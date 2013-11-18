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Цивилизация

18.11.2013 00:48 14 2 739 просмотров
Простите, что долго не писал в свой блог.
Причина уважительная. Находился в творческом отпуске в связи с рождением дочери. ))
Сейчас по прошествии двух месяцев, ее можно уже отдать на попечение старшим братьям), так что возвращаюсь к вам с пропагандой любительского спорта. Извините)))

Посадка на рейс Копенгаген - Москва. Подхожу к стойке регистрации. Мужчина лет 60-ти поднимает голову и расплываясь в улыбке спрашивает: "Как себя чувствуешь , Айронмен?" По традиции после старта я всегда улетаю в футболке финишера. В этот раз на мне трофей из Кальмара, Швеция. "Отлично" , отвечаю я, и ни капельки не лукавлю.
- Какое время ?
Вопрос застает меня врасплох. Обычно на Западе спрашивают –“Ты финишировал?» А с каким временем - это уже не важно , все равно герой.
- 10 : 56
- Молодец, значит наш принц тебя опередил!
Какой еще принц? Не было у нас принцев! Министр из Финляндии был, а принцев не было.
-Вы не ошиблись?
-Ну как я могу ошибаться, смотри, - протягивает мне утреннюю газету. "Финишер Айронмен- Копенгаген принц Фредерик - 10 :45:32 "
- А, так это же разные старты. Я выступал в Кальмаре.
Теперь его очередь удивляться- два айронмена в один уикенд !
- Ну , это дело не меняет, все равно наш Фредерик сильнее. Но не унывай, он у нас очень крутой!

Пожелав мне приятного полета , мужчина стал обсуждать это событие со следующим пассажиром. Он оказался датчанином , и их разговор превратился в одно сплошное восклицание.

Этот разговор засел у меня в памяти. Не то, чтобы меня поразил поступок принца. Еще в 2009 на половинке Айронмена в Монако с нами стартовала принцеса Стефания, а Альберт лично стрелял из стартового пистолета. Масса других примеров, когда знаменитости участвуют в марафонах и триатлонных стартах. Но зачем? Не хотят выпасть из рейтинга новостей? Не уверен. Какой-нибудь рукотворный скандальчик сделает это гораздо быстрее и гарантированнее. Попытка доказать себе и окружающим что ты сам чего-то стоишь, а не просто получил известность по наследству или волей случая? Может быть. Есть и другой аспект этих поступков. Хотя их поклонники в большинстве своем копируют лишь потребительские предпочтения, есть и те , кто попробует сделать что-то подобное, или задумается об этом.
Но это знаменитости, а как быть с государственными служащими? Этим-то ничего доказывать не надо, добыли свое место в обществе непростым трудом. Они почему стартуют в большом количестве?
Возможно, ответ прост. Это люди, которые не могут остановиться на достигнутом. Они постоянно доказывают себе и окружающим, что могут добиться многого, и не только в политике и управлении государством. Они говорят , что умеют следить за своим здоровьем, управлять своим временем, быть упорными в тренировках и всем понятно, что это очень непросто.
Вообще, на мой взгляд , присутствие на стартах элиты общества очень много говорит о самом обществе и об этой самой элите.
Приехав домой я полез в интернет, а также попросил своих друзей вспомнить, о ком из политиков они слышали, или с кем из чиновников им приходилось стартовать . Вот что получилось.

Alexander Stubb , министр финансов Финляндии ,2012 Ironman Frankfurt за 10:35; 2008 Amsterdam Marathon (3:31:44)
Jurgen Ligi , министр финансов Эстонии, 2013 TriSmile
Willem Alexander, король Нидерландов , 1992 New York Marathon (4:27:00)
Max Baucus, сенатор штата Монтана , США, 1982 Governor's Cup Marathon (3:01:18)

George W. Bush, 43-й Президент США , 1993 Huston Marathon (3:44:52)
Alastair Campbell, пресс-аташе Тони Блера, 2003 London Marathon (3:53:45)
Dominique de Villepin, премьер-министр Франции 2005-2007, 1980 Marathon de l'Essonne (2:57:06)
Michael Dukakis, губернатор штата Массачусетс, 1951 Boston Marathon (3:31:00)
Mikuláš Dzurinda, премьер-министр Словакии, 1986 Малокарпатский марафон (2:54:57)
Joschka Fischer, Министр иностранных дел Германии, 1998 Hamburg Marathon(3:41:36)
Al Gore, вице –президент США, 1997 Marine Marathon (4:58:25)
Mike Huckabee, губернатор Арканзаса , Marine Marathon (4:37:29)
Reinhold Lopatka, секретарь министерства финансов Австрии , 1995 Graz Marathon (2:58:08)
Sarah Palin, губернатор Аляски, 2005 Humpy's Marathon (3:59:36)
Eliot Spitzer, губернатор Нью-Иорка, 1983 New York Marathon (3:58:44)
Tom Vilsack, губернатор штата Айова, 2005 Little Rock Marathon (5:28:39)

А что у нас? Труд чиновника, мягко говоря, не однозначен. Умение быть лояльным , и правильные друзья чаще являются причиной карьерного роста , чем деловые и менеджерские качества. Желание монетизировать свой административный ресурс , выбить как можно больше привилегий себе- вот что характеризует сегодняшнего человека у власти в России. Но конечно, и у нас есть государственные мужи , которые чего-то добились на поприще спортивных состязаний на выносливость.

