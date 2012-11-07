Дедушке Оруэллу посвящается

Случилось мне в аккурат на день единения и согласия брать билет на автобус, на междугородний рейс. Теперь, оказывается, при приобретении билета в него забиваются твои ФИО. Если раньше только на железнодорожных билетах была продажа по паспорту, то теперь и до автобусов добрались. Более того, планируют даже на футбольные матчи билеты по паспорту продавать (хотя, вот именно эту инициативу, я считаю очень полезной). Возникает вопрос: это у меня паранойя обострилась к осень (а может у власти обострение?) или в государстве нашем так сильна тяга к контролю (получается, что практически тотальному) над честными (не побоюсь этого слова) гражданами. Получается, кто-то где-то будет сидеть и анализировать, кто и куда ездит? «Старший брат» снова в строю? Это не нарушение разве статьи 27-й Конституции РФ? Почему в Украине и даже (о, ужас!) в «тоталитарной» Беларуси на внутренних линиях железнодорожные билеты продаются без документа удостоверяющего личность. Более того (в Беларуси правда не знаю) в Украине я покупал местные сим-карты («Киевстар»-оские) тоже безо всякого удостоверения личности. Так что ни о каком билинге тут и речи быть не может. Попробуйте у нас купить сим-карту без паспорта. (хотя, впрочем, весной покупал телефон в подарок и вместе с телефоном предложили сим-ку. Так как документов не было с собой, продиктовал данные так. Кто мешает продиктовать вымышленные данные? Никто….). Про фактическую отмену банковской тайны даже говорить не хочется. И что же дает такой контроль нашему обществу? У нас что уровень преступности ниже чем в Беларуси или еще что-то, чего я не знаю?
Р.S. Интересно, додумаются до продажи билетов в общественные туалеты по паспорту, или все-таки проявят либерализм в данном вопросе?
Р.Р.S. Но есть же и явления, оптимизм внушающие. Вот бывший стационарный пост ГИБДД под шиномонтаж переделали. Лепота, да и только…
Комментарии 15
Нет наций состоящих исключительно из негодяев
По поводу наличия подонков в любой нации тоже вы правы, но чисто статистически носителей терроризма среди кхм... ну вы поняли, кратно больше. Не будете же вы это отрицать...
Ну вот как бы могло выглядеть открытое письмо-воззвание от пацифистов потенциальным террористам
Солнце, воздух, онанизм
Укрепляют организм.
Заходите в интернет
Тут насилию места нет.
Скучен этот терроризм
То ли дело онанизм:
Бодро, весело, задорно
Посмотрите наше порно
В интернете всюду бабы
И эти бабы без хиджабов.
Разглядишь их, а пока
Будет занята рука
И натертые мозоли
Автомат брать не позволят.
Вы свое дурное дело
Баш на баш меняйте смело
Если вы не дураки
Берите волю в кулаки
И совместным мы усилием
Мир избавим от насилия.
Вы что-то нарушили? Если Вы не совершали противоправных действий вопросов Вам никто не задаст. А органам проще отследить перемещения опасных элементов.
Могу привести еще пару примеров.
В этом году государство собрало с розничной торговли информацию о движении алк.продукции. Причем в мельчайших подробностях, вплоть до каждой накладной. И в электронном виде.. Зачем? А для анализа видать. Чтоб цепочку проследить и начать вопросы задавать.
Или сейчас в здравоохранении внедряю программы по подготовке электронного паспорта учреждения. Какие здания, какие койки, комфортность, как оснащены и т.д. и т.п. Зачем? Опять же чтобы задавать вопросы.
Третий пример. На одном из производств дорабатываем программное обеспечение, чтобы каждый мастер смены вводил сдельные наряды, т.е. сведения о выработке продукции, кто работал и кто сколько отработал. Возникает вопрос, а насколько подробно это надо делать?
Поговорил с разными людьми и понял, что мастера (те кто изначально ставили задачу) мне недоговаривают. Ввод нужно делать еще более подробным. А значит ситуация станет прозрачнее А это значит что скрывать косяки станет сложнее.
А сколько раз меня просили сделать с помощью программы тотальный контроль над барменами? И камеры не зря ведь прямо над кассой вешают.
Когда люди понимают что они "под колпаком" они тщательнее свою работу выполняют так как понимают что косяки рано или поздно обнаружатся. Да и соблазн противоправные действия совершать тоже пропадает (правда не у всех).
А если вы все делаете не нарушая закона, то почему вам не нравится тотальный контроль? Ну пусть кто-то знает о ваших перемещениях. Вам-то вот не параллельно?
а вот не параллельно мне как раз тем, кто закон нарушает это никаких препятствий не создаст. А вот, допустим, забыл я паспорт - так что мне? возвращаться за ним? чтобы билет купить?
Опять же - поднимите Конституцию РФ и опсчитайте, сколько моих прав попирается разово этим деянием (продажей билетов по паспорту)
Р.S. Насчет нарушения законов. Завтра наши законодатели примут закон, что билеты продавать только тем, кто одет во все красное или перед продажей билета обяжут делать двойное сальто назад. С нашими законодателями я ничему не удивлюсь
Перечитав статьи с 17ой по 56ю конституции не увидел никакого ущемления Ваших прав в виде требования паспорта.
Вы ссылаетесь на статью 27 но Вам никто не запрещает свободно передвигаться по территории РФ. Покажите паспорт и передвигайтесь сколько хотите. В конце концов никто ведь не заставляет садиться в автобус. Езжайте на машине ну или на такси.
Насчет продажи билетов "только тем кто одет в красное...."
А Вы уже встречали такие примеры?
И все-таки какие права гарантированные конституцией были нарушены в этом автобусе? Чисто искренне не понимаю...
P.S. А если авария? Как определить кто находился в автобусе? Кто погиб, кто выжил а кто без вести пропал? Не дай бог конечно, но тем не менее...
И все-таки какие права гарантированные конституцией были нарушены в этом автобусе? Чисто искренне не понимаю... Статья 23
1. Каждый имеет право на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, защиту своей чести и доброго имени.
2. Каждый имеет право на тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений. Ограничение этого права допускается только на основании судебного решения.
Статья 24
1. Сбор, хранение, использование и распространение информации о частной жизни лица без его согласия не допускаются.
И кто знает к кому вообще утекут данные в конечном итоге? Простейший пример желаете? Я покидаю город. Кто-то передает данные домушникам. Те спокойно выставляют квартиру
Не хотите, не показывайте паспорт, только тогда пешком идти придется. И вообще, паспорт это Ваша частная жизнь? Это всего лишь средство идентификации личности.
А еще вот интересно мне... А почему Вы соглашаетесь показать паспорт когда кредит берете или Вы не разу их не брали?
А Вы на поезде когда-нибудь ездили? Что РЖД слило о Вас информацию и у Вас квартиру обчистили?
Ну ладно допустим РЖД это гос.структура и она информацию не сливает? При покупке билета на самолет Вы тоже указываете паспорт! Вот тут больше вероятность, что данные сольются так как авиакомпании все частные. Или Вы не летаете самолетами?
Ну поставьте на квартиру сигнализацию или попросите тещу чтобы за цветочками присматривала...
А Вы на поезде когда-нибудь ездили? случалось
Или Вы не летаете самолетами? Вот вы сами и ответили, уважаемый Антон
И вообще, паспорт это Ваша частная жизнь? Это всего лишь средство идентификации личности. - а зачем мою личность на межгороде идентифицировать? Государство априори считает меня преступником? Так это только суд может сказть. И то, учитывая наши суды