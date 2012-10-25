Продолжая тему «травли» населения зубной пасты с фтором и водой с хлором. Шведские учены обнаружили взаимосвязь между стоматологическими заболеваниями и функцией памяти. Чем меньше у человека зубов, тем хуже его способность к запоминанию. Они выяснили, что зубные нервы напрямую связаны с нервными центрами, отвечающими за работу мозга. Из-за удаления зубов функции нервных волокон нарушаются, и нейроны в зоне мозга, отвечающей за память, начинают стремительно разрушаться. Этот процесс способен весьма серьезно повлиять на способность к запоминанию, особенно на т.н. «короткую память» (например, когда человек пытается и не может вспомнить за кого проголосовал). Причем, если зуб расшатался и выпал сам по себе (а что. Бывает и такое. Цинга тут может, в принципе, и не при чем быть) – это еще полбеды. Наибольший урон памяти наносит насильственное удаление зуба (хирургическим, если так можно выразиться путем :klizma: . Опять же в темной подворотне можно повстречаться со стоматологами-любителями). В результате экспериментов (пока на приматах) было доказано, что одновременное удаление сразу нескольких зубных нервов может привести к полной амнезии. По мнению данных шведов именно в удалении коренных зубов кроется причина возрастного слабоумия и многих других болезней, связанных с работой мозга. Для их развития достаточно отсутствия (о, ужас!!!!) пяти зубов, при этом неважно, будут они потом протезированы или нет.А теперь возвращаясь к пресловутым фтору и хлору. Может именно такой народ – «проголосовал и забыл» и выгоден власти? Опять же электорат, после выборов забывающий щедро раздававшиеся ему предвыборные обещания, весьма и весьма экономически выгоден. Пенсии опять же можно не платить. Посадить всех пенсионеров на карточки Сбера и они будут забывать снимать денежки. А потом и вовсе, того…..Опять же выгода. Так что не только производителям зубной пасты, щеток, стоматологам но и правительству выгоден кариес получается. Написал, и самому страшно стало…Р.S. Интересно, у «высшего руководства» как дело с зубами обстоит?