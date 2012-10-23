Мой ответ Суркову

Прочел оду г-на Суркова в адрес российских чиновников. «…отметил, что работа чиновников представляет для общества большую ценность. «Чиновники — это люди, работающие много, выполняющие сложную работу», — сказал он. По его мнению, обвинения в коррупции, которые в настоящее время очень часто можно услышать в адрес чиновников, оскорбительны для этого «класса очень умных, высокого качества людей». Сурков призвал «прекратить этот террор со стороны праздных болтунов, присвоивших себе право говорить от имени общества»Как «праздный болтун, присвоивший себе право говорить от имени общества»предлагаю:1. коррумпированных чиновников сажать на кол (и не надо говорить, что это оскорбительно для этого «класса очень умных, высокого качества людей»). Если ОНИ все такие как говорит г-н Сурков, то данная мера не понадобится2. Оставшихся после данной операции «очень умных, высокого качества людей» возвести в ранг святых с установкой бюстов на родине героев, и поименного перечисления в «Красной книге честного чиновника».C уважением