Почитал новостьhttp://www.banki.ru/news/bankpress/?id=4184452 и решил погуглить насколько же Россия щедрая душа? Про щедрость территориальную я уже писал, повторяться не буду (а то опять много буков выйдет;) ). Найденные данные привожу в таблице ниже (уже с учетом 20 млрд африканских).Крупнейшие списанные Россией долгиСтрана Сумма списанного долга, млрд. долл.Африка 20,0Афганистан 12Ирак 11,9Монголия 11Северная Корея 11Сирия 9,8Вьетнам 9,4Эфиопия 4,8Ливия 4,5Алжир 4,3Никарагуа 4,3Ангола 3,5И это без учета того,Как видим «щедрость не знает границ» (с). Опять же прям таки жертвенностью попахивает. Свои долги активно отдаем (124 млрд, как легко подсчитать), чужие еще активнее прощаем. С точки зрения «Общечеловеческих ценностей» оно даже и хорошо, вот только возникает резонный вопрос «за чей счет этот банкет? » (с).Р.S. а уж Олимпиад то сколько можно было бы провести на эти деньги….