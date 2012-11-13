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О спортсменах, Олимпиадах и Чемпионатах

13.11.2012 19:23 2 1 084 просмотра
Москву назвали претендентом на проведение Евро-2020 http://news.rambler.ru/16346951/ smile:wall:
Когда смотрю, какие средства затрачиваются на организацию различных т.н. «культурно-массовых мероприятий» со спортивным уклоном (как то Олимпиады, чемпионаты и т.д. и т.п.) просто в недоумение прихожу, право слово. Правда, непонятно совершенно кому это надо. Потомкам тех рабов, которые кричали «Хлеба и зрелищ!»? или корпорациям, делающим на этом деньги? Сотни миллионов долларов тратятся ежегодно только на рекламу кроссовок. А сколько свиной кожи уходит на изготовление бейсбольных перчаток? А кроссовки с компьютером? А технологии заливки льда, добавки и присадки к нему? Опять же есть чем эфир заполнить расплодившимся сверх всякой меры телеканалам (впрочем, помимо корпорации и чиновники наши честнейшие норовят на всем этом урвать себе «долю малую»). И не надо говорить мне, что «спорт делает то-то и то-то…» (дословно не помню – если кому интересно, смотрите рекламу «Газпрома». Дети мол смотрят, и т.д. и т.п. Толку, от того, что дети смотрят как хорошо быть спортсменом? Сейчас профессиональный спорт это синтез ген, фармакологии и высоких технологий. Не станет ребенок профессиональным футболистом, не будучи генетически предрасположен к футболу. Зато инженером отличным вполне мог бы стать. Ан нет – ему с детства вдалбливают, что инженером (рабочим, колхозником, ….) быть плохо, а футболистов (теннисистом, хоккеистом , …. – подставьте по вкусу) – хорошо. В итоге колоссальные средства вбухивают в профессиональный спорт и спортсменов, а про физкультуру и здоровье подрастающего поколения только говорить горазды, а на деле ничего не делают. В прошлом году товарищ мой попытался найти каток бесплатный для детей – нет. А раньше в каждом дворе заливали. Теперь некому. Да и незачем. Дети по телевизору смотрят спортсменов – самим на коньки становиться некогда.
Профессиональный же спорт и здоровье вещи практически несовместимые. В итоге, сначала бюджет вкладывает в спортсменов. Большинство так ничего и не добиваются. В итоге молодость проходит, здоровья нет, профессии тоже (да и мозги к учебе уже не предрасположены). В лучшем случае учителями физкультуры в школы. Или ряды «быков» ОПГ пополняют. А ведь какой резерв для поднятия сельского хозяйства пропадает smile;)
Единицы же (если считать от общего количества), становясь знаменитыми, сваливает из страны – деньги на ветер? Либо остаются – начинают в рекламе сниматься, ток-шоу проводить, в «Плейбое» опять же снимаются – и это пример для подрастающего поколения?
Некоторые в политику идут (Валуев, Кличко, Шевченко и т.д. и т.п. ) – какой политик может из профессионально спортсмена получиться? Идеалы греков о гармоничном, подчеркиваю гармоничном, развитии всем давно неинтересны. Что тот же Пифагор, как пример, был олимпийски чемпионом по кулачному бою все давно забыли. И не только Пифагор. И не только по кулачному бою. Были и философы, и математики среди олимпийских чемпионов древности. А что сейчас? Трудновато как-то представить себе Григория Перельмана, боксирующего на ринге или г-на Валуева, доказывающего теорему Пуанкаре.
Ну и зачем такой спорт нужен? Не лучше ли средства, сейчас выделяемые на поддержку профессионального спорта, направить на развитие физкультуры и пропаганду здорового образа жизни? Профессиональный же спорт пустить на «хозрасчет». Или наша цель получить нацию идиотов, смотрящих горящими глазами на элиту (спортивную, политическую, и т.д. и т.п)?
Р.S. Истинные мастера же из всех этих Чемпионатов уходят, потому что им самим противно то, что происходит там.

Комментарии 2

Сергей Ильман  (Dreamfonfaron)
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Сегодня наши спортсмены за призовые в 100к зелени не в состоянии побороться за первое место. Раньше за идею могли
Vlad3256  (Vlad3256)
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раньше смысл жизни был у людей просто smile:pardon:
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