Цивилизация

Простите, что долго не писал в свой блог.
Причина уважительная. Находился в творческом отпуске в связи с рождением дочери. ))
Сейчас по прошествии двух месяцев, ее можно уже отдать на попечение старшим братьям), так что возвращаюсь к вам с пропагандой любительского спорта. Извините)))
Посадка на рейс Копенгаген - Москва. Подхожу к стойке регистрации. Мужчина лет 60-ти поднимает голову и расплываясь в улыбке спрашивает: "Как себя чувствуешь , Айронмен?" По традиции после старта я всегда улетаю в футболке финишера. В этот раз на мне трофей из Кальмара, Швеция. "Отлично" , отвечаю я, и ни капельки не лукавлю.
- Какое время ?
Вопрос застает меня врасплох. Обычно на Западе спрашивают –“Ты финишировал?» А с каким временем - это уже не важно , все равно герой.
- 10 : 56
- Молодец, значит наш принц тебя опередил!
Какой еще принц? Не было у нас принцев! Министр из Финляндии был, а принцев не было.
-Вы не ошиблись?
-Ну как я могу ошибаться, смотри, - протягивает мне утреннюю газету. "Финишер Айронмен- Копенгаген принц Фредерик - 10 :45:32 "
- А, так это же разные старты. Я выступал в Кальмаре.
Теперь его очередь удивляться- два айронмена в один уикенд !
- Ну , это дело не меняет, все равно наш Фредерик сильнее. Но не унывай, он у нас очень крутой!
Пожелав мне приятного полета , мужчина стал обсуждать это событие со следующим пассажиром. Он оказался датчанином , и их разговор превратился в одно сплошное восклицание.
Этот разговор засел у меня в памяти. Не то, чтобы меня поразил поступок принца. Еще в 2009 на половинке Айронмена в Монако с нами стартовала принцеса Стефания, а Альберт лично стрелял из стартового пистолета. Масса других примеров, когда знаменитости участвуют в марафонах и триатлонных стартах. Но зачем? Не хотят выпасть из рейтинга новостей? Не уверен. Какой-нибудь рукотворный скандальчик сделает это гораздо быстрее и гарантированнее. Попытка доказать себе и окружающим что ты сам чего-то стоишь, а не просто получил известность по наследству или волей случая? Может быть. Есть и другой аспект этих поступков. Хотя их поклонники в большинстве своем копируют лишь потребительские предпочтения, есть и те , кто попробует сделать что-то подобное, или задумается об этом.
Но это знаменитости, а как быть с государственными служащими? Этим-то ничего доказывать не надо, добыли свое место в обществе непростым трудом. Они почему стартуют в большом количестве?
Возможно, ответ прост. Это люди, которые не могут остановиться на достигнутом. Они постоянно доказывают себе и окружающим, что могут добиться многого, и не только в политике и управлении государством. Они говорят , что умеют следить за своим здоровьем, управлять своим временем, быть упорными в тренировках и всем понятно, что это очень непросто.
Вообще, на мой взгляд , присутствие на стартах элиты общества очень много говорит о самом обществе и об этой самой элите.
Приехав домой я полез в интернет, а также попросил своих друзей вспомнить, о ком из политиков они слышали, или с кем из чиновников им приходилось стартовать . Вот что получилось.
