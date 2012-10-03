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Интернет как болото

03.10.2012 10:21 4 1 047 просмотров
Помню, когда в детстве читал фантастику, многие писатели предрекали создание единой информационной системы (при чем масштабов современного Интернета не многие даже самые смелые писатели смогли предугадать) и какие блага она принесет человечеству. И вот интернет у нас практически «в каждом утюге» а благА? Есть ли они? (есть, конечно, блоги, но это не совсем то smile;)) Да, несомненно интернет лучше чем телевидение. Лучше тем, что в интернете каждый сам выбирает себе контент, не ограничиваясь «сеткой вещания». Но вот с выбором у пользователей явная проблема. Большинство ресурсов интернета ушло на развлечения (в той или иной мере, в зависимости от степени, так сказать распущенности конкретного пользователя). И не важно что это: порнография или развлекательные ролики, вред от которых, по моему мнению, нисколько не меньший чем от порнографии, и т.д. и т.п.
И это даже не считая того, что интернет стал местом общения для людей, мягко выражаясь, не совсем психически здоровых . Даже если не брать в расчет явные психические отклонения, интернет весьма привлекателен для людей с явным комплексом неполноценности, ставши современным видом эскапизма. Накричал начальник на тебя – а ты, вместо того, чтобы ответить или работу сменить, придешь вечером домой, зайдешь на какой-нибудь форум (придумав «крутой» ник и не менее «крутую» аватарку) и начинаешь троллить – и вроде как самооценка повышается твоя. Или наваляли в подворотне гопники – так вместо того, чтобы боксом заняться, придешь в каком-нибудь «..страйк»-е всех замочишь – и вроде как хорошо тебе. И на работе есть о чем поговорить с такими же как ты – «дошел мол до такого-то уровня….», или вот ролик прикольный коллеге отправишь по мылу – и вроде как репутация твоя в глазах окружающих повышается smile;)
А социальные сети? Мне вот вообще не понятно, как люди проучившиеся 10 (или сколько там) лет в одном (или параллельных – не столь важно) классе (классах) и не разу, вполне может быть, за это время даже не перекинувшись парой слов, лет через 10-15-20 после окончания школы «регаются» в этих самых «Одноклассниках» и начинают искать друг друга а потом проводят всё свободное время в «общении». (Глядя на современную молодежь вообще возникает ощущение, что они разучились «в реале» общаться – только виртуально). Не даром социальные сети ассоциируются с паутиной (а изображение паутины весьма заметное место занимает в татуировках наркоманов) – комментарии как говорится излишне. Людям некогда просто жить – нет у них на жизнь времени. Зачем чего-то добиваться в жизни, если можно повысить себе репутацию в интернете и вроде как жизнь не была напрасной 
Подытоживая вышесказанное, вынужден констатировать, к своему глубочайшему сожалению, что вынужден являться сторонником введения интернет-цензуры, и пожалуй, ограничения объемов использования интернета. Если в свое время В.И. Ульянов (Ленин) назвал религию опиумом для народа, то в настоящее время место религии занял интернет – а это весьма и весьма чревато….

Комментарии 4

Alex  (BankCoda)
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Свято мето - пусто не бывает (это про опиум)
А кто сказал, что цензура будет проводиться в нужную вам сторону?
Скорее она будет направлена на смягчение социальной напряжённости, т.е. на социальное соплежуйство и интеренет игры.
Семен Семенович Горбунков  (Семен Семенович)
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Уважаемый!
Когда вы идёте по улице вам что чаще всего попадается библиотеки или магазины? Но это же не значит что улицы придуманы для магазинов?
А каких магазинов больше? Продуктовых или автомобильных?

Точно так же в Инете! Можно пойти по улице, где кроме порнографии больше и нет ничего. Если вам там интересно, то на другие улицы заглянуть можно не успеть.

Воспитывать людей методом "граница на замке" нельзя. Можно только временно ограничить доступ ленивых. Трудолюбивые и алчные всегда перелезут через вашу границу, подкопают под забор и доберутся до "светлого заграничья".
Это мы уже проходили... smile:)
Семен Семенович Горбунков  (Семен Семенович)
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Про социальные сети.

Я их тоже недолюбливаю. Из-за бестолковости общения.
Но "Одноклассникам" благодарен. За предыдущие годы жизни встречалось много хороших людей. Не только в школе. Очень многих их них удалось вновь отыскать. Со многими даже встретиться.
A B  (AndreyBT)
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Тут все гораздо серьезней чем кажется!

Интернет-зависимость является типичным компульсивно-импульсивным расстройством, которое следует включить в официальный справочник по психиатрии. Такое мнение высказал Джеральд Блок (Jerald Block) из Орегонского университета здоровья и науки на страницах American Journal of Psychiatry, пишет medportal.ru.

Отметим, что китайские медики официально признали интернет-зависимость болезнью еще в 2008 году. Определение заболевания и его диагностические критерии были разработаны сотрудниками Пекинского центрального военного госпиталя по материалам о 1,3 тыс. «проблемных» пользователях интернета. Симптомы зависимости включают непреодолимое желание войти в сеть, умственное или физическое истощение, раздражительность, нарушения сна или концентрации внимания.

Американский специалист определил интернет-зависимость как «чрезмерное увлечение компьютерными играми, интернет-порнографией и электронной почтой». Он заявил, что здесь налицо все признаки психической зависимости. Другими словами, в некоторых случаях пользователи компьютера могут испытывать непреодолимое и навязчивое желание подключиться к интернету. Кроме того, у них может развиться синдром отмены (другими словами — «ломка»), толерантность, которая находит свое выражение в стремлении приобретать самое новое и лучшее аппаратное и программное обеспечение, а также они стараются как можно большее время проводить во всемирной паутине.

Американская Психологическая Ассоциация (American Psychological Association, APA) работает над пятым изданием известной в определенных кругах книги «Справочник по диагностике и статистике психических расстройств» («Diagnostic and Statistical Manual of mental disorders»). Именно в нем специалисты планируют придать интернет-зависимости официальной статус болезни или психологического расстройства. Причем в данном случае рассматривается общая категория, включающая зависимость от онлайновых игр, социальных сетей, чатов и т. д, пишет Pirax.ru.

Психиатр утверждает, что люди, испытывающие интернет-зависимость, могут терять чувство времени, а также полностью игнорировать физиологические потребности, отказываясь при этом от еды и сна. Такое состояние в довольно большом количестве случаев сопровождается рецидивами. Кроме того, иногда оно требует назначения специальных психоактивных препаратов или даже госпитализации человека.
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