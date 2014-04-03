Четыре раза в одну реку

Сидим в ресторане после гонки и я опять рассуждаю вслух:- Ну в следующем году я сюда точно не поеду!Это моя четвертая гонка в Эмиратах. Самая прогнозируемая ! То есть, я точно знал, что от себя ждать и получил этот результат абсолютно спокойно.Но вернемся к тем причинам, которые меня заставляли поехать в четвертый раз на этот старт.2011 годЕсли вы меня достаточно знаете, то наверняка уже слышали не раз, как в 2010 году вместо 100 километров я проехал 130. Многие, говоря о причинах этого, называют мое взвинченное состояние, или сообщают банальное “напекло голову”. Но это не так. И подтверждением служит лишний круг на трассе формулы-1 двоих моих друзей в этом 2014 году. Ну вот так относятся организаторы к маркировке трассы. Наверное многим очевидно, что если траектория огорожена конусами, то нужно стараться за них не заезжать. Но если ты весь на адреналине, видишь, что рядом многие едут за конусами ( не совсем понятно, что это круговые ), в пылу страсти можешь вывернуть опять на полотно . Что мешало организаторам поставить сплошные металлические ограждения или протянуть красную ленту? Никаких проблем тогда с направлением движения не было бы. А эта, не совсем очевидная точка поворота на короткой дистанции? Сам видел, как две девушки пролетев мимо, пешком возвращались к этому месту, чтобы еще раз вернуться на Яс Марин. Итак, 2011 год был годом реванша! Я захотел доказать себе и другим, что на этот раз смогу выполнить эту дистанцию в рамках оговоренных заранее правил:-) Получилось!2012 год- мы выпустили новую красивую форму. Понимая, что будет очень много одноклубников из Трилайфа, я решил поехать и привезти из Абу-Даби фотографию самой крутой триатлонной команды!2013 год я успешно пропустил по семейным обстоятельствам и вот-2014. Тут нужно сразу сказать, что я точно был уверен что не поеду:-) Но так само собой получилось , что те люди, кто заразился от меня триатлоном, выбрали этот старт для дебюта. Невинный вопрос: "А ты сам когда летишь?" - и у меня уже не было ни шанса отказаться от поездки. В довершении случайный звонок моего одноклассника , который закончился приглашением на старт. Самое интересное, что вызов им был незамедлительно принят!Перед гонкой произошло досадное обстоятельство - энтеровирусная инфекция .С тех пор как я стал заниматься триатлоном, я стал реже болеть, но вот само протекание болезни стало значительно жестче. Если температура -то под сорок, если уж мутит -то по полной программе.Тренер отказался писать план на гонку, самое разумное -это сделать спринт, cказал он, но зная тебя- ты полезешь поддерживать друзей, поэтому сделай так, как будет комфортнее. Я провел две с половиной недели без тренировок и чувствовал себя даже в день вылета не очень здоровым. Но предстартовое возбуждение друзей делало свое полезное дело, и я понимал - некогда болеть, нужно подготовить друзей к старту и самому тоже постараться не ударить в грязь лицом. Новичков было четверо. Два Андрея, оба мои коллеги по бизнесу, одноклассник Тимур и Михаил, который тренируется в DWC, не безразличной мне компании.Не буду рассказывать про хлопоты перед стартом. Я в основном работал консультантом, что доставляло мне большое удовольствие, новички вообще вызывают много чувств. Одно из первых- это радость от того, что это не тебя так колбасит перед стартом:-)Итак, гонка.Плавательный этап очень комфортный ( практически самый комфортный из всех стартов ,где мне приходилось участвовать). Но тут меня ждал первый сюрприз . Поплыл в первых рядах, как всегда - и удар ногой в правый глаз. Очки сплющило и заполнило водой . Я не особо смутился, но комфорта стало не хвататьВ итоге синяк и лопнувшие сосуды, на что обратил внимание мой приятель в транзитке. Время как в бассейне - 25 минут. Но самое главное- нет судорог и нет усталости. Транзитка в основном ушла на противосолнечный крем. Велосипед был самым сложным этапом. Нужно было понять, на сколько меня хватит. Шел очень комфортно с мощностью 190 ватт , велосипед немного скрипел, но сопротивления не выказывал. Питание, конечно, не лезло. Желудок, еще недавно принимавший с осторожностью один рис,не хотел поглощать сублимированный продукт. Мои любимые конфеты Гу тоже как-то не пошли с самого начала.Очень много наших, просто одно удовольствие перекинуться парой слов с соотечественниками. На подъезде к Яс Марин меня догнал Андрей Андриянов. Тут мы слегка похулиганили. Два круга по трассе формулы-1 , разгоняя криками собратьев, мы пронеслись парой с довольно приличной скоростью. В очередной раз я получил большущее удовольствие от этого сегмента трассы. Дальше, почувствовав, что предложенный Андреем темп не для меня, я его отпустил и стал крутить спокойно. Но на 70 км я понял, что гонка для меня закончилась и начинается просто «доезжание” .Что это за состояние ? Его описание, наверное, будет полезно новичкам. Это тот момент, когда вы преодолеваете расстояние, соответствующее вашей функциональной готовности. Специалисты меня поправят, но я это понимаю так. Дальше вы вынуждены существенно снизить соревновательный темп. С возросшей тревожностью начинаете принимать разнообразные сигналы организма о предельных нагрузках. Это могут быть судороги, тошнота, повышенный или пониженный пульс, разнообразные болевые сигналы от разных частей тела. Обычно этот момент наступает у каждого. Но если это произошло в самом конце пути, то означает, что вы правильно выбрали темп и подошли к соревнованию готовым. Если эта проблема появилась в середине, или не дай бог в начале, то вы отчаянный авантюрист или слишком самоуверенный персона , игнорирующий план тренера.Тридцать километров для триатлета не расстояние:-), поэтому доехал я его достаточно спокойно, понизив темп до 30 км/ час. Вся интрига на финише велоэтапа была в том, смогу ли я снять на ходу велотуфли, чтобы не схватило судорогой икры. Почти удалось.Беговой этап еще раз доказал мою способность бежать в темпе по 5:30 км практически в любом состоянии. Пульс был высок, около 183. При этом я никак это не ощущал. Мог добавить в темпе, но боялся заходить за 185 ударов в минуту.Постоянно пил и лил на себя воду. Было жарковато, надо сказать- З2 градуса. Спасали холодные губки . Бежать было еще трудно из-за отсутствия болельщиков. Все родные и близкие сосредоточились у транзитных зон, а местных жителей бег сильно обнаженных людей, видимо не очень радовал))На финише все как обычно - победный крик бабуина, медаль на шею. Комната для восстановления с ваннами, наполненными льдом.Нет, не поеду я больше сюда, это факт!