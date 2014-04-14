В эти выходные из Мексики пришли две очень хорошие новости.Алексей Обыденнов стал первым в истории России чемпионом мира в паралимпийском велоспорте на треке. Точнее двукратным чемпионом.Два лучших в мире времени он показал в гонке преследования на 3 км и индивидуальном старте на 1 км. При этом в полуфинале трёхкилометрового заезда и финале гонки на один километр он поставил мировые рекорды.Если озвучить его результаты кому-нибудь из мира велоспорта, то люди с уважением отзовутся о гонщике. Это действительно невероятно – 3 мин.26.691 и 1мин.06.31. Но если добавить, что у Лёши нет рук, люди застынут в изумлении.Действительно, а вы способны ехать на велосипеде со скоростью почти 52 км/час? Я лично пробовал удержаться за Алексеем, когда мы пару раз пересекались на треке. Получалось только на разминке. Просто машина!!Я искренне рад за него! Рад, потому что видел, как он тренировался и шел к этой победе.Бывая на треке, мы с одноклубниками часто пересекаемся с ребятами. Как официально называют их в мире – люди с ограниченными возможностями. А лучше сказать – люди с безграничными возможностями. Я уже привык, что на каждых соревнованиях встречаю таких людей. Они борются на равных, не взирая ни на что. На тренировках им приходится в два раза сложнее. Но они не позволяют себе и мысли о том, чтобы раскиснуть или сдаться.Невольно стал свидетелем разговора. Алексей пришел на трек с опухшим носом и, конечно же, не обошлось без вопроса:- А что случилось?- Представляешь, встречаю дочку из садика. Побежала навстречу, я нагнулся обнять, она подпрыгнула... Ну и головой в нос. Перелом.И тут же он засмеялся таким заразительным смехом. И столько в этом смехе было жизнелюбия, столько любви к дочери, пренебрежения к травме. Так смешно он рассказывал об этом эпизоде, что все вокруг заулыбались.Возвращаясь домой я думал о том, сколько людей стонут и плачут о своей сложной и полной проблем жизни. И как мало говорят себе и другим , что ничего не может помешать тебе изменить свою жизнь…Нужно перестать жалеть себя и делать то, во что ты веришь!