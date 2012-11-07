Дедушке Оруэллу посвящается

Случилось мне в аккурат на день единения и согласия брать билет на автобус, на междугородний рейс. Теперь, оказывается, при приобретении билета в него забиваются твои ФИО. Если раньше только на железнодорожных билетах была продажа по паспорту, то теперь и до автобусов добрались. Более того, планируют даже на футбольные матчи билеты по паспорту продавать (хотя, вот именно эту инициативу, я считаю очень полезной). Возникает вопрос: это у меня паранойя обострилась к осень (а может у власти обострение?) или в государстве нашем так сильна тяга к контролю (получается, что практически тотальному) над честными (не побоюсь этого слова) гражданами. Получается, кто-то где-то будет сидеть и анализировать, кто и куда ездит? «Старший брат» снова в строю? Это не нарушение разве статьи 27-й Конституции РФ? Почему в Украине и даже (о, ужас!) в «тоталитарной» Беларуси на внутренних линиях железнодорожные билеты продаются без документа удостоверяющего личность. Более того (в Беларуси правда не знаю) в Украине я покупал местные сим-карты («Киевстар»-оские) тоже безо всякого удостоверения личности. Так что ни о каком билинге тут и речи быть не может. Попробуйте у нас купить сим-карту без паспорта. (хотя, впрочем, весной покупал телефон в подарок и вместе с телефоном предложили сим-ку. Так как документов не было с собой, продиктовал данные так. Кто мешает продиктовать вымышленные данные? Никто….). Про фактическую отмену банковской тайны даже говорить не хочется. И что же дает такой контроль нашему обществу? У нас что уровень преступности ниже чем в Беларуси или еще что-то, чего я не знаю?

Р.S. Интересно, додумаются до продажи билетов в общественные туалеты по паспорту, или все-таки проявят либерализм в данном вопросе?

Р.Р.S. Но есть же и явления, оптимизм внушающие. Вот бывший стационарный пост ГИБДД под шиномонтаж переделали. Лепота, да и только…