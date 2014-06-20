Простите, мои дорогие друзья, за то, что задержал отчет о детском старте.Принимайте.))Много было дел намеченных на май, даже мелькнула предательская мысль, “ - может отложить?". Но опыт великая вещь. Он просто сказал, если отложишь, не сделаешь. А обещания нужно выполнять, тем более, если они даны детям.Да, похвастаюсь! Если в прошлый раз мне отказали в согласовании проведения забега, то в этот раз все документы были в порядке. Забавно, что три из четырех организаций ( это префектура, местная управа и балансодержатель места проведения ) согласовали забег при условии, что не будет запрета от остальных трех. Милиция просто не ответила)) пришла на забег, посмотрела, что все в порядке и ушла по своим делам. )) Но по сути выполнили свою работу без лишней бюрократии.Первое, что я сделал, это попросил друзей помочь. Вспомнил, как я в прошлый раз мучился с почтой и ответами всем зарегистрировавшимся. В этот раз воспользовался платформой команды 3sport.org. Все что от меня требовалось, это переслать всем заинтересованным ссылку на регистрацию.Еще один дополнительный плюс это возможность собрать для детского дома не вещи и игрушки, а деньги. Они собирались при регистрации, в любой сумме которую готов был пожертвовать человек, регистрирующий ребенка. Иногда потребности ремонта какого-нибудь помещения или устройства, важнее для администрации, чем игрушки и детские вещи. В итоге мы собрали 150 000 рублей.Но самым впечатляющим было то, что Миша Громов решил сделать забег абсолютно по взрослому, с чипами и официальными протоколами. Утром, было очень приятно увидеть таблички "Старт", рядом с Новодевичьем прудом, столики с номерами и чипами, девушек волонтеров и всю дополнительную атрибутику настоящего старта.Хочу сказать огромное спасибо всем, кто предложил свою помощь в организации. Люди писали и звонили, хотели помочь и приходили и помогали. Это конечно здорово, когда нас окружают такие отзывчивые и позитивные друзья.Ну а сам забег, конечно описывать сложно. Малыши на пятьсот метров поразили своим настроем и серьезным подходом. Ну а на тысяче метров была настоящая спортивная борьба, и результаты говорят сами за себя, первая пятерка уложилась в диапазон 3:52-3:58 .Не буду больше писать, лучше смотрите фото))