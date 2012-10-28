Не только в банкомат

Оказывается,кредитную карту можно использовать не только для "засовывания" в банкомат и произведения впечатления на окружающих (т.н. "понты")Ниже привожу отрывок, "нестандартного" , так сказать, использования оной (во всяком случае нецелевое):"Свободная рука может использоваться для установки эспандера в сжимающей руке, но стартовая позиция не может бытьСпортсмен должен показать официальному представителю, что занял правильную стартовую позицию,Сделав это, представитель IronMind даст сигнал убрать карту и начать попытку. Любые контакты между сжимающей и свободной рукой не допускаются, свободная рука должна находиться на расстоянии не менее 30 сантиметров от сжимающей руки в течение всего сжатия. Также не допускаются контакты сжимающей руки ниже локтя с чем-либо во время сертификационного сжатия. Весь процесс сжатия должен быть полностью виден официальному представителю IronMind: эспандер не может быть сжат не на виду, а затем предъявлен как уже закрытый"Еще в фильме "Хулиганы" (Green Street Hooligans, 2005 года) "хоббиту" Элайдже Вуду эти самые хулЮганы кредитную карточку в рот засовывалипомнится.Интересно, еще как-либо можно применить её?(не стал формулировать вопрос типа "Куда еще её можно засунуть?" во избежание нездорового ажиотажа