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Люди с безграничными возможностями

14.04.2014 23:27 3 15 056 просмотров
В эти выходные из Мексики пришли две очень хорошие новости.
Алексей Обыденнов стал первым в истории России чемпионом мира в паралимпийском велоспорте на треке. Точнее двукратным чемпионом.
Два лучших в мире времени он показал в гонке преследования на 3 км и индивидуальном старте на 1 км. При этом в полуфинале трёхкилометрового заезда и финале гонки на один километр он поставил мировые рекорды.
Если озвучить его результаты кому-нибудь из мира велоспорта, то люди с уважением отзовутся о гонщике. Это действительно невероятно – 3 мин.26.691 и 1мин.06.31. Но если добавить, что у Лёши нет рук, люди застынут в изумлении.

Действительно, а вы способны ехать на велосипеде со скоростью почти 52 км/час? Я лично пробовал удержаться за Алексеем, когда мы пару раз пересекались на треке. Получалось только на разминке. Просто машина!!
Я искренне рад за него! Рад, потому что видел, как он тренировался и шел к этой победе.

Бывая на треке, мы с одноклубниками часто пересекаемся с ребятами. Как официально называют их в мире – люди с ограниченными возможностями. А лучше сказать – люди с безграничными возможностями. Я уже привык, что на каждых соревнованиях встречаю таких людей. Они борются на равных, не взирая ни на что. На тренировках им приходится в два раза сложнее. Но они не позволяют себе и мысли о том, чтобы раскиснуть или сдаться.

Невольно стал свидетелем разговора. Алексей пришел на трек с опухшим носом и, конечно же, не обошлось без вопроса:
- А что случилось?
- Представляешь, встречаю дочку из садика. Побежала навстречу, я нагнулся обнять, она подпрыгнула... Ну и головой в нос. Перелом.
И тут же он засмеялся таким заразительным смехом. И столько в этом смехе было жизнелюбия, столько любви к дочери, пренебрежения к травме. Так смешно он рассказывал об этом эпизоде, что все вокруг заулыбались.
Возвращаясь домой я думал о том, сколько людей стонут и плачут о своей сложной и полной проблем жизни. И как мало говорят себе и другим , что ничего не может помешать тебе изменить свою жизнь…
Нужно перестать жалеть себя и делать то, во что ты веришь!
Пока человек не сдается он сильнее своей судьбы!


Комментарии 3

Анна Гудок  (Guda)
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Я перед милой воли этих людей преклоняюсь. Многие люди в сложных ситуациях опускают руки. А тут настоящие борцы
Михаил Афанасенков  (afanas)
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Всегда уважал таких. Но скорее умом, абстрактно. А сейчас второй день привыкаю жить одной рукой (временно, надеюсь, перелом плеча) - надо сказать, что многие привычные действия приводят в тупик... И это при одной полностью здоровой руке. И уважение(восхищение) приобретает более конкретный, осязаемый облик. Ну и конечно пример этих героев придаёт силы.
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