Мой ответ Суркову

Прочел оду г-на Суркова в адрес российских чиновников. «…отметил, что работа чиновников представляет для общества большую ценность. «Чиновники — это люди, работающие много, выполняющие сложную работу», — сказал он. По его мнению, обвинения в коррупции, которые в настоящее время очень часто можно услышать в адрес чиновников, оскорбительны для этого «класса очень умных, высокого качества людей». Сурков призвал «прекратить этот террор со стороны праздных болтунов, присвоивших себе право говорить от имени общества» . http://www.bfm.ru/news/2012/10/23/surkov-vystupil-za-povyshenie-zarplat-chinovnikam.html
Как «праздный болтун, присвоивший себе право говорить от имени общества» предлагаю:
1. коррумпированных чиновников сажать на кол (и не надо говорить, что это оскорбительно для этого «класса очень умных, высокого качества людей»). Если ОНИ все такие как говорит г-н Сурков, то данная мера не понадобится
2. Оставшихся после данной операции «очень умных, высокого качества людей» возвести в ранг святых с установкой бюстов на родине героев , и поименного перечисления в «Красной книге честного чиновника».
C уважением
Комментарии 6
То клеймить, то на кол сажать.....
Может все таки розги?
"только массовые расстрелы спасут Родину" (с)
Вставайте к стенке поближе....