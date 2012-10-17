Новое время приносит в коллективное бессознательное и новые архетипы. Во всяком случае дедушка Юнг так учил. Лично я еще застал то время когда всякий советский ребенок знал дедушку Ленина. Про взрослых (особенно сдававших теорию научного коммунизма %) ) и вовсе умалчиваю;). Взять хотя бы знаменитую картину «Ходоки у Ленина». Или детский рассказ о ходоках опять же пришедших к Владимиру Ильичу, и приглашенных отобедать с ним (ну там где про суп из селедочных голов. Вспомнили?). Про товарища Шагинян и «общество чистых тарелок» и вовсе и вспоминать не стоит. А дед Мороз? Почти всякий из нас хоть раз в жизни писал письмо деду Морозу (некоторые пишут до сих пор. Хотя были и такие кто писали Снегурочке;) ). Теперь же на смену дедушке Ленину и деду Морозу пришел новый персонаж – Владимир Владимирович. Последнее так сказать народное «чаяние и упование» «Вот приедет барин, он то и рассудит» (с). И на виду ОН постоянно (Ленина то кто там в мавзолее видит?). А тут включишь телевизор – ОН, радио включишь – опять же ОН. Книжку откроешь – снова ОН!!! При чем проник В.В. в коллективное бессознательное не только россиян, но и прочих народов весьма плотно. И не нужен нам Джеймс Бонд ихний!!! Согласно опросам Владимир Владимирович гораздо сексуальнее. И к народу, опять же, гораздо ближе. То подводной лодкой порулит, то ракету запустит, то пивка с фанатами попьет, то как бороться научит, то на дельтаплане стерхов проводит. Кстати о стерхах: видя как после проводов Владимира Владимировича они вернулись назад, не став зимовать в теплых краях (прям «не нужен им берег турецкий и Африка им не нужна…) возникает мысль – может Владимиру Владимировичу и деньги из страны так же провожать? Глядишь и сменится тогда отток капитала притоком?Да и письма то Владимир Владимирович читает куда чаще, чем дед Мороз (про то читают ли сотрудники мавзолея письма усопшему не знаю, поэтому говорить не буду). Да и для народа письмо В.В. написать гораздо легче, чем предыдущему Дмитрию Анатольевичу с его мудреным твиттером. А тут Почта России и «Москва, Кремль, Владимиру Владимировичу» - эт вам не «на деревню к дедушке» (тут кстати легкое лирическое отступление – вот как звучало бы письмо начинающего бизнесмена Ваньки Жукова о злоключениях в налоговой инспекции: «…испив Chateau Cantelauze 1993 года с персиками и сыром, возжелали селедки. Когда принес селедку евойной мордой тыкали в мою морду и приговаривали: вот тебе финансовая льгота…»). Обязательно получит и прочтет. И самое главное оргвыводы из прочтения следуют. Замерзал вон девятиклассник то в школе родной, написал дрожащими пальцами Владимиру Владимировичу письмо – и вуаля! В десятый класс пошел уже в школу с новыми стеклами. Чудеса, да и только. Или тот случай, когда В.В. посещал завод в Набережных Челнах, и по пути прочел в самолете письмо рабочего, о том, что мол «не по тем цехам Вас водят…». Прилетел, и говорит руководству»А подать мне такого-то рабочего!!!А пущай он сам мне цеха покажет!!» Посмотрел, согласился что грязно и разрушено, но припомнил что отец его точно в таких цехах работал (мораль тут, мне думается такая – работай мол честно, и станет сын твой президентом). Знакомый мой один написал тоже В.В. несколько лет назад про засилье игровых автоматов в городе. И хотя, из скромности, подписался Иванов Иван Иванович все равно чудо случилось!!!! Убрали автоматы то!!!Вот я второй год с местными органами управления переписку веду по поводу восстановления освещения в сквере. «А воз и ныне там» (с). А может написать Владимиру Владимировичу? Глядишь и произойдет чудо то?