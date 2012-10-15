Два триллера по цене одного

Как учил Владимир Ильич Ульянов (Ленин) «Важнейшим из искусств для нас является кино». Видя как наша киноиндустрия старательно (и порой даже небезуспешно) копирует продукцию Голливуда предлагаю (за весьма скромное вознаграждение ) идею двух сценариев.
На фоне последних деяний Центробанка, по ограничении «безопасных» ставок по вкладам, по мотивам триллера «Враг государства» снять триллер «Враг цетробанка» (как вариант «Враг АСВ») о вкладчике, размещающем деньги под «высокий» процент. На главную роль предлагаю кандидатуру Брюса Уиллиса (все равно он «запятнал» себя в глазах ЦБ сотрудничеством с банком «Траст» опять же действие пятого «Крепкого орешка» все равно в России происходит).
В преддверии третьей пенсионной реформы предлагаю снять триллер «Враг ПНФ» о пенсионере, активно участвовавшем во всех трех уровнях новой пенсионной системы (государственный, корпоративный и частный), делавшем взносы по программе софинансирования, и имевшем таки наглость дожить до пенсии. На главную роль предлагаю Жерара Депардье (ему после рекламы банка «Советский» уже ничего не должно быть страшно )
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@.