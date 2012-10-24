Мой ответ Суркову (продолжение)

Как «праздный болтун, присвоивший себе право говорить от имени общества» продолжаю обращаться к г-ну Суркову (в ответ на http://www.bfm.ru/news/2012/10/23/surkov-vystupil-za-povyshenie-zarplat-chinovnikam.html), и привожу три примера честности чиновников (к сожалению не наших )
«…Маний Курий Дентат – знатный римский патриций, трижды бывший консулом, известный полководец, разбивший войско самнитов, сам пахал свое маленькие поле, когда к нему пришли с какой то просьбой послы от разбитых им самнитов и принесли в качестве взятки золото. Внимательно выслушав послов, Дентат поманил их заскорузлым пальцем в свой кривой домишко и показал стоявший на огне горшок, в котором булькала репа.
– Пока меня устраивает такой обед, – сказал экс консул, – мне не нужно золота. Золоту я предпочитаю власть над теми, кто имеет золото.»
«…Вот вам другой знатный римлянин – Гай Фабриций, тоже бывший консулом и даже цензором. Цензор – это высшая выборная должность, основная задача цензора – следить за нравственностью сограждан. Цензор может лишить сенатора сенаторской должности, если полагает, что его моральный облик не соответствует высокому званию римлянина. Он был дважды триумфатором, то есть выиграл две крупные битвы (за мелкие триумфами не награждали). А умер в такой нищете, что сенат, в память о заслугах этого героя, вынужден был обеспечить его дочь приданым за государственный счет».
Ну и напоследок пример из российской истории. В 1839 году в Российской империи была проведена денежная реформа. Вместо золотых и серебряных монет было выпущено огромное количество бумажных дензнаков. Купюры печатали методом глубокой печати. Поначалу денежные купюры хоть и имели номера, но не это было главным в защите от фальшивомонетчиков. Как это не удивительно, защита основывалась на АБСОЛЮТНОЙ ЧЕСТНОСТИ ВЫСШИХ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ. Никому из них и в голову не пришло вынести из казначейства на час-другой медную доску и сделать с неё гальванокопию, чтобы развернуть массовое производство фальшивых денег и обогатиться. (Бумага и краска, применявшиеся для печатания денег, в то время проблемы бы не составили, в отличие от нашего. Они не отличались от материалов для печатания книг и географических карт. Многослойная бумага и водяные знаки появились лишь в 70-х годах ХIХ века – после изобретения фотолитографии. Как бы некоторые представители нашего общества обогатились бы ).
Пускай г-н Сурков в подтверждение своего тезиса ««Чиновники — это люди, работающие много, выполняющие сложную работу. Обвинения в коррупции, которые в настоящее время очень часто можно услышать в адрес чиновников, оскорбительны для этого «класса очень умных, высокого качества людей»» приведет мне примеры из современной истории.
Комментарии 3
Пожалуй, проще к нему на приём записаться.
Поэтому предлагаю дождаться ЗДЕСЬ ответа г-на Суркова,
во избежания нового витка "демагогии"...