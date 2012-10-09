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О клиентоориентированности

09.10.2012 12:33 3 1 045 просмотров
Банки весьма большие деньги тратят на рекламу, надеясь привлечь новых клиентов. При этом все как один уверяют в своей клиентоориентированности. А почему бы не проявить её на деле, а не на словах. Подтвердить лозунг: «Мы рады любому клиенту!». Привожу всего два способа повысить приток клиентов в банки. Так сказать «информация к размышлению» для банков. Я каждое утро хожу мимо офиса «Уралсиба». На стене его табло электронное с курсами валют. Кто мешает дополнить табло это часами и термометром? Или и вовсе «бегущей строкой» пускать банковские новости по нему? Для банка затраты не такие уж и большие, а мне приятно smile;)
Другой пример вообще может несомненное конкурентное преимущество на рынке банку обеспечить. smile;)) Дополнить банковские офисы биотуалетами. А то бывает идешь по городу (особенно незнакомому, особенно в провинции – для Москвы эта проблема так остро не стоит, ну так надо же и регионы развивать – там полно еще денег неосвоенных) и ни одного туалета нет. А так зашел человек туалет посетить – глядишь заодно и банком заинтересуется. Опять же несомненная забота об уже имеющихся клиентах, вынужденных выстаивать очереди в кассу. Заняв очередь в туалет глупо не занять заодно очередь в кассу. smile;) smile:wikigo:
Р.S. Можно еще внедрить опыт «Макдональдса» с их криком «Свободная касса!!!» (для некоторых банков, не буду показывать пальцем, весьма актуально;) )

Комментарии 3

Shtirlitz  (Shtirlitz)
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А еще Wii-Fi поставить, и будет полный хаос, не финансовая структура, а проходной двор...
Андрей Максимов  (Моисей Абрамович)
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Я всегда (в шутку, естественно) предлагал ларёк с шаурмой (петербуржцы, простите - с шавермой) в соседнем с кассой окошке разместить smile:)
Семен Семенович Горбунков  (Семен Семенович)
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Сколько клиентов, столько и желаний...
Одному нравится арбуз, другому свиной хрящик. smile;)
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