Наткнулся на результат довольно любопытного исследования, результаты которого вполне могут быть применены каждым мужчиной в повседневной жизни. Как известно, женщины зачастую обижаются на мужчин за то, что те, якобы, пропускают мимо ушей их слова. Однако, как показали недавние исследования сотрудников Шеффилдского университета (или более узнаваемо, особенно для Моисея Абрамовича, - «британских ученых»), мужчины в этом нисколько не виноваты. Совершенно. Итак, возвращаясь к вышеупомянутым исследованиям. Мужчины, зачастую, не слышат и половины того, что говорят им женщины, по одной простой причине: диапазон женского голоса находится в такой полосе частот, которая с трудом воспринимается мужским ухом. (тут мужчинам не грех скинуться на пиво вышеупомянутым британским ученым, за отличную отмазку. «Да слушаю я Тебя, милая, просто ухи у меня неприспособленные…»). Кроме того, женщины зачастую говорят очень быстро и неконкретно.Р.S. Но спешу предостеречь особенно увлекающихся – оплеуха, отвешенная женщиной средним ухом мужчины воспринимается в полном объеме