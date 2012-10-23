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Мой ответ Суркову

23.10.2012 11:58 6 1 213 просмотров
Прочел оду г-на Суркова в адрес российских чиновников. «…отметил, что работа чиновников представляет для общества большую ценность. «Чиновники — это люди, работающие много, выполняющие сложную работу», — сказал он. По его мнению, обвинения в коррупции, которые в настоящее время очень часто можно услышать в адрес чиновников, оскорбительны для этого «класса очень умных, высокого качества людей». Сурков призвал «прекратить этот террор со стороны праздных болтунов, присвоивших себе право говорить от имени общества» smile:wall: . http://www.bfm.ru/news/2012/10/23/surkov-vystupil-za-povyshenie-zarplat-chinovnikam.html
Как «праздный болтун, присвоивший себе право говорить от имени общества» smile:oops: предлагаю:
1. коррумпированных чиновников сажать на кол (и не надо говорить, что это оскорбительно для этого «класса очень умных, высокого качества людей»). Если ОНИ все такие как говорит г-н Сурков, то данная мера не понадобится smile;)
2. Оставшихся после данной операции «очень умных, высокого качества людей» возвести в ранг святых с установкой бюстов на родине героев smile;), и поименного перечисления в «Красной книге честного чиновника».
C уважением smile:uncap:

Комментарии 6

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#
Чойто радикализм попер со всех сторон в последнее время smile:D
То клеймить, то на кол сажать.....
Может все таки розги? smile:D
Vlad3256  (Vlad3256)
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поздновато для розг
"только массовые расстрелы спасут Родину" (с) smile:achtung:
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Цитата
"только массовые расстрелы спасут Родину" (с)

Вставайте к стенке поближе....
Даниил Суховеев  (Volonter-w)
#
smile:D И экономьте деньги страны - камнем в лоб из рогатки, самостоятельно.
Vlad3256  (Vlad3256)
#
smile;) учту
Vlad3256  (Vlad3256)
#
smile;) куда уж ближе?
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