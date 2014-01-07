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30 суток в пути, 1700 километров бегом.

07.01.2014 00:19 2 13 686 просмотров
Задумайтесь, представьте, вообразите. Получилось? Вот и я слабо себе представлял как это возможно, пока не узнал, кто задумал это мероприятие.
Дмитрий Ерохин был мне знаком по прошлогоднему семидневному забегу в африканской пустыне. Я хотел попробовать свои силы в этом году и пошел на встречу с Дмитрием , который делился своими впечатлениями. После этого разговора я понял, что не готов к такому старту. Ни ментально, ни физически. Шансов, что я финиширую конечно много, но я бы хотел иметь 95 процентную вероятность и самое главное уверенность, что это не окажет вреда моему здоровью.
Сам Дима, конечно боец. Бежал не ради финиша, а на победу. При этом обстоятельства складывались не в его пользу. По условиям гонки всю еду нужно нести с собой в рюкзаке. Участники берут, как правило, сублимированные продукты для оптимального сочетания веса и калорий. Дмитрий решил использовать натуральные продукты и так получилось, что в первый день гонки существенный запас калорий пришел в негодность. Наступил жутчайший режим экономии. Товарищи по лагерю помогали, делясь своим пайком, но понимая, что это лишает их самих энергии, приходилось очень непросто. В конечном итоге победила концентрация воли и нечеловеческого упорства.
Идея забега, как рассказал мне Дмитрий, пришла к нему после прочтения на Трилайфе блога Александра Каменева. Имея большой опыт велопутешествий ( Александр в одиночку проехал всю Европу от Москвы до Лиссабона ) он решил добежать до Сочи и стартовал в начале апреля прошлого года. "Я сразу подумал - не добежит", - делится своим впечатлением от затеи Александра Дмитрий. Подробно останавливается на том, почему это было очевидно. С его опытом я понимаю, что действительно с таким набегом как у Александра, это была чистой воды авантюра.
Занимаясь длинным триатлоном, я прекрасно осознаю, что просто одного супер желания мало. Все равно вы не сможете обмануть свой организм , который испытав жуткий стресс от таких испытаний, просто будет постепенно отказывать и в конечном итоге, вам придется прекратить гонку. Какой бы силой воли вы не обладали. Даже тренированные спортсмены вынуждены собирать эмоции в один кулак и терпеть, преодолевая это сопротивление организма. Но и это не может продолжаться долго, предел всегда есть у любого атлета.



Дмитрий зашел ко мне в банк перед самым Новым годом. Мы долго общались на тему объединения всех любителей циклических видов сорта. Я очень рад, что наши взгляды во многом совпадают. И уверен, что после его финиша мы не будем откладывать запланированное в долгий ящик. Выпустили клубную банковскую карточку. К кредитному лимиту Дима относится критически, поэтому сделали ее расчетной , ну и на всякий форс мажорный случай, всегда будет возможность открыть овердрафт. Очень надеюсь, что этого не произойдет,но все-таки нужно понимать, это тридцать дней, это 1700 км , это Россия, это трасса М4, это январь месяц. Будем держать кулаки и следить за Дмитрием на сайте www.Runmoscowsochi.trilife.ru

Комментарии 2

Ольга Курочкина  (kha)
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А я всё по родному льду, да по родной грязи ... smile:)
Пока концентрация воли и нечеловеческого упорства побеждают ... smile:D
Раньше думала, в африканской пустыне только на верблюдах можно ... smile;)
Михаил Афанасенков  (afanas)
#
А что с "клубной картой"?
Это единичный экземпляр под пробег в Сочи или будет какое-то развитие?
Если второе, то где про это можно прочитать?
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