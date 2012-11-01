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Об учебниках

01.11.2012 18:58 4 1 003 просмотра
В прошлом году посетил выставочно-лекционный комплекс ОАО "Российские железные дороги". В числе прочего, там демонстрировались электронные учебники для школьников (величайшее так сказать достижение нанотехники smile;-) ). А между тем, электронные учебники не учитывают особенности зрительного восприятия детей и подростков (ну или тинейджеров – кому как понятнее). Они способствуют развитию зрительного и общего утомления вышеупомянутой возрастной категории (это не считая содержания даже – это отдельная тема для разговора). Тут если можно так выразиться сама форма утомляет. Утомляемость при чтении текста с экрана повышена на 65-100 % у детей младшего школьного возраста и на 30% - у школьников средних и старших классов. Причем Российская академия образования в курсе этого.
Вот и задумаешься поневоле, а кому это все выгодно? Окулистам или тем кто пиарит т.н. «нанотехнологии»? Или всем просто параллельно здоровье детей? Вот только за чей счет потом пенсионеров содержать то будут?

Комментарии 4

Андрей Максимов  (Моисей Абрамович)
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Цитата
Утомляемость при чтении текста с экрана повышена на 65-100 % у детей младшего школьного возраста и на 30% - у школьников средних и старших классов. Причем Российская академия образования в курсе этого.

Можно пруфлинк на цифры?
Андрей Максимов  (Моисей Абрамович)
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Ну нет, так нет...
Всегда рад буду (возможно на след. нед.) разнести в пух некомпетентные домыслы британских учёных по технологии e-ink и "разлагающей концепции мерцания мониторов" smile:)
Vlad3256  (Vlad3256)
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а причем тут британские ученые, уважаемый Моисей Абрамович? smile;)
Vlad3256  (Vlad3256)
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Источник сбросил в ЛС
С уважением
smile:uncap:
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