Александр Милеев , депутат губернской думы Тольятти , тольяттинский олимпийский триатлон
Мидхад Курманов , министр юстиции Татарстана, спринт триатлон в Набережных Челнах
Евгений Ройзман , мэр Екатеринбурга , олимпийский триатлон 2006
Андрей Тычинин , депутат от КПРФ , Чемпионат World Class по триатлону

Ну и мои знакомые покорители железной дистанции триатлона:
Владимир Мусиенко -зам. руководителя Красноярского спорта. 10-ти кратный айронмен !!

Александр Бречалов, президент «ОПОРА России” -Challenge Barcelona

И все! Негусто, скажу я вам. Как хорошо сказал Жванецкий:
“Наш диагноз –мы пока не цивилизованны.»
Потому и не бегаем. Бегать –это цивилизованно!
Не доросли !

Комментарии 14

XIIX  (XIIX)
#
Я поздравляю Вас с рождением дочери, желаю здоровья и счастья всему Вашему семейству.
А творческий отпуск ваш я понимаю каждой клеточкой своего тела - моей егозе уже полтора года! smile;)
Виктор Жидков  (VictorZhidkov)
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Спасибо. Дочка это конечно совсем другие чувства! Все пожелания взаимные!
Vlad  (Vlad19)
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Бег для здоровья полезен. Но все хорошо в меру. Перегружать свой организм опасно.
Виктор Жидков  (VictorZhidkov)
#
Ну вообще экстремизм в любом деле вреден.
Dmitry G.  (Timoff)
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Поздравляю с пополнением) smile:)

Бег хорош, но не для всех. Я предпочитаю боевое самбо)
Виктор Жидков  (VictorZhidkov)
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Спасибо!
Намекаете, что если за себя постоять можно , то убегать не обязательно smile:D
Если серьезно, то готов дискутировать и держать пари что любая циклическая нагрузка полезна.
Dmitry G.  (Timoff)
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Да собственно говоря я не против, просто каждый выбирает то, что ему по душе)

Вам бег, мне самбо, кому-то стрельба, кому-то борьба, кому- то плавание, ну а кому-то марафонские дистанции)

Что касается "постоять за себя", то тут всегда стоить помнить, что против лома нет приема...(если нет второго лома), поэтому бегать тоже можно))) в любом случае- тема для дискуссии понятна)

Ну, а касательно нашей страны... вы знаете, в 90-х вся инфраструктура "советского спорта в массы" была порядком убита, и если в больших городах это более менее трансформировалось в фитнесс-клубы, разной ценовой категории, то к сожалению в малых городах и весях, для обывателя выбор невелик: либо самоорганизация, либо пьянство, но исходя из ментальности, большинство выбирает второе. Доступность пива и пивосодержащих этому способствует...к несчастью
Виктор Жидков  (VictorZhidkov)
#
Какой то глюк у сайта , не вижу имен или ником, так что простите что обращаюсь обезличенно.

На мой взгляд , существует увлечением спортом, потому что интересно, азартно, брутально наконец. А есть то, что позволяет быть здоровым долгие годы. Самбо делает сильнее ваши мышцы , увеличивает скорость реакции, улучшает баланс и так далее. Бег укрепляет сердце.
Самбо это здорово. По желанию . Бег обязательно.
Надеюсь я не сильно настойчив в своих тезисах)))
Абрам Ростропович  (arost)
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Говорят, когда-то у банкиров в США была волшебная формула 3-6-3. Я это к тому, что спортом занимаются тогда, когда работы реальной нет.
Виктор Жидков  (VictorZhidkov)
#
Спортом занимаются тогда, когда хотят больше успеть.
Всегда сложно оправдать собственную лень или слабую силу воли.
Мозг так устроен, он сам подыскивает причины этому.
Много работы одна из лежащих на поверхности. Я слышал много разных вариаций.
Максим Белугин  (Белугин)
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В нашей стране когда "реальной" работы нет - пьют! Судя по вашему утверждению у нас в деревнях одни спортсмены.

Чтобы получать бонусы в виде роста работоспособности и улучшения самочувствия - нужно вкалывать, иногда с риском. Рост происходит в моменты когда ты в очередной раз зашел за предел, когда минуту назад сказал себе что не можешь и смог. Гораздо проще провести вечер перед телевизором или за баночкой пивка и посмеиваться над теми кто в зале.

У меня есть время и на "реальную" работу и на спорт 5 раз в неделю, только на сон не всегда хватает, но в этом Д.А. Медведев виноват (если бы перешли на зимнее время - как раз еще один часок сна появился).
Максим Белугин  (Белугин)
#
Спасибо Виктор, что не ленитесь и заряжаете окружающих своим примером!
Виктор Жидков  (VictorZhidkov)
#
Спасибо большое
Я надеюсь Вы зарядились и передаете дальше эту энергию!
taktik  (taktik)
#
Виктор, поздравляю Вас с рождением дочери! Счастья и удачи!
Ну и: бегали и будем бегать smile:ura: )
taktik
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