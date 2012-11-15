Второй с лета митинг намерены провести брянские врачи, пациенты и их родственники. Они готовы заявить о «катастрофическом снижение качества медицинской помощи на фоне хронического дефицита кадров».«Фоновое заболевание» организаторы митинга охарактеризовали как «болезненное равнодушие к проблемам пациентов и медработников у органов власти». Прописано и лечение:"1. Вскрыть нарыв! Начать открыто говорить о кризисе в здравоохранении области!2. Срочное вливание молодых кадров!3. Перестать «лечить» систему ремонтами, закупкой оборудования, думать о спасении людей, а не об «освоении средств»!4. Создание организации по защите прав пациентов, смена профсоюзных лидеров".- Согласно независимым опросам, - утверждают организаторы митинга, - уровень удовлетворенности брянцев региональной системой здравоохранения крайне низкий. Кадров нет, отток их идет полным ходом. Перегрузки огромны. Зарплаты в системе - ничтожные. Профсоюз - "ручной". Взаимодействия организаторов и рядовых медиков - нет! Только конфликт и затыкание ртов! Отсюда целый перечень вопиющих случаев: смерти детей, инвалидизация молодых людей, полная неуверенность в завтрашнем дне у людей с ограниченными возможностями. Идет нарастание системного кризиса здравоохранения области.P.S.Кстати сказать, именно на брянских выборах впервые прозвучал лозунг "Лучше за воров, чем за "варягов"!"