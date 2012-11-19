Узнав об акции, проводимой ХКФ банком совместно с порталом банки.ру, http://www.banki.ru/news/lenta/?id=4249799 и почитав отзывы (http://www.banki.ru/forum/?PAGE_NAME=read&FID=35&TID=147947) решил принять участие, дабы разобраться, в чем она разница то. Думаю открою по минимальному первоначальному взносу и посмотрю что будет (проснулся так сказать естествоиспытатель в душе). В четверг, 15 ноября, заполнил заявку на сайте на открытие вклада «Хорошие новости». Получил «код подтверждения номера мобильного телефона» на этот самый телефон. В пятницу, 16 ноября, в 10:06 позвонила оператор из банка. Так как было неудобно разговаривать (рабочий день в самом разгаре) попросил перезвонить через пару часов. Перезвонила она (или не она) через 40 минут, но так как телефон у меня на зарядке в столе лежал то разговора не состоялось. Пришло смс «мол, так как не удалось связаться с Вами, пожалуйста перезвоните по номеру…..». В субботу, 17 ноября, наконец-то добрался до банка. Показал смс сотруднице, она подтвердила, что могу рассчитывать на открытие вклада («Только плюсы (прайм)») с повышенной на 0,5% процентной ставкой. Дает мне проспектик рекламный почитать, а в нем условия вклада вовсе не такие, как указано на сайте. И «порог входа» не 10 тыс., а 30. А у меня как на зло и всего 18 тыс.с собой. Облом, думаю. Не видать мне повышенной ставки как своих ушей. Правда, на мои слова, что на сайте совсем другое написано, сотрудницы посовещавшись, вспомнили, что письмо приходило о понижении первоначального взноса до 10 тыс. Радость моя не знала границ. Порадовавшись, стали оформлять вклад. Но не тут то было. Повертев мою «краснокожую паспортину» сотрудница обнаружила наличие у меня временной регистрации. Еще одно совещание и наконец вынос вердикта «С временной регистрацией мы вклады не открываем». Правда пилюлю подсластили «…и кредиты тоже не выдаем!». Вот так. И ладно было бы если бы я первый раз в банк пришел. Ан нет. Перед началом всей этой канители как раз пополнил имеющийся вклад. В общем пополнил вклад еще раз (надо было видеть глаза кассира) и ушел «несолоно хлебавши». Но это было еще не все. Вечером, в 21:55 смотрю звонок из банка. (надо заметить, что так поздно я с незнакомыми/малознакомыми людьми не общаюсь – естественно отвечать не стал). Тем не менее в воскресенье, позвонил автомат из банка и предложил мне проконсультироваться…. По кредиту….
Возникает вопрос. Если целью данной акции было привлечение средств дополнительных, то какой смысл отказывать в открытии вклада человеку с временной регистрацией?Данных, в принципе, я не искал, но у нас не так уж мало в стране граждан данной категории и если бы каждый принес по 10 тыс. банку – не так уж и мало бы вышло. Выходит банк добровольно отказывается от весьма немалого сегмента рынка.
Следующий вопрос. Наши доблестные законодатели ратуют за перевод расчетов при сделках купли-продажи недвижимости в безналичную плоскость. Вот продал, допустим, человек квартиру. Перед тем как продать, ему надо выписаться из неё- иначе не продаст. Без прописки же он счет не откроет как получить деньги за квартиру? И что скажет по этому поводу наше законодательство?
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