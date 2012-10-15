Харасмент и «Роснахал»

Безусловна полезная инициатива движения «Роснахал» (забавное название, не так ли). Давно пора начать бороться с хамством на законодательном уровне. Но меня в данном случае интересует другое. Почему женщин надо от хамства мужчин защищать, а мужчин от женского хамства не надо получается? Что за дискриминация по половому признаку? Между тем хамство у нас явления повсеместное. Продавцы хамят покупателям, водители пассажирам, инспектора ГИБДД водителям, полицейские потерпевшим, родители детям и наоборот. Все хамят всем. Такая страна. Или может такой менталитет? Хотя скорее воспитание такое. Так почему женщин надо защищать (даже термин выдумали иностранный «харасмент» - уж поверьте мне русские хамы переиначат его в более понятный им «.Е..смент». Опять же созвучие с мент«Употреблять иностранное слово, когда есть равносильное ему русское слово, значит оскорблять и здравый смысл, и здравый вкус», - говаривал в свое время великий русский критик В.Г. Белинский), а мужчин нет? У нас и так фактический матриархат в стране. В детских садах воспитатели – женщины, в школах подавляющая масса – женщины, судьи – и то большинство женщины. Да их и по статистике больше в стране, и живут они дольше.И вот что теперь из этой однобокой (хотя и полезной инициативы получится). Во первых – кто-то наживет себе на этой проблеме «политический капитал» (куда уж без этого), Во –вторых замечание молодой мамаше, пьющей пиво, курящей сигарету и нецензурно выражающейся, качая коляску со своим отпрыском – это теперь «харасмент». Секретарши, решившие срубить денежек с шефа – это третье (вспомните сколько жен, не желавших ранее терять имущество при разводе после шума по поводу педофилов стали обвинять мужей в сексуальных домогательствах по отношению к детям – тут будет такая же картина.). Коллегу по работе теперь в дверь вперед не пропустишь и место женщине в общественном транспорте теперь не уступишь – опять же «харасмент» этот самый.Ведь бороться с хамством можно лишь воспитанием подрастающего поколения и оздоровлением общества. А к чему приведет сей феминистический «шабаш»? В итоге выльется это все в еще больше фактическое хамство, заваленные исками о харасменте суды, но что самое, на мой взгляд, страшное приведет к всплеску гомосексуализма (видать мало у нас пока этих товарищей – ряды шоу-бизнеса и политиков пополнять некем). Апофеозом же станет какой-нибудь пятилетний Петя, обвинивший воспитательницу детского сада в харасменте за указание идти на горшок, или ложитиься спать в «тихий час» (а что – тоже своего рода домогательства;) )