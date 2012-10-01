На фоне последних событий возникает ощущение, что без полиции преступности было бы гораздо меньше. Во всяком случае характер преступности был бы совсем другой. И уж тем более для рядового гражданина неприятностей было бы куда уж меньше. Зарплаты у полицейских растут, расходы на оснащенность полиции тоже, а порядка все меньше и меньше. Даже кажется, что полиция сама поддерживает и развивает преступность (видимо, чтобы было с чем бороться – такая вот диалектика). А почему бы, вместо того, чтобы давать полицейским все больше и больше прав, ИХ права, наоборот не ограничить слегка. Создать общественный надзорных орган, который позволил бы обществу контролировать полицию, а не наоборот? Немалые деньги были выброшены в ходе последних президентских выборов на организацию веб-трансляции с избирательных участков. А кто мешает оснастить веб-камерами все полицейские участки? (Денег понадобится на это явно меньше, чем на организацию никому не нужных Олимпиад). Хранить на специальных защищенных серверах, исключающих доступ самих полицейских, и по специальному запросу прокуратуры, СК или вышеупомянутого надзорного органа предоставлять доступ к записям из комнат проведения допросов конкретного участка на конкретный момент времени? (тогда спрос на шампанское в полиции явно упадет). Может это единственный законный способ защитить общество от полиции?