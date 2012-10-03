Интернет как болото

Помню, когда в детстве читал фантастику, многие писатели предрекали создание единой информационной системы (при чем масштабов современного Интернета не многие даже самые смелые писатели смогли предугадать) и какие блага она принесет человечеству. И вот интернет у нас практически «в каждом утюге» а благА? Есть ли они? (есть, конечно, блоги, но это не совсем то) Да, несомненно интернет лучше чем телевидение. Лучше тем, что в интернете каждый сам выбирает себе контент, не ограничиваясь «сеткой вещания». Но вот с выбором у пользователей явная проблема. Большинство ресурсов интернета ушло на развлечения (в той или иной мере, в зависимости от степени, так сказать распущенности конкретного пользователя). И не важно что это: порнография или развлекательные ролики, вред от которых, по моему мнению, нисколько не меньший чем от порнографии, и т.д. и т.п.И это даже не считая того, что интернет стал местом общения для людей, мягко выражаясь, не совсем психически здоровых . Даже если не брать в расчет явные психические отклонения, интернет весьма привлекателен для людей с явным комплексом неполноценности, ставши современным видом эскапизма. Накричал начальник на тебя – а ты, вместо того, чтобы ответить или работу сменить, придешь вечером домой, зайдешь на какой-нибудь форум (придумав «крутой» ник и не менее «крутую» аватарку) и начинаешь троллить – и вроде как самооценка повышается твоя. Или наваляли в подворотне гопники – так вместо того, чтобы боксом заняться, придешь в каком-нибудь «..страйк»-е всех замочишь – и вроде как хорошо тебе. И на работе есть о чем поговорить с такими же как ты – «дошел мол до такого-то уровня….», или вот ролик прикольный коллеге отправишь по мылу – и вроде как репутация твоя в глазах окружающих повышаетсяА социальные сети? Мне вот вообще не понятно, как люди проучившиеся 10 (или сколько там) лет в одном (или параллельных – не столь важно) классе (классах) и не разу, вполне может быть, за это время даже не перекинувшись парой слов, лет через 10-15-20 после окончания школы «регаются» в этих самых «Одноклассниках» и начинают искать друг друга а потом проводят всё свободное время в «общении». (Глядя на современную молодежь вообще возникает ощущение, что они разучились «в реале» общаться – только виртуально). Не даром социальные сети ассоциируются с паутиной (а изображение паутины весьма заметное место занимает в татуировках наркоманов) – комментарии как говорится излишне. Людям некогда просто жить – нет у них на жизнь времени. Зачем чего-то добиваться в жизни, если можно повысить себе репутацию в интернете и вроде как жизнь не была напрасной Подытоживая вышесказанное, вынужден констатировать, к своему глубочайшему сожалению, что вынужден являться сторонником введения интернет-цензуры, и пожалуй, ограничения объемов использования интернета. Если в свое время В.И. Ульянов (Ленин) назвал религию опиумом для народа, то в настоящее время место религии занял интернет – а это весьма и весьма чревато….