Центр стратегических разработок предсказал России беспорядки и вымирание

Центр стратегических разработок (ЦСР) подготовил для Комитета гражданских инициатив Алексея Кудрина исследование, посвященное политическим настроениям россиян после начала третьего президентского срока Владимира Путина. Исследование, текст которого оказался в распоряжении "Ленты.ру", проводилось в сентябре-октябре 2012 года.Согласно результатам проведенных опросов, россияне "все больше говорят о возможности и желательности революции". 66 процентов респондентов говорят о разочарованности властью и негативном отношении к ужесточению законодательства.Ученые, проводившие исследование, пришли к выводу, что Россию ждут либо массовые акции протеста, либо существенные перестройки в руководстве, либо стагнация и вымирание.Сообщается также, что рейтинг доверия Владимиру Путину к сентябрю 2012 года упал до 42 процентов - это рекордно низкий показатель с 2003 года. По прогнозу ученых, в 2013 году рейтинг доверия к власти в целом и Путину в частности может сравняться с рейтингом недоверия.В центре проведенного исследования оказались причины, по которым снижается рейтинг власти. По мнению участников опросов, за время правления Путина "не было достигнуто никаких значимых результатов. Были только бесконечно повторяющиеся слова и обещания".Отмечается также, что респондентам не кажется реалистичным вариант смены руководства страны через выборы. При этом опасения и страхи в связи с событиями, которые могут сопутствовать революции, высказываются реже, чем весной.Говорится в исследовании и о том, что отношение "среднего класса" к Путину изменилось за последние месяцы с негативного на враждебное.Однозначно негативное отношение опрошенные продемонстрировали и к партии "Единая Россия".Вместе с тем, авторы доклада, опросив участников протестных митингов, пришли к выводу, что среди них больше нет единства, наблюдавшегося еще в прошлом декабре. 54 процента респондентов заявили о разочаровании в протестном движении. Протест, по мнению граждан, снижается из-за "отсутствия ярких лидеров и внятных идей".В завершении доклада делается вывод, что в случае продолжения нынешнего курса российской власти, русский народ ждет вымирание, характеризующееся "усилением синдрома выученной беспомощности, утратой трудовых навыков, алкоголизацией, падением рождаемости и массовым ввозом трудовых мигрантов".