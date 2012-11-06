Сенсационное признание сделал сам президент Белоруссии во время своего интервью российским СМИ.По словам Александра Лукашенко взятку в 5 миллиардов долларов ему предлагали за покупку «Беларуськалия».«Некоторые ваши олигархи одурели и предложили одному вхожему ко мне богатому российскому человеку: «Вы ему скажите - вот 10 миллиардов платим, а 5 миллиардов - ему, куда скажет», - признался Лукашенко.По его словам, посредник передал ему это предложение, хотя «извинялся, давно меня знает» и опасался, что на него «наденут наручники». Комментируя свою реакцию на это предложение, А.Лукашенко сказал: «Я говорю - Миша, я не буду на тебя наручники надевать, но ты больше ко мне с такими идеями не приходи».Президент также напомнил, что по оценке белорусской стороны, рыночная цена «Беларуськалия» составляет 30-32 миллиарда долларов.«Вы понимаете, 10 государству, 5 - мне, но половину от стоимости. Я что, на такую приватизацию пойду? Так у меня все -- от наших «вшивых», «пятой колонны», до американского президента -- ищут мои деньги по всему миру. И если бы нашли хоть один цент: все, Лукашенко бы в Белоруссии не было», - пояснил глава государства свой отказ пойти на сделку.Александр Лукашенко не уточнил, о каком богатом россиянине Мише идет речь.<...>