Вулкан Кудрявый и Итуруп

В 2003 году сотрудникам Института вулканологии и геодинамики Российской академии естественных наук удалось извлечь первые 9 граммов рения из газа, выбрасываемого вулканом Кудрявый на острове Итуруп. Это единственное в мире экономически выгодное месторождение рения. «По данным Института вулканологии и геодинамики Российской академии естественных наук, вулкан Кудрявый каждый год выбрасывает 20 тонн рения (к слову, мировая добыча рения в 2006 г. составила около 40 тонн; цена 1 кг рения составляет до 10 000 долларов)». Т.е. можно сразу половину мировой добычи рения под себя взять. Несомненно это приведет к падению цены на него, но с другой стороны, кто говорит о продаже его в качестве сырья? Это же приведет и к снижению себестоимости продукции, в состав которой он входит – опять же повышение конкурентоспособности на фоне вступления в ВТО весьма актуальное. И это не считая самого мощного в России рыбоперерабатывающего комплекса, запушенного в 2006 году.

К чему я все это пишу? Просто вспомнилось, что вопрос принадлежности острова Итуруп до сих пор до конца не решен. Согласно т.н. Симодскому трактату о торговле и границах (от 7 февраля 1855 года) Итуруп принадлежит Японии. Петербургский договор (от 7 мая 1875 года) подтвердил данный факт. Последующие договора этот факт нисколько не опровергали, так что сам факт владения России Итурупом весьма спорен. До сих пор «Страна восходящего солнца» считает данный географический объект входящим в состав «Северных территорий». Просто вспомнив факт передачи Китаю острова Тарабарова и части острова Большой Уссурийский на Амуре в 2004 году в рамках решения спорных вопросов и развития российско-китайских отношений, можно предположить, что в рамках развития российско-японских отношений и Итуруп «уплывет» от нас. Опять же японцы за возвращение «Северных территорий» неплохие денежки могут заплатить – хороший способ пополнить бюджет, не так ли? Как сказал заместитель директора Института минералогии, геохимии и кристаллохимии редких элементов (ИМГРЭ) Министерства природных ресурсов и РАН, доктор геолого-минералогических наук А. Кременецкий: «Лишь бы только уникальное вулканическое месторождение на острове Итуруп не оказалось тоже в зарубежье».