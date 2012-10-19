Почитал новость Россия простила Африке 20 миллиардов долларов http://www.banki.ru/news/bankpress/?id=4184452 и решил погуглить насколько же Россия щедрая душа? Про щедрость территориальную я уже писал, повторяться не буду (а то опять много буков выйдет;) ). Найденные данные привожу в таблице ниже (уже с учетом 20 млрд африканских).
Крупнейшие списанные Россией долги
Страна Сумма списанного долга, млрд. долл.
Африка 20,0
Афганистан 12
Ирак 11,9
Монголия 11
Северная Корея 11
Сирия 9,8
Вьетнам 9,4
Эфиопия 4,8
Ливия 4,5
Алжир 4,3
Никарагуа 4,3
Ангола 3,5
ИТОГО: 106,5
И это без учета того, «Внешний долг Российской Федерации снизился с 2001-ого года со 160 млрд. долл. до 36, большая часть из которых (81,4% - 29,82 млрд) составила задолженность по еврооблигационным займам.» Как видим «щедрость не знает границ» (с). Опять же прям таки жертвенностью попахивает. Свои долги активно отдаем (124 млрд, как легко подсчитать), чужие еще активнее прощаем. С точки зрения «Общечеловеческих ценностей» оно даже и хорошо, вот только возникает резонный вопрос «за чей счет этот банкет? » (с).
Р.S. а уж Олимпиад то сколько можно было бы провести на эти деньги….
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