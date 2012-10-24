Центр стратегических разработок предсказал России беспорядки и вымирание

Центр стратегических разработок (ЦСР) подготовил для Комитета гражданских инициатив Алексея Кудрина исследование, посвященное политическим настроениям россиян после начала третьего президентского срока Владимира Путина. Исследование, текст которого оказался в распоряжении "Ленты.ру", проводилось в сентябре-октябре 2012 года.
Согласно результатам проведенных опросов, россияне "все больше говорят о возможности и желательности революции". 66 процентов респондентов говорят о разочарованности властью и негативном отношении к ужесточению законодательства.
Ученые, проводившие исследование, пришли к выводу, что Россию ждут либо массовые акции протеста, либо существенные перестройки в руководстве, либо стагнация и вымирание.
Сообщается также, что рейтинг доверия Владимиру Путину к сентябрю 2012 года упал до 42 процентов - это рекордно низкий показатель с 2003 года. По прогнозу ученых, в 2013 году рейтинг доверия к власти в целом и Путину в частности может сравняться с рейтингом недоверия.
В центре проведенного исследования оказались причины, по которым снижается рейтинг власти. По мнению участников опросов, за время правления Путина "не было достигнуто никаких значимых результатов. Были только бесконечно повторяющиеся слова и обещания".
Отмечается также, что респондентам не кажется реалистичным вариант смены руководства страны через выборы. При этом опасения и страхи в связи с событиями, которые могут сопутствовать революции, высказываются реже, чем весной.
Говорится в исследовании и о том, что отношение "среднего класса" к Путину изменилось за последние месяцы с негативного на враждебное.
Однозначно негативное отношение опрошенные продемонстрировали и к партии "Единая Россия".
Вместе с тем, авторы доклада, опросив участников протестных митингов, пришли к выводу, что среди них больше нет единства, наблюдавшегося еще в прошлом декабре. 54 процента респондентов заявили о разочаровании в протестном движении. Протест, по мнению граждан, снижается из-за "отсутствия ярких лидеров и внятных идей".
В завершении доклада делается вывод, что в случае продолжения нынешнего курса российской власти, русский народ ждет вымирание, характеризующееся "усилением синдрома выученной беспомощности, утратой трудовых навыков, алкоголизацией, падением рождаемости и массовым ввозом трудовых мигрантов".
http://lenta.ru/news/2012/10/24/report/
Комментарии 4
а мне резонуло слух другое.
"либо массовые акции протеста, либо существенные перестройки в руководстве, либо стагнация и вымирание" Могу оценить такое предсказание своей фразой: "То ли солнце, то ли дождь, то ли ветер, то ли ураган с порывами до 150 м/сек. Хотите верьте - хотите нет. Хотите смотрите нас, а хотите слушайте. Другие всё-рано ничего не скажут"