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Не только в банкомат

28.10.2012 15:45 3 1 144 просмотра
Оказывается, smile:o кредитную карту можно использовать не только для "засовывания" в банкомат и произведения впечатления на окружающих (т.н. "понты") smile:D Ниже привожу отрывок, "нестандартного" , так сказать, использования оной (во всяком случае нецелевое smile:D ):
"Свободная рука может использоваться для установки эспандера в сжимающей руке, но стартовая позиция не может быть уже ширины кредитной карты (54 миллиметра). Спортсмен должен показать официальному представителю, что занял правильную стартовую позицию, поместив кредитную карту между ручек эспандера. Сделав это, представитель IronMind даст сигнал убрать карту и начать попытку. Любые контакты между сжимающей и свободной рукой не допускаются, свободная рука должна находиться на расстоянии не менее 30 сантиметров от сжимающей руки в течение всего сжатия. Также не допускаются контакты сжимающей руки ниже локтя с чем-либо во время сертификационного сжатия. Весь процесс сжатия должен быть полностью виден официальному представителю IronMind: эспандер не может быть сжат не на виду, а затем предъявлен как уже закрытый"
Еще в фильме "Хулиганы" (Green Street Hooligans, 2005 года) "хоббиту" Элайдже Вуду эти самые хулЮганы кредитную карточку в рот засовывали smile:nightmare: помнится.
Интересно, еще как-либо можно применить её? smile:scratch: (не стал формулировать вопрос типа "Куда еще её можно засунуть?" во избежание нездорового ажиотажа smile:crazy: )

Комментарии 3

Андрей Максимов  (Моисей Абрамович)
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мне один раз пригодились контакты чипа карты при починке объектива Сигма (родные обломал при разборке, они там нежные больно) smile:)
Vlad3256  (Vlad3256)
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smile;) подробности можно? smile:oops:
sky152  (sky152)
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И мне подробности!
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