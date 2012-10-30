Когда в нашей многострадальной стране будет нормальный сервис? Вроде люди с «совковым» мышлением уже давно не работают в торговых точках и сфере обслуживания (практически одна молодежь «манагерствует»), тем не менее до сих пор к потребителю товаров и услуг относятся с редкостным презрением. (тот случай, когда при входе в салон сотовой связи к Тебе бросается толпа менеджеров, пытающихся впарить что-нибудь я в расчет не беру – это другой полюс данной проблемы). Почему в Украине и в Белоруси продавцы в магазинах покупателю улыбаются (там вроде такие же люди, все из СССР родом), а у нас хамят? Причем сдачу возвращают до копейки, что является своего рода «культурным шоком».(впрочем, по поводу сдачи, я в тех магазинах, куда хожу продавщиц уже воспитал). Проиллюстрирую примерами. Наблюдал в магазине продуктов такую картину. Покупатель спрашивает у продавщицы о качестве выставленной на витрине рыбы. Ответ: «а чего ты вообще сюда приперся?». Забавно, не так ли? Другой пример. Невестка сотрудницы купила ребенку игрушку. Машинку. Машинка, что вполне естественно, поломалась. Невестка отнесла назад продавцу. Тот взял, якобы в ремонт. В итоге, когда сотрудница пошла её забирать, хозяин магазина сказал, что «в сервисном центре сказали сами поломали, гарантия снимается», а продавщица призналась, что никуда он ничего не возил. И таких примеров можно множество привести. Так вот и возникает вопрос. Казалось бы, и продавец и покупатель одинаково заинтересованы в переходе товара от одного владельца к другому. Неужели продавцы не понимают, что их заработная плата напрямую зависит от покупателей? Если все покупатели дружно «проголосуют ногами» и уйдут в магазин с приветливым персоналом, то продавец(-щица) -хам (-ка) волей-неволей останется голодным. Или понимают, но извечное российское хамство сильнее?