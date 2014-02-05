Новое это хорошо забытое старое.)

Кто в России не катался на лыжах? Нет таких.
Не знаю, как сейчас молодежь к ним относится, но в моем детстве вся физкультура в третей четверти была строго на лыжах.
При этом, если температура была ниже - 26, лыжи отменялись. Очень было обидно, когда услышав утром по радио "минус 27", ты не брал свою форму и лыжи, а днем термометр учителя физкультуры констатировал - "- 25". Это означало физкультуру в школьной форме и на школьных же лыжах, что было просто очень жестко.
Лыжные прогулки с семьей по выходным или катание с друзьями было частым и общедоступным времяпрепровождением.
Вы понимаете мое состояние, когда я в прошлом году, впервые после 10 класса, попробовал покататься? Фейерверк эмоций. Но в прошлом году я так и не поучаствовал ни в одном старте. Во- первых, страшно:-). Страшно, что не умею, что форма не та, да и техника слабовата. Да и сами старты были какие-то незнакомые и уж очень профессиональные, что ли. А тут команда 3sport.org решила организовать в Битце “Зимний Гром». Гонка на 30 км свободным стилем. Решил- участвую!
Форму набирал в Италии. Пока ребенок катался на горных лыжах в школе, я ежедневно проезжал от 15 до 30 км , и тихонечко набрал 110 километров. С таким багажом можно и выступить, если не на 30 км, то эстафету два по 15 уж точно можно осилить.
Вот почему я люблю такие старты. Есть возможность любому проявить свои силы.
Я как раз и пригласил своего приятеля разделить со мной эту трассу по-братски, на равные половины.
Мероприятие организовано очень грамотно! Приехали в 10 , через 15 минут получили номера, пока переодевались, готовились, уже пора и на старт.
Немного постояли в кармане и вперед , навстречу морозу и солнцу! Я получил колоссальное удовольствие, летел как на крыльях с опережением графика, с благодарностью вспоминая неподъёмные итальянские горки.
Упал, конечно. Ну а как без этого, скорость большая, все-таки еще не совсем уверенно себя на лыжне чувствую. Не поверите, вообще не понял, почему так быстро мой круг закончился. Чуть больше часа и место для передачи эстафеты. Передал чип, и тут неожиданно для себя спросил организатора - а можно еще круг? Да не вопрос , хоть два. Полетел дальше! Тут, конечно, уже осознанней все происходило. Выпил даже немного горячего чаю на пункте питания, но и этот круг прошел незначительно медленней первого. И с такими же эмоциями.
На финише медаль и горячая гречневая каша. Вкусная - слов нет!
Так что не откладывайте , если задумали на лыжи встать. И форму спортивную наберете и удовольствие получите. Вылезайте из душных спортзалов , на солнечную морозную лыжню!
Комментарии 7
Ну а старты , да, почти всегда масстарт. Тут уж чувство локтя как никогда чувствуется)
Лыжи - это так по-русски! А триатлон всё-таки какой-то "неродной" привкус имеет
Ждём в следующем году в русской лыжной команде на "От Границы до Границы".
В этом году в нашем потоке RR4 (из ста человек) наша русская команда составляет 28% - это впервые превышает число хозяев-финнов (их - 24%, за ними как ни странно французы, и лишь потом понемногу Австрии-Германии-Италии-Швейцарии).
Пишите на Трилайф.ру отчет . очень интересно будет почитать
А я специально встаю в 6:20, чтобы обойтись без компании. Люблю одиночество.
После девяти уже спать ложусь.
Сейчас вот прочитала Вас и подумала: интересно, если регулярно только бегать, а потом на лыжи встать - то окажешься в форме, или это формы разные? Не планирую: просто интересно стало. В школе на уроках физкультуры точно каталась. Причём мне было как-то без разницы, свои лыжи или школьные. Особой разницы не чувствовала и вообще испытывала ко всему этому делу равнодушие. После школы на горных лыжах точно помню, что каталась. А вот на простых не уверена.
А нет, вспомнила. В санатории в Звенигороде в студенческие годы. На взятых напрокат. И даже с удовольствием. Там лес классный.