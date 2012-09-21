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О людях во власти

21.09.2012 20:37 4 1 179 просмотров
Вчера, вечером, узнал сразу о двух «свежих» инициативах нашей Власти. Владимир Владимирович заявил о возврате к зимнему времени. smile:omg: Эксперты прокомментировали что мол вставать неудобно, для бизнеса плохо и количество случаев суицида при жизни зимой по летнему времени увеличилось (хотя тут вполне может быть и другая причина. К примеру, на Алтае увеличение количества суицидов притянули для обоснования отсутствия «алтайской принцессы». Удобная вещь, оказывается, эта статистика по суицидам – можно для обоснования чего угодно притянуть. Куда рекламные агентства то смотрят? smile:-x Так и представляется: «после закрытия продаж нашего продукта в городе N количество суицидов выросло на 12,5%....»). Вторая инициатива принадлежит питерским законотворцам (или правильнее именовать ИХ законоложцами? smile:scratch: ) – запрет пропаганды конца света. Звучит впечатляюще. Я, после их инициативы о запрете пропаганды гомосексуализма и педофилии, было обрадовался – мол, что-то же и полезное Власть для народа делает. smile:| Видать обрадовался рано. Креативность из НИХ так и брызжет. Как гласит нестареющая народная мудрость – «дурак он завсегда с идеями». При этом любую, в принципе, неплохую мысль умудряются довести до полного абсурда. Чего, к примеру, стоит инициатива по борьбе с YouTube. Впрочем, думаю, примеров любой может выдать пару десятков за 5 минут. Создается впечатление, что у Власти не вполне здоровые психически люди (один Марченко чего стоит). Интересно, что тут причина, а что - следствие: то ли ОНИ не вполне здоровы психически потому, что у власти, то ли ОНИ у власти потому, что не вполне здоровы психически. :klizma:
В общем, глядя на действия нашей Власти, я все чаще вспоминаю пословицу моей бабушки – «когда коту делать нечего, он яйца лижет». smile:pardon:

"Когда,
разобравшись в гражданских свободах,
Правители сделали вывод,
Свободою выбора стали два входа
– и только один выход" (с)

Комментарии 4

Шарухин Антон  (toshik80)
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Пооппонирую немного.
Сначала все думали, что смена летнего и зимнего времени это плохо. Год пожили без смены и решили, что это еще хуже. НУ вернули обратно. Вы зачем В.В. ругаете? Народ вышел с предложением отменить смену времени В.В. сказал "Хорошо!". Потом решили, что это плохо. "Ну если плохо давайте отменим". НУ может и я бы сделал на его месте тоже самое.
Если считаете что власть не в адеквате, дак расскажите что нибудь поубедительнее.
А так вообще-то пенсии платят, бюджетникам зарплату платят, дороги строят. Мам с колясками стало на улицах на порядк больше. С садами проблемы решают, школы ремонтируют. А никто этого не замечает. Зато историю с "Пусями" довели до международного масштаба. Девочки поглумились и получили срок, на мой взгляд по заслугам. А вокруг что? Права человека!! Права человека....
Vlad3256  (Vlad3256)
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"Сначала все думали, что смена летнего и зимнего времени это плохо. Год пожили без смены и решили, что это еще хуже. НУ вернули обратно. Вы зачем В.В. ругаете? Народ вышел с предложением отменить смену времени В.В. сказал "Хорошо!". Потом решили, что это плохо. " smile:D давайте еще что-нибудь подобное сделаем? Год удлиним, к примеру. будем искать "свой путь" методом проб и ошибок? smile:crazy:
Р.S. У нас на предприятии несколько лет назад приказом изменили плотность металла (волевым так сказать решением) smile:omg: в итоге деталь стала весить больше чем закладываемая под неё заготовка smile:-X через полгода вернулись к общепринятой :klizma: - посмотрели, взвесили так сказать smile:jokingly:
Шарухин Антон  (toshik80)
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В ряде случаев не попробовав не поймешь хорошо это или плохо. Но теперь как мне представляется вопрос смены времени уже долго не встанет. А власть повела себя очень демократично, если вы общество считаете, что надо отменить давайте отменим. А через год вы посчитали что ошиблись, ну что ж давайте назад вернем. Это ж ведь не сам В.В. решил, а эксперты как никак. Но теперь вопрос решен окончательно.
Ваш случай другой совсем. Нельзя волевым решением изменить законы природы. Но с другой стороны кому-то зачем-то это было надо. Вы не пытались понять кому и зачем?
Vlad3256  (Vlad3256)
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уважаемый Антон, я не желаю быть "подопытной дроздофилой" для тех, кто думает, что имеет право решать за меня
с уважением
smile:uncap:
"Ваш случай другой совсем. Нельзя волевым решением изменить законы природы. Но с другой стороны кому-то зачем-то это было надо. Вы не пытались понять кому и зачем? " smile:D вопрос снижения себестоимости выпускаемых изделий smile:-X
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