О ширине колеи

Влияние путей сообщения, в частности железной дороги, на жизнь общества переоценить трудно. Естественно это относится и к сфере финансов. Одно дело Радищев, две недели добирающийся из Петербурга в Москву, другое дело «Красная стрела». Можно еще Чехова вспомнить, Антона Павловича, добиравшегося до Сахалина.Мне вот интересно, пробовал ли кто-нибудь проанализировать менталитет (или характер) жителей страны в зависимости от ширины железнодорожной колеи? Ведь даже выбор ширины колеи изначально производился под влиянием ряда факторов, характерных для того или иного региона (жителей оного). Вот к примеру, существует мнение, что ширина железнодорожной колеи в Российской империи (а в дальнейшем и в СССР), была выбрана отличной от европейской по причине затруднения гипотетического вторжения. Вот как об этом написано в Википедии: «Существует распространённое мнение, что при выборе ширины колеи сыграл роль и военный аспект — отличная от европейской ширина колеи затруднила бы гипотетическому противнику снабжение войск в случае вторжения в Россию (так было во времена Великой Отечественной войны, когда немецким войскам пришлось менять ширину колеи для своего подвижного состава». (в нашем народе образ внешнего врага до сих пор очень силен – чем, не без успеха, пользуются периодически правители сего народа. Сами же ОНИ подобной фобии не подвержены. К примеру, предпочитают хранить свои капиталы в иностранных банках). Или вот нацисты Третьего рейха, после победы над СССР, планировали построить сеть сверхширококолейных скоростных железных дорог, так называемый Вreitspurbahn, для ускоренного вывоза полезных ископаемых. (кстати, сейчас строят все более и более разветвленные нефте/газо проводы – к чему бы это?) Или как, к примеру, изменилось поведение жителей острова Сахалин после начала перешивки колеи Сахалинской дороги с ширины 1067 мм (напомню, что железные дороги на Сахалине начали строить японцы, получив Сахалин в результате Портсмутского договора) на ширину 1520 мм.Особенно интересно, в рамках направленности данного портала, проанализировать поведение банков стран, различающихся шириной железнодорожной колеи.