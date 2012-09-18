Об образовании

Сегодня на призыв «Не посрамим Ливенгука» у меня переспросили, кто это такой. Прошлый раз, на мою шутку «некоторым из нас в детстве ставили банки, а некоторым еще и лейденские» по реакции людей я понял, что они не знают что такое лейденская банка . И это в очередной раз заставило задуматься. Вот сейчас многие ведут дискуссии по поводу развала системы образования, бесплатного минимума и фактического введения платного образования. Сравнивая уровень преподавателей, живших в дореволюционной России, преподавателей, обучавших нас и современных школьников и студентов, поневоле закрадывается мысль о том, что в этом есть определенное благо. Введением всеобщего образования большевики поневоле обесценили это самое образование. В наше время мне с трудом представляется новый Ломоносов, добирающийся с рыбным обозом в Москву – нет в этом никакого практического смысла. Если до Великой октябрьской революции образованный человек, ввиду своей редкости, ценился уже автоматически по самому факту своего образования, то теперешняя система образования наплодив толпы «специалистов», фактически никому не нужных дискредитировала сама себя. Сейчас люди получают высшее образование не ради знаний, а ради диплома ВУЗа – для дальнейшего трудоустройства. У нас из потока никто по специальности не работает. Высшее образование становится формальностью, как и многое в нашей стране. Как пример приведу два случая: с нами в ВУЗе обучался студент, до этого получивший в техникуме красный диплом по бухгалтерской специальности – так вот он на калькуляторе умножал на 1 и делил на 2 ; второй – к 4-му курсу НАУЧИЛСЯ ЧИТАТЬ . Что можно говорить об уровне таких «специалистов»? При этом за время обучения 2 преподавателей посадили за взятки. Так не лучше ли студентам платить официально – «в кассу» - опять же и для государства налоги не лишними будут –и ответственность обучаемого гораздо повысится.
Подытоживая вышесказанное: так ли уж плохо введение платного образования? не приведет ли это к тому, что образование будут получать лишь те люди, которым оно по настоящему надо?
Комментарии 7
А насчет эрудиции...
Видите ли, раньше людям поневоле приходилось держать большие объемы информации в памяти. Сейчас есть масса дивайсов, облегчающих жизнь. Компьютеры и Интернет в них есть уже не только на работе и дома, но и в кармане. Соответственно, зачем учить, когда при необходимости можно погуглить?
Конечно, это несколько удручает. Но ведь, например, Вы точно не сможете в лесу развести огонь без спичек, а вот древний человек это умел. Уместно ли говорить о деградации?
Ну, если Вы умеете (а, вероятнее всего, думаете, что умеете ), то актуальности примера это не отменяет. Ну, хорошо, давайте другой. Уж снопы вязать Вам точно не доводилось, а также молотить, молоть и печь. Это ж не означает, что Вам масло не на что намазать будет
По существу вопроса могу сказать, что в школе точно некоторые занятия надо сделать добровольными и платными. А основа должна быть бесплатной.
В ВУЗовской системе не все так просто. Кроме того, она дает не только и не столько знания, сколько социализацию личности.
Кроме того, чего в жизни не бывает. Я вот 11 лет не работал по первой специальности, а потом снова пригодилась
что печь то?
я вообще-то большую часть жизни в деревне провел....весьма "глухой"....
Да в дореволюционной России образованный человек и особенно преподаватель был, мягко говоря, заметен. После того как образование стало всеобщим, разница между средним гражданином и образованным заметно снизилась.
Предполагаю, что уровень преподавания тогда снизился - нужно было много учителей, их готовили массово, а значит не так хорошо как прежде. Но средний гражданин стал образованнее. Причем значительно.
В этом плане реформа образования тогдашняя - значительный шаг вперед. В отличии от нынешней, которая хоть на полшага (а может и на 2) всё-таки движение назад.
Здесь я согласен с автором без каких-либо конкретных примеров.