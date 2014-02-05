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Новое это хорошо забытое старое.)

05.02.2014 22:25 7 13 577 просмотров
Кто в России не катался на лыжах? Нет таких.

Не знаю, как сейчас молодежь к ним относится, но в моем детстве вся физкультура в третей четверти была строго на лыжах.

При этом, если температура была ниже - 26, лыжи отменялись. Очень было обидно, когда услышав утром по радио "минус 27", ты не брал свою форму и лыжи, а днем термометр учителя физкультуры констатировал - "- 25". Это означало физкультуру в школьной форме и на школьных же лыжах, что было просто очень жестко.

Лыжные прогулки с семьей по выходным или катание с друзьями было частым и общедоступным времяпрепровождением.

Вы понимаете мое состояние, когда я в прошлом году, впервые после 10 класса, попробовал покататься? Фейерверк эмоций. Но в прошлом году я так и не поучаствовал ни в одном старте. Во- первых, страшно:-). Страшно, что не умею, что форма не та, да и техника слабовата. Да и сами старты были какие-то незнакомые и уж очень профессиональные, что ли. А тут команда 3sport.org решила организовать в Битце “Зимний Гром». Гонка на 30 км свободным стилем. Решил- участвую!

Форму набирал в Италии. Пока ребенок катался на горных лыжах в школе, я ежедневно проезжал от 15 до 30 км , и тихонечко набрал 110 километров. С таким багажом можно и выступить, если не на 30 км, то эстафету два по 15 уж точно можно осилить.

Вот почему я люблю такие старты. Есть возможность любому проявить свои силы.

Я как раз и пригласил своего приятеля разделить со мной эту трассу по-братски, на равные половины.

Мероприятие организовано очень грамотно! Приехали в 10 , через 15 минут получили номера, пока переодевались, готовились, уже пора и на старт.

Немного постояли в кармане и вперед , навстречу морозу и солнцу! Я получил колоссальное удовольствие, летел как на крыльях с опережением графика, с благодарностью вспоминая неподъёмные итальянские горки.

Упал, конечно. Ну а как без этого, скорость большая, все-таки еще не совсем уверенно себя на лыжне чувствую. Не поверите, вообще не понял, почему так быстро мой круг закончился. Чуть больше часа и место для передачи эстафеты. Передал чип, и тут неожиданно для себя спросил организатора - а можно еще круг? Да не вопрос , хоть два. Полетел дальше! Тут, конечно, уже осознанней все происходило. Выпил даже немного горячего чаю на пункте питания, но и этот круг прошел незначительно медленней первого. И с такими же эмоциями.

На финише медаль и горячая гречневая каша. Вкусная - слов нет!

Так что не откладывайте , если задумали на лыжи встать. И форму спортивную наберете и удовольствие получите. Вылезайте из душных спортзалов , на солнечную морозную лыжню!

Комментарии 7

Дмитрий Сергеев
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А вам обязательно быть именно в толпе, когда занимаетесь спортом?
Виктор Жидков  (VictorZhidkov)
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Дмитрий, к сожалению я занимаюсь спортом в одиночестве. Очень сложно ранним утром ( 6:30 -7:00 ) или вечером , после девяти найти компанию. Вообще триатлон -спорт индивидуальный.
Ну а старты , да, почти всегда масстарт. Тут уж чувство локтя как никогда чувствуется)
Михаил Афанасенков  (afanas)
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Отлично! Давно пора!
Лыжи - это так по-русски! А триатлон всё-таки какой-то "неродной" привкус имеет smile:)
Ждём в следующем году в русской лыжной команде на "От Границы до Границы".
В этом году в нашем потоке RR4 (из ста человек) наша русская команда составляет 28% - это впервые превышает число хозяев-финнов (их - 24%, за ними как ни странно французы, и лишь потом понемногу Австрии-Германии-Италии-Швейцарии).
Виктор Жидков  (VictorZhidkov)
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Михаил , у меня друг проходил эту гонку, очень захватывающее мероприятие. Детишки подрастут я обязательно поеду. Поставил жирную галку в календаре против этого старта.
Пишите на Трилайф.ру отчет . очень интересно будет почитать
Ольга Курочкина  (kha)
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Цитата
Очень сложно ранним утром ( 6:30 -7:00 ) или вечером , после девяти найти компанию.

А я специально встаю в 6:20, чтобы обойтись без компании. smile;) Люблю одиночество. smile:)
После девяти уже спать ложусь. smile:zzz:
Сейчас вот прочитала Вас и подумала: интересно, если регулярно только бегать, а потом на лыжи встать - то окажешься в форме, или это формы разные? Не планирую: просто интересно стало. В школе на уроках физкультуры точно каталась. Причём мне было как-то без разницы, свои лыжи или школьные. Особой разницы не чувствовала и вообще испытывала ко всему этому делу равнодушие. После школы на горных лыжах точно помню, что каталась. А вот на простых не уверена.
А нет, вспомнила. В санатории в Звенигороде в студенческие годы. На взятых напрокат. И даже с удовольствием. Там лес классный. smile:thumbsup:
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