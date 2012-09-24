О пьяных водителях

Очередная трагедия с участием пьяных водителей. Последнее время я по радио чуть ли не каждый день слышу об очередном ДТП. Как правило, водитель/водители пьяны (зачастую сотрудники правоохранительных органов – но это уже другая тема). Что можно сказать по этому поводу. Возникает ощущение что идет война водителей с пешеходами. Не знают водители ПДД или не желают их соблюдать – это не так уж важно. Я вот, к примеру, знаю один переход, где после того как загорелся «зеленый» я стою и жду – как правило еще две-три машины на «красный» проскакивают, невзирая на идущих людей. О чем это может свидетельствовать? По моему, весьма скромному мнению, (надо заметить, что в ДТП различной степени тяжести я попадал не менее пяти раз) необходимо ужесточать наказание: за нарушение ПДД; за нахождение за рулем ТС в состоянии алкогольного/наркотического опьянения. Не лишать прав на полгода, как сейчас, а давать два года условно, с лишением права управления ТС в течении трех лет. Поймали повторно – 5 лет и никакого снисхождения. Причем отбывать наказание необходимо направлять в те колонии, где имеются осужденные, родственники которых погибли в ДТП. Часть 3 ст. 264 УК РФ необходимо приравнять к ч. 2 ст 105 УК РФ.

Каждому сотруднику ГИБДД привесить регистратор. Если водителя остановили, отпустили, а он через 20 минут совершил ДТП, то сотрудников судить как соучастников преступления. (Как пример: весной, одного моего знакомого, ехавшего после вчерашней гулянки, остановили доблестные сотрудники ГИБДД. Дыхнул «в трубку». Забрали права. За 10 тыс. руб. – вернули. )

Тогда, мне кажется порядка и культуры в поведении на дорогах станет гораздо больше, а трагедий с участие пьяных водителей – меньше. Опять же число «оборотней в погонах» уменьшится к немалой пользе для общества в целом.