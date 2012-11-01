Об учебниках

В прошлом году посетил выставочно-лекционный комплекс ОАО "Российские железные дороги". В числе прочего, там демонстрировались электронные учебники для школьников (величайшее так сказать достижение нанотехники). А между тем, электронные учебники не учитывают особенности зрительного восприятия детей и подростков (ну или тинейджеров – кому как понятнее). Они способствуют развитию зрительного и общего утомления вышеупомянутой возрастной категории (это не считая содержания даже – это отдельная тема для разговора). Тут если можно так выразиться сама форма утомляет. Утомляемость при чтении текста с экрана повышена на 65-100 % у детей младшего школьного возраста и на 30% - у школьников средних и старших классов. Причем Российская академия образования в курсе этого.Вот и задумаешься поневоле, а кому это все выгодно? Окулистам или тем кто пиарит т.н. «нанотехнологии»? Или всем просто параллельно здоровье детей? Вот только за чей счет потом пенсионеров содержать то будут?