Фтор и правительство Бельгии

Правительство Бельгии еще в 2003 году запретило применение зубной пасты и медикаментов, содержащих фтор. При избыточном (более 1 мг/литр) потреблении фтора организмом могут развиваться заболевания зубов: кариес и флюороз (крапчатость эмали) и остеосаркома соответственно. Кроме того, избыток фтора в организме пагубно влияет на ЦНС и способствует развитию остеопороза (штуки весьма и весьма неприятной, скажу я вам). В Википедии про фтор прямо так и написано: «Бледно-жёлтый газ, в малых концентрациях запах напоминает одновременно озон и хлор, очень агрессивен и ЯДОВИТ».

У нас же в стране по прежнему «Для профилактики кариеса рекомендуется использовать зубные пасты с добавками фторидов (натрия и/или олова) или употреблять фторированную воду (до концентрации 1 мг/л), или применять местные аппликации 1-2 % раствором фторида натрия или фторида олова. Такие действия могут сократить вероятность появления кариеса на 30-50%». Вчера просмотрел все зубные пасты в двух супермаркетах. Нашел только одну, не содержащую фтор и его соединения. Вот мне интересно куда господин Онищенко смотрит то? В Чехии два десятка человек отравились так сразу торговлю спиртным остановили. У нас хоть тысячами будут умирать, но если всегда найдутся те, кто будет лоббировать интересы «отечественных», так сказать, производителей. Весьма и весьма печально . Впрочем, у нас в стране и воду питьевую хлором «очищают». Если кто забыл, то хлор был первым химическим отравляющим веществом, использованным Германией в Первую мировую войну. А потом удивляемся, что у горожан у всех почки и желудки больные.