Alexander Stubb , министр финансов Финляндии ,2012 Ironman Frankfurt за 10:35; 2008 Amsterdam Marathon (3:31:44)
Jurgen Ligi , министр финансов Эстонии, 2013 TriSmile
Willem Alexander, король Нидерландов , 1992 New York Marathon (4:27:00)
Max Baucus, сенатор штата Монтана , США, 1982 Governor's Cup Marathon (3:01:18)
George W. Bush, 43-й Президент США , 1993 Huston Marathon (3:44:52)
Alastair Campbell, пресс-аташе Тони Блера, 2003 London Marathon (3:53:45)
Dominique de Villepin, премьер-министр Франции 2005-2007, 1980 Marathon de l'Essonne (2:57:06)
Michael Dukakis, губернатор штата Массачусетс, 1951 Boston Marathon (3:31:00)
Mikuláš Dzurinda, премьер-министр Словакии, 1986 Малокарпатский марафон (2:54:57)
Joschka Fischer, Министр иностранных дел Германии, 1998 Hamburg Marathon(3:41:36)
Al Gore, вице –президент США, 1997 Marine Marathon (4:58:25)
Mike Huckabee, губернатор Арканзаса , Marine Marathon (4:37:29)
Reinhold Lopatka, секретарь министерства финансов Австрии , 1995 Graz Marathon (2:58:08)
Sarah Palin, губернатор Аляски, 2005 Humpy's Marathon (3:59:36)
Eliot Spitzer, губернатор Нью-Иорка, 1983 New York Marathon (3:58:44)
Tom Vilsack, губернатор штата Айова, 2005 Little Rock Marathon (5:28:39)
А что у нас? Труд чиновника, мягко говоря, не однозначен. Умение быть лояльным , и правильные друзья чаще являются причиной карьерного роста , чем деловые и менеджерские качества. Желание монетизировать свой административный ресурс , выбить как можно больше привилегий себе- вот что характеризует сегодняшнего человека у власти в России. Но конечно, и у нас есть государственные мужи , которые чего-то добились на поприще спортивных состязаний на выносливость.
Александр Милеев , депутат губернской думы Тольятти , тольяттинский олимпийский триатлон
Мидхад Курманов , министр юстиции Татарстана, спринт триатлон в Набережных Челнах
Евгений Ройзман , мэр Екатеринбурга , олимпийский триатлон 2006
Андрей Тычинин , депутат от КПРФ , Чемпионат World Class по триатлону
Ну и мои знакомые покорители железной дистанции триатлона:
Владимир Мусиенко -зам. руководителя Красноярского спорта. 10-ти кратный айронмен !!
Александр Бречалов, президент «ОПОРА России” -Challenge Barcelona
И все! Негусто, скажу я вам. Как хорошо сказал Жванецкий:
“Наш диагноз –мы пока не цивилизованны.»
Потому и не бегаем. Бегать –это цивилизованно!
Не доросли !
Комментарии 14
А творческий отпуск ваш я понимаю каждой клеточкой своего тела - моей егозе уже полтора года!
Бег хорош, но не для всех. Я предпочитаю боевое самбо)
Намекаете, что если за себя постоять можно , то убегать не обязательно
Если серьезно, то готов дискутировать и держать пари что любая циклическая нагрузка полезна.
Вам бег, мне самбо, кому-то стрельба, кому-то борьба, кому- то плавание, ну а кому-то марафонские дистанции)
Что касается "постоять за себя", то тут всегда стоить помнить, что против лома нет приема...(если нет второго лома), поэтому бегать тоже можно))) в любом случае- тема для дискуссии понятна)
Ну, а касательно нашей страны... вы знаете, в 90-х вся инфраструктура "советского спорта в массы" была порядком убита, и если в больших городах это более менее трансформировалось в фитнесс-клубы, разной ценовой категории, то к сожалению в малых городах и весях, для обывателя выбор невелик: либо самоорганизация, либо пьянство, но исходя из ментальности, большинство выбирает второе. Доступность пива и пивосодержащих этому способствует...к несчастью
На мой взгляд , существует увлечением спортом, потому что интересно, азартно, брутально наконец. А есть то, что позволяет быть здоровым долгие годы. Самбо делает сильнее ваши мышцы , увеличивает скорость реакции, улучшает баланс и так далее. Бег укрепляет сердце.
Самбо это здорово. По желанию . Бег обязательно.
Надеюсь я не сильно настойчив в своих тезисах)))
Всегда сложно оправдать собственную лень или слабую силу воли.
Мозг так устроен, он сам подыскивает причины этому.
Много работы одна из лежащих на поверхности. Я слышал много разных вариаций.
Чтобы получать бонусы в виде роста работоспособности и улучшения самочувствия - нужно вкалывать, иногда с риском. Рост происходит в моменты когда ты в очередной раз зашел за предел, когда минуту назад сказал себе что не можешь и смог. Гораздо проще провести вечер перед телевизором или за баночкой пивка и посмеиваться над теми кто в зале.
У меня есть время и на "реальную" работу и на спорт 5 раз в неделю, только на сон не всегда хватает, но в этом Д.А. Медведев виноват (если бы перешли на зимнее время - как раз еще один часок сна появился).
Я надеюсь Вы зарядились и передаете дальше эту энергию!
Ну и: бегали и будем бегать )
taktik