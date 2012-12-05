Пришла зима

Позавчера (третьего декабря), вечером, в районе 22 часов, буквально «как снег на голову» пошел снег….И ладно бы просто пошел. Ан нет. Прямо таки повалил. Засыпал все. Поздним вечером топал с работы домой, проваливаясь в сугробы приблизительно по….Ну не по пояс, конечно, но ботинок весь под снег уходил. Прямо таки «белое безмолвие» какое-то. И опять, в очередной раз, ни коммунальные ни дорожные службы оказались совершенно не готовы к приходу зимы. Толи календарь у них другой, толи как медведи в спячку заваливаются они. Не знаю. Но до сих пор дороги практически не расчищены, пешеходные дорожки, в снегу протоптанные, покрыты слоем льда (хоть на коньки вставай). А там где расчищены дорожки так лучше бы и не чистили. Мне всегда было непонятно это увлечение тротуарной плиткой. На ней и летом то, после дождя, скользко, а уж сейчас прямо находка для травматологов какая-то, право слово. Еще интересный момент – дорожки нечем не посыпают, а пришел в понедельник домой, снег с ботинок стаял – все ботинки в разводах каких-то. Неужели уже снег такой у нас падает? А может я чего-то не понимаю? Может это наноснег просто?

Теплотрассы начинают ремонтировать….Традиционная зимняя забава в нашей стране. Много лет назад, когда я был молодым и наивным, я спросил у ремонтников, почему нельзя теплотрассы ремонтировать летом? На что мне весьма доходчиво объяснили, что зимой, по клубам вырывающегося пара, гораздо виднее места утечек. Тоже тонкости свои в деле этом. Вон в Питере славном не учел этого чиновник один и «погорел». А мог бы и свалить то, пока тепло было, с «отпиленными» миллиардами в более ангажированное, так сказать, место.