Все на старт!)

Друзья,
Извините , что поздно, но наконец я получил все необходимые согласования.
Поэтому, приглашаю всех вас 24 мая в 10 часов в сквер у Новодевичьего монастыря ( там где пруд, с противоположной стороны третьего кольца ) на традиционный благотворительный детский забег “ Беги и Помоги” на дистанции 500 и 1000 метров.
Забег состоится во второй раз. В этот раз мы не собираем игрушки и детские вещи а просим участников пожертвовать любую, какую вы себе позволите денежную сумму ( строго при регистрации ) Все денежные средства будут переданы на нужды Люберецкого специализированного дома ребенка.
ВНИМАНИЕ. Я хотел бы ,чтобы забег был устроен для детишек близких мне людей, поэтому регистрация будет проходить после того как вы напишете мне в личку ( Zhidkov.viktor@gmail.com ) и я пришлю вам ссылку на сайт. Близкими я считаю всех читателей моего блога кто разделяет мои взгляды. Допускается , если вы совсем близкий )) мне человек ( то есть я лично вас знаю ) и очень желаете пригласить своих самых самых лучших племянников или других не менее близких детишек.
Все без исключения участники будут бежать с настоящими номерами и получат настоящую медаль.
Все родители получат чувство гордости за своих малышей
Лимит участников 200 человек. Участвуют детишки от 0 до 12 лет. Постарше могут просто пробежать рядом с братом или сестрой))
Вот ссылка как это было в прошлом году)) http://www.banki.ru/blog/VictorZhidkov/3814.php
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