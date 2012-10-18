Последнее время врачи стали, так сказать, модным трендом. Постоянные вопли про повышение зарплаты, улучшение условий труда, подъемные сельским врачам и т.д. Сериала про врачей потеснили даже сериалы про ментов. В общем, власть наша нашла новую целевую группу для общения. smile;) Другой вопрос, улучшится ли качество работы врачей от повышения заработной платы? По моему скромному мнению, человека давшего клятву Гиппократа материальное вознаграждение за исцеление больного должно интересовать в последнюю очередь. Мне кажется что увеличением заработной платы тут ничего не решить. Отношение врачей к пациентам оставляет желать лучшего. Врачи рассматривают пациентов в зависимости от их финансовой состоятельности. Тут можно между делом вспомнить фразу Иосифа Виссарионовича (не связанную, кстати сказать, с «делом врачей»): «Хороший врач всегда себя прокормит». Полно примеров когда врачи равнодушие врачей приводило к смерти пациентов. Как пример у одного моего знакомого мать лежала в больнице с сердцем. С четверга начала жаловаться врачам на боль в животе – никто не обращал на её слова внимания. К понедельнику умерла от перитонита. Другой пример: зам наш в прошлом году попал в больницу с подозрением на аппендицит. Через три дня выписали – сказали просто колика была., а аппендицита нет и в помине. Ровно через год в другую больницу увезли на «скорой» – гангренозный аппендицит. Я сам, когда последний раз попал в больницу, так меня полдня гоняли между отделениями – никто не хотел брать. Аллергологи отправляли к хирургам, те к аллергологам. Под конец приютили в пульмонологическом. Когда выписался диагноз они так и не сумели поставить. Бардак да и только. И подобных примеров полно можно привести. О каком качестве можно тут говорить вообще? И от того, что таким врачам повысят зарплату они не будут лечить лучше – просто не умеют, да и все тут.