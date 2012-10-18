Последнее время врачи стали, так сказать, модным трендом. Постоянные вопли про повышение зарплаты, улучшение условий труда, подъемные сельским врачам и т.д. Сериала про врачей потеснили даже сериалы про ментов. В общем, власть наша нашла новую целевую группу для общения.Другой вопрос, улучшится ли качество работы врачей от повышения заработной платы? По моему скромному мнению, человека давшего клятву Гиппократа материальное вознаграждение за исцеление больного должно интересовать в последнюю очередь. Мне кажется что увеличением заработной платы тут ничего не решить. Отношение врачей к пациентам оставляет желать лучшего. Врачи рассматривают пациентов в зависимости от их финансовой состоятельности. Тут можно между делом вспомнить фразу Иосифа Виссарионовича (не связанную, кстати сказать, с «делом врачей»): «Хороший врач всегда себя прокормит». Полно примеров когда врачи равнодушие врачей приводило к смерти пациентов. Как пример у одного моего знакомого мать лежала в больнице с сердцем. С четверга начала жаловаться врачам на боль в животе – никто не обращал на её слова внимания. К понедельнику умерла от перитонита. Другой пример: зам наш в прошлом году попал в больницу с подозрением на аппендицит. Через три дня выписали – сказали просто колика была., а аппендицита нет и в помине. Ровно через год в другую больницу увезли на «скорой» – гангренозный аппендицит. Я сам, когда последний раз попал в больницу, так меня полдня гоняли между отделениями – никто не хотел брать. Аллергологи отправляли к хирургам, те к аллергологам. Под конец приютили в пульмонологическом. Когда выписался диагноз они так и не сумели поставить. Бардак да и только. И подобных примеров полно можно привести. О каком качестве можно тут говорить вообще? И от того, что таким врачам повысят зарплату они не будут лечить лучше – просто не умеют, да и все тут.