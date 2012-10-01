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О полиции

01.10.2012 11:25 4 1 020 просмотров
На фоне последних событий возникает ощущение, что без полиции преступности было бы гораздо меньше. Во всяком случае характер преступности был бы совсем другой. И уж тем более для рядового гражданина неприятностей было бы куда уж меньше. Зарплаты у полицейских растут, расходы на оснащенность полиции тоже, а порядка все меньше и меньше. Даже кажется, что полиция сама поддерживает и развивает преступность (видимо, чтобы было с чем бороться – такая вот диалектика). А почему бы, вместо того, чтобы давать полицейским все больше и больше прав, ИХ права, наоборот не ограничить слегка. Создать общественный надзорных орган, который позволил бы обществу контролировать полицию, а не наоборот? Немалые деньги были выброшены в ходе последних президентских выборов на организацию веб-трансляции с избирательных участков. А кто мешает оснастить веб-камерами все полицейские участки? (Денег понадобится на это явно меньше, чем на организацию никому не нужных Олимпиад). Хранить на специальных защищенных серверах, исключающих доступ самих полицейских, и по специальному запросу прокуратуры, СК или вышеупомянутого надзорного органа предоставлять доступ к записям из комнат проведения допросов конкретного участка на конкретный момент времени? (тогда спрос на шампанское в полиции явно упадет). Может это единственный законный способ защитить общество от полиции? smile:scratch:

Комментарии 4

Семен Семенович Горбунков  (Семен Семенович)
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Цитата:
"Создать общественный надзорных орган, который позволил бы обществу контролировать полицию..."

Уговорили. Завтра можно приступать! smile;)
A B  (AndreyBT)
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Из полиции просто надо всех уволить и набрать достойных людей из рабочих коллективов как делали в СССР. Но это утопия...
Гектор  (Гектор)
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Некоторая любопытная статистика:
в России на 1000 граждан приходится 7,7 полицейских, в Италии 4,5, в США 2,3, в Люксембурге -2.
(источник: http://www.kp.ru/daily/25929/2879080/?cp=5)
Может нужно что-то в консерватории подправить?
Vlad3256  (Vlad3256)
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хорошо бы еще статистику по количеству преступлений на душу населения по этим странам привести smile;)
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