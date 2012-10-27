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О повышении зарплат

27.10.2012 15:25 2 1 162 просмотра
Последнее время в действиях нашей власти наметилась забавная, на мой взгляд, тенденция повышения зарплат. Причем зарплаты повышают людям не то, чтобы совсем бедным smile:scratch: Врачам, учителям, военным, полиции. Дошла пора и до себя любимых smile;) Гневная диатриба г-на Суркова о необходимости повышения заработной платы чиновникам ввиду их высокой честности (видать с голоду пухнут от честности то smile:cry: ) и так сказать "Богоизбранности" (по другому это состояние сопричастности к власти и не назовешь в нашей стране) тому яркий пример. Владимир Владимирович на встрече с таможенниками тоже вел речь о повышении зарплат ("Таможня дает добро" (с) smile:-p ). В целом, я ничего не имею против того, чтобы люди честно выполняющие свою работу получали за это достойную зарплату. Более того, я двумя руками "за". Но вот почему-то в российских реалиях мне данные повышения напоминают ясак татаро-монголам (да простят мне новые "хроноложцы", отрицающие факт татаро-монгольского ига:oops: ) или более близкое для нас по времени "крышевание" лихих 90-х. Мы мол вам повысили зарплату, а вы сидите и нас не трогайте. Либо так. Мы мол вам отдали Россию на "кормление" а вы нам не мешайте?(во всяком случае поведение отдельных представителей полицейско-циновничьей среды мало отличается, по моему мнению, от поведения этих самых татаро-монголов) smile:pardon: Может довести идею данную до логического завершения? Сколько у нас преступников сидит то по тюрьмам. Может выпустить их и платить, чтобы вели себя законопослушно? smile:scratch: наверняка дешевле обойдется чем содержание ФСИНа, судов, прокуратуры и полиции smile:yep: Или все-таки не стоит? smile:scratch:

Комментарии 2

A B  (AndreyBT)
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Почитайте книгу Полторанина Власть в тротиловом эквиваленте, главы насчет приватизации 90х, как ресурсы России поделили среди "избранных". Вот оттуда ноги и растут у всего нынешнего беспредела...
Vlad3256  (Vlad3256)
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smile:oops: ссылочку не сбросите, уважаемый [/B]АВ[B]?
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