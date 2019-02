Цивилизация

Простите, что долго не писал в свой блог.Причина уважительная. Находился в творческом отпуске в связи с рождением дочери. ))Сейчас по прошествии двух месяцев, ее можно уже отдать на попечение старшим братьям), так что возвращаюсь к вам с пропагандой любительского спорта. Извините)))Посадка на рейс Копенгаген - Москва. Подхожу к стойке регистрации. Мужчина лет 60-ти поднимает голову и расплываясь в улыбке спрашивает: "Как себя чувствуешь , Айронмен?" По традиции после старта я всегда улетаю в футболке финишера. В этот раз на мне трофей из Кальмара, Швеция. "Отлично" , отвечаю я, и ни капельки не лукавлю.- Какое время ?Вопрос застает меня врасплох. Обычно на Западе спрашивают –“Ты финишировал?» А с каким временем - это уже не важно , все равно герой.- 10 : 56- Молодец, значит наш принц тебя опередил!Какой еще принц? Не было у нас принцев! Министр из Финляндии был, а принцев не было.-Вы не ошиблись?-Ну как я могу ошибаться, смотри, - протягивает мне утреннюю газету. "Финишер Айронмен- Копенгаген принц Фредерик - 10 :45:32 "- А, так это же разные старты. Я выступал в Кальмаре.Теперь его очередь удивляться- два айронмена в один уикенд !- Ну , это дело не меняет, все равно наш Фредерик сильнее. Но не унывай, он у нас очень крутой!Пожелав мне приятного полета , мужчина стал обсуждать это событие со следующим пассажиром. Он оказался датчанином , и их разговор превратился в одно сплошное восклицание.Этот разговор засел у меня в памяти. Не то, чтобы меня поразил поступок принца. Еще в 2009 на половинке Айронмена в Монако с нами стартовала принцеса Стефания, а Альберт лично стрелял из стартового пистолета. Масса других примеров, когда знаменитости участвуют в марафонах и триатлонных стартах. Но зачем? Не хотят выпасть из рейтинга новостей? Не уверен. Какой-нибудь рукотворный скандальчик сделает это гораздо быстрее и гарантированнее. Попытка доказать себе и окружающим что ты сам чего-то стоишь, а не просто получил известность по наследству или волей случая? Может быть. Есть и другой аспект этих поступков. Хотя их поклонники в большинстве своем копируют лишь потребительские предпочтения, есть и те , кто попробует сделать что-то подобное, или задумается об этом.Но это знаменитости, а как быть с государственными служащими? Этим-то ничего доказывать не надо, добыли свое место в обществе непростым трудом. Они почему стартуют в большом количестве?Возможно, ответ прост. Это люди, которые не могут остановиться на достигнутом. Они постоянно доказывают себе и окружающим, что могут добиться многого, и не только в политике и управлении государством. Они говорят , что умеют следить за своим здоровьем, управлять своим временем, быть упорными в тренировках и всем понятно, что это очень непросто.Вообще, на мой взгляд , присутствие на стартах элиты общества очень много говорит о самом обществе и об этой самой элите.Приехав домой я полез в интернет, а также попросил своих друзей вспомнить, о ком из политиков они слышали, или с кем из чиновников им приходилось стартовать . Вот что получилось.Alexander Stubb , министр финансов Финляндии ,2012 Ironman Frankfurt за 10:35; 2008 Amsterdam Marathon (3:31:44)Jurgen Ligi , министр финансов Эстонии, 2013 TriSmileWillem Alexander, король Нидерландов , 1992 New York Marathon (4:27:00)Max Baucus, сенатор штата Монтана , США, 1982 Governor's Cup Marathon (3:01:18)George W. Bush, 43-й Президент США , 1993 Huston Marathon (3:44:52)Alastair Campbell, пресс-аташе Тони Блера, 2003 London Marathon (3:53:45)Dominique de Villepin, премьер-министр Франции 2005-2007, 1980 Marathon de l'Essonne (2:57:06)Michael Dukakis, губернатор штата Массачусетс, 1951 Boston Marathon (3:31:00)Mikuláš Dzurinda, премьер-министр Словакии, 1986 Малокарпатский марафон (2:54:57)Joschka Fischer, Министр иностранных дел Германии, 1998 Hamburg Marathon(3:41:36)Al Gore, вице –президент США, 1997 Marine Marathon (4:58:25)Mike Huckabee, губернатор Арканзаса , Marine Marathon (4:37:29)Reinhold Lopatka, секретарь министерства финансов Австрии , 1995 Graz Marathon (2:58:08)Sarah Palin, губернатор Аляски, 2005 Humpy's Marathon (3:59:36)Eliot Spitzer, губернатор Нью-Иорка, 1983 New York Marathon (3:58:44)Tom Vilsack, губернатор штата Айова, 2005 Little Rock Marathon (5:28:39)А что у нас? Труд чиновника, мягко говоря, не однозначен. Умение быть лояльным , и правильные друзья чаще являются причиной карьерного роста , чем деловые и менеджерские качества. Желание монетизировать свой административный ресурс , выбить как можно больше привилегий себе- вот что характеризует сегодняшнего человека у власти в России. Но конечно, и у нас есть государственные мужи , которые чего-то добились на поприще спортивных состязаний на выносливость.Александр Милеев , депутат губернской думы Тольятти , тольяттинский олимпийский триатлонМидхад Курманов , министр юстиции Татарстана, спринт триатлон в Набережных ЧелнахЕвгений Ройзман , мэр Екатеринбурга , олимпийский триатлон 2006Андрей Тычинин , депутат от КПРФ , Чемпионат World Class по триатлонуНу и мои знакомые покорители железной дистанции триатлона:Владимир Мусиенко -зам. руководителя Красноярского спорта. 10-ти кратный айронмен !!Александр Бречалов, президент «ОПОРА России” -Challenge BarcelonaИ все! Негусто, скажу я вам. Как хорошо сказал Жванецкий:“Наш диагноз –мы пока не цивилизованны.»Потому и не бегаем. Бегать –это цивилизованно!Не доросли !