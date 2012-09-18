Об образовании

Сегодня на призыв «Не посрамим Ливенгука» у меня переспросили, кто это такой. Прошлый раз, на мою шутку «некоторым из нас в детстве ставили банки, а некоторым еще и лейденские» по реакции людей я понял, что они не знают что такое лейденская банка. И это в очередной раз заставило задуматься. Вот сейчас многие ведут дискуссии по поводу развала системы образования, бесплатного минимума и фактического введения платного образования. Сравнивая уровень преподавателей, живших в дореволюционной России, преподавателей, обучавших нас и современных школьников и студентов, поневоле закрадывается мысль о том, что в этом есть определенное благо. Введением всеобщего образования большевики поневоле обесценили это самое образование. В наше время мне с трудом представляется новый Ломоносов, добирающийся с рыбным обозом в Москву – нет в этом никакого практического смысла. Если до Великой октябрьской революции образованный человек, ввиду своей редкости, ценился уже автоматически по самому факту своего образования, то теперешняя система образования наплодив толпы «специалистов», фактически никому не нужных дискредитировала сама себя. Сейчас люди получают высшее образование не ради знаний, а ради диплома ВУЗа – для дальнейшего трудоустройства. У нас из потока никто по специальности не работает. Высшее образование становится формальностью, как и многое в нашей стране. Как пример приведу два случая: с нами в ВУЗе обучался студент, до этого получивший в техникуме красный диплом по бухгалтерской специальности – так вот он на калькуляторе умножал на 1 и делил на 2; второй – к 4-му курсу НАУЧИЛСЯ ЧИТАТЬ. Что можно говорить об уровне таких «специалистов»? При этом за время обучения 2 преподавателей посадили за взятки. Так не лучше ли студентам платить официально – «в кассу» - опять же и для государства налоги не лишними будут –и ответственность обучаемого гораздо повысится.Подытоживая вышесказанное: так ли уж плохо введение платного образования? не приведет ли это к тому, что образование будут получать лишь те люди, которым оно по настоящему надо?