Последнее время в действиях нашей власти наметилась забавная, на мой взгляд, тенденция повышения зарплат. Причем зарплаты повышают людям не то, чтобы совсем беднымВрачам, учителям, военным, полиции. Дошла пора и до себя любимыхГневная диатриба г-на Суркова о необходимости повышения заработной платы чиновникам ввиду их высокой честности (видать с голоду пухнут от честности то) и так сказать "Богоизбранности" (по другому это состояние сопричастности к власти и не назовешь в нашей стране) тому яркий пример. Владимир Владимирович на встрече с таможенниками тоже вел речь о повышении зарплат ("Таможня дает добро" (с)). В целом, я ничего не имею против того, чтобы люди честно выполняющие свою работу получали за это достойную зарплату. Более того, я двумя руками "за". Но вот почему-то в российских реалиях мне данные повышения напоминают ясак татаро-монголам (да простят мне новые "хроноложцы", отрицающие факт татаро-монгольского ига:oops: ) или более близкое для нас по времени "крышевание" лихих 90-х. Мы мол вам повысили зарплату, а вы сидите и нас не трогайте. Либо так. Мы мол вам отдали Россию на "кормление" а вы нам не мешайте?(во всяком случае поведение отдельных представителей полицейско-циновничьей среды мало отличается, по моему мнению, от поведения этих самых татаро-монголов)Может довести идею данную до логического завершения? Сколько у нас преступников сидит то по тюрьмам. Может выпустить их и платить, чтобы вели себя законопослушно?наверняка дешевле обойдется чем содержание ФСИНа, судов, прокуратуры и полицииИли все-таки не стоит?