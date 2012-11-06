О ширине колеи

Влияние путей сообщения, в частности железной дороги, на жизнь общества переоценить трудно. Естественно это относится и к сфере финансов. Одно дело Радищев, две недели добирающийся из Петербурга в Москву, другое дело «Красная стрела». Можно еще Чехова вспомнить, Антона Павловича, добиравшегося до Сахалина.
Мне вот интересно, пробовал ли кто-нибудь проанализировать менталитет (или характер) жителей страны в зависимости от ширины железнодорожной колеи? Ведь даже выбор ширины колеи изначально производился под влиянием ряда факторов, характерных для того или иного региона (жителей оного). Вот к примеру, существует мнение, что ширина железнодорожной колеи в Российской империи (а в дальнейшем и в СССР), была выбрана отличной от европейской по причине затруднения гипотетического вторжения. Вот как об этом написано в Википедии: «Существует распространённое мнение, что при выборе ширины колеи сыграл роль и военный аспект — отличная от европейской ширина колеи затруднила бы гипотетическому противнику снабжение войск в случае вторжения в Россию (так было во времена Великой Отечественной войны, когда немецким войскам пришлось менять ширину колеи для своего подвижного состава». (в нашем народе образ внешнего врага до сих пор очень силен – чем, не без успеха, пользуются периодически правители сего народа. Сами же ОНИ подобной фобии не подвержены. К примеру, предпочитают хранить свои капиталы в иностранных банках). Или вот нацисты Третьего рейха, после победы над СССР, планировали построить сеть сверхширококолейных скоростных железных дорог, так называемый Вreitspurbahn, для ускоренного вывоза полезных ископаемых. (кстати, сейчас строят все более и более разветвленные нефте/газо проводы – к чему бы это?) Или как, к примеру, изменилось поведение жителей острова Сахалин после начала перешивки колеи Сахалинской дороги с ширины 1067 мм (напомню, что железные дороги на Сахалине начали строить японцы, получив Сахалин в результате Портсмутского договора) на ширину 1520 мм.
Особенно интересно, в рамках направленности данного портала, проанализировать поведение банков стран, различающихся шириной железнодорожной колеи.
Комментарии 2
в большинстве европейских стран используется так называемая стефенсоновская колея в 1435мм, единственное известное мне исключение - Испания, в которой ширина колеи 1640мм (все цифры здесь приводятся по памяти, лезть в Википедию лень). Таким образом, в Германии, Франции, Италии и Великобритании одна и та же ширина колеи, как и в США. Кстати, в бывшем Советском Союзе есть участок колеи 1435мм - в Западной Украине, которая была присоединена к Советскому Союзу в 1939г.
Между тем, в Великобритании имеется англосаксонская модель капитализма, в Германии - рейнская, во Франции и Италии свои весьма своеобразные локальные модели. В этих моделях банки ведут себя совершенно по-разному и отличия в отношении к ним очень велики. Например, в рейнской модели банк всегда прав, эта модель используется в германоязычном мире и, частично, в Нидерландах... да-да, вот почему так ведет себя в России один банк из страны с серпом и молотом на гербе. В англосаксонской модели всегда прав клиент, пока он не нарушает законы - вот почему так себя ведет в России банк из страны, в гербе которой орлу (белоголовому орлану, если быть точным) дали не серп и молот, а стрелы. Кстати, в этой стране было изначально колеи пяти различных значений ширины, но потом местный кнессет ... тьфу, черт, конгресс, принял решение и местная же армия за три дня переложила все дороги с "неправильной" шириной.
Короче, первична все-таки модель капитализма, а не ширина колеи, у китайцев же стандартная стефенсоновская колея почти везде. Да и в Финляндии наша ширина колеи, что немало способствует активному использованию финских портов для приема грузов в адрес СНГ.
PS. Все-таки не удержался и залез в Википедию, кому интересно - почитайте здесь