Вход
Профиль Блог Лента Активность

Фтор и правительство Бельгии

12.10.2012 12:29 2 976 просмотров
Правительство Бельгии еще в 2003 году запретило применение зубной пасты и медикаментов, содержащих фтор. При избыточном (более 1 мг/литр) потреблении фтора организмом могут развиваться заболевания зубов: кариес и флюороз (крапчатость эмали) и остеосаркома соответственно. Кроме того, избыток фтора в организме пагубно влияет на ЦНС и способствует развитию остеопороза (штуки весьма и весьма неприятной, скажу я вам). В Википедии про фтор прямо так и написано: «Бледно-жёлтый газ, в малых концентрациях запах напоминает одновременно озон и хлор, очень агрессивен и ЯДОВИТ».
У нас же в стране по прежнему «Для профилактики кариеса рекомендуется использовать зубные пасты с добавками фторидов (натрия и/или олова) или употреблять фторированную воду (до концентрации 1 мг/л), или применять местные аппликации 1-2 % раствором фторида натрия или фторида олова. Такие действия могут сократить вероятность появления кариеса на 30-50%». Вчера просмотрел все зубные пасты в двух супермаркетах. Нашел только одну, не содержащую фтор и его соединения. Вот мне интересно куда господин Онищенко смотрит то? В Чехии два десятка человек отравились так сразу торговлю спиртным остановили. У нас хоть тысячами будут умирать, но если всегда найдутся те, кто будет лоббировать интересы «отечественных», так сказать, производителей. Весьма и весьма печально . Впрочем, у нас в стране и воду питьевую хлором «очищают». Если кто забыл, то хлор был первым химическим отравляющим веществом, использованным Германией в Первую мировую войну. А потом удивляемся, что у горожан у всех почки и желудки больные.

Комментарии 2

Алексей Трошин  (MoRRoZ)
#
В Москве недавно кстати перестали хлором воду травить. Стали чем-то другим, менее химически активным.
Vlad3256  (Vlad3256)
#
Уважаемый Алексей, у нас и помимо Москвы есть города smile;) я вот у нас в городе воду пить не могу (либо через фильтр потом кипячение, либо хожу на родник) smile:pardon:
Комментарии и отзывы могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь.

Популярные сообщения

МИР Классическая Карта пенсионера МИнБ. Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Информация приведена по состоянию на 08.02.2019. Здесь собраны советы новичку по пенсионной карте МИР Московского индустриального банка (МИнБ), своего
40
Новости по итогам отчетности за декабрь 2018 г.
Нарушители нормативов ЦБ в декабре (тех, кто находится на санации, тех, у кого уже отозвана лицензия и тех, где введена временная администрация, не обсуждаем
7
Почему опасно сдавать наличность в банкомат?
Почему опасно сдавать наличность в банкомат? Это электронно-механическое устройство имеет привычку ломаться/отключаться/перезагружаться... в самый
0
Скрипт для отображение MCC и кэшбека в ИБ OTP
Написал скрипт для браузера для отображение MCC и планируемого кэшбека в интернет банке OTP (OTP Direkt). На картинке ниже показано, что меняется при
21
"Карта КЭШБЭК" Восточного банка. Весь кэшбэк в одной карте – выбери свой. Кэшбэк до 10%.
Полезная информация для пользователей кредитной карты "Карта Кэшбэк" Восточного банка. Ссылки на сайт банка ветка на форуме ПОЛУЧЕНИЕ КАРТЫ
2

Новые сообщения

Все сообщения