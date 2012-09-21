О людях во власти

Вчера, вечером, узнал сразу о двух «свежих» инициативах нашей Власти. Владимир Владимирович заявил о возврате к зимнему времени.Эксперты прокомментировали что мол вставать неудобно, для бизнеса плохо и количество случаев суицида при жизни зимой по летнему времени увеличилось (хотя тут вполне может быть и другая причина. К примеру, на Алтае увеличение количества суицидов притянули для обоснования отсутствия «алтайской принцессы». Удобная вещь, оказывается, эта статистика по суицидам – можно для обоснования чего угодно притянуть. Куда рекламные агентства то смотрят?Так и представляется: «после закрытия продаж нашего продукта в городе N количество суицидов выросло на 12,5%....»). Вторая инициатива принадлежит питерским законотворцам (или правильнее именовать ИХ законоложцами?) – запрет пропаганды конца света. Звучит впечатляюще. Я, после их инициативы о запрете пропаганды гомосексуализма и педофилии, было обрадовался – мол, что-то же и полезное Власть для народа делает.Видать обрадовался рано. Креативность из НИХ так и брызжет. Как гласит нестареющая народная мудрость – «дурак он завсегда с идеями». При этом любую, в принципе, неплохую мысль умудряются довести до полного абсурда. Чего, к примеру, стоит инициатива по борьбе с YouTube. Впрочем, думаю, примеров любой может выдать пару десятков за 5 минут. Создается впечатление, что у Власти не вполне здоровые психически люди (один Марченко чего стоит). Интересно, что тут причина, а что - следствие: то ли ОНИ не вполне здоровы психически потому, что у власти, то ли ОНИ у власти потому, что не вполне здоровы психически. :klizma:В общем, глядя на действия нашей Власти, я все чаще вспоминаю пословицу моей бабушки – «когда коту делать нечего, он яйца лижет»."Когда,разобравшись в гражданских свободах,Правители сделали вывод,Свободою выбора стали два входа– и только один выход" (с)