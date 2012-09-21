О людях во власти

Вчера, вечером, узнал сразу о двух «свежих» инициативах нашей Власти. Владимир Владимирович заявил о возврате к зимнему времени. Эксперты прокомментировали что мол вставать неудобно, для бизнеса плохо и количество случаев суицида при жизни зимой по летнему времени увеличилось (хотя тут вполне может быть и другая причина. К примеру, на Алтае увеличение количества суицидов притянули для обоснования отсутствия «алтайской принцессы». Удобная вещь, оказывается, эта статистика по суицидам – можно для обоснования чего угодно притянуть. Куда рекламные агентства то смотрят? Так и представляется: «после закрытия продаж нашего продукта в городе N количество суицидов выросло на 12,5%....»). Вторая инициатива принадлежит питерским законотворцам (или правильнее именовать ИХ законоложцами? ) – запрет пропаганды конца света. Звучит впечатляюще. Я, после их инициативы о запрете пропаганды гомосексуализма и педофилии, было обрадовался – мол, что-то же и полезное Власть для народа делает. Видать обрадовался рано. Креативность из НИХ так и брызжет. Как гласит нестареющая народная мудрость – «дурак он завсегда с идеями». При этом любую, в принципе, неплохую мысль умудряются довести до полного абсурда. Чего, к примеру, стоит инициатива по борьбе с YouTube. Впрочем, думаю, примеров любой может выдать пару десятков за 5 минут. Создается впечатление, что у Власти не вполне здоровые психически люди (один Марченко чего стоит). Интересно, что тут причина, а что - следствие: то ли ОНИ не вполне здоровы психически потому, что у власти, то ли ОНИ у власти потому, что не вполне здоровы психически. :klizma:
В общем, глядя на действия нашей Власти, я все чаще вспоминаю пословицу моей бабушки – «когда коту делать нечего, он яйца лижет».
"Когда,
разобравшись в гражданских свободах,
Правители сделали вывод,
Свободою выбора стали два входа
– и только один выход" (с)
Комментарии 4
Сначала все думали, что смена летнего и зимнего времени это плохо. Год пожили без смены и решили, что это еще хуже. НУ вернули обратно. Вы зачем В.В. ругаете? Народ вышел с предложением отменить смену времени В.В. сказал "Хорошо!". Потом решили, что это плохо. "Ну если плохо давайте отменим". НУ может и я бы сделал на его месте тоже самое.
Если считаете что власть не в адеквате, дак расскажите что нибудь поубедительнее.
А так вообще-то пенсии платят, бюджетникам зарплату платят, дороги строят. Мам с колясками стало на улицах на порядк больше. С садами проблемы решают, школы ремонтируют. А никто этого не замечает. Зато историю с "Пусями" довели до международного масштаба. Девочки поглумились и получили срок, на мой взгляд по заслугам. А вокруг что? Права человека!! Права человека....
Р.S. У нас на предприятии несколько лет назад приказом изменили плотность металла (волевым так сказать решением) в итоге деталь стала весить больше чем закладываемая под неё заготовка через полгода вернулись к общепринятой :klizma: - посмотрели, взвесили так сказать
Ваш случай другой совсем. Нельзя волевым решением изменить законы природы. Но с другой стороны кому-то зачем-то это было надо. Вы не пытались понять кому и зачем?
с уважением
"Ваш случай другой совсем. Нельзя волевым решением изменить законы природы. Но с другой стороны кому-то зачем-то это было надо. Вы не пытались понять кому и зачем? " вопрос снижения себестоимости выпускаемых изделий