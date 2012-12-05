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Пришла зима

05.12.2012 20:35 7 1 135 просмотров
Позавчера (третьего декабря), вечером, в районе 22 часов, буквально «как снег на голову» пошел снег….И ладно бы просто пошел. Ан нет. Прямо таки повалил. Засыпал все. Поздним вечером топал с работы домой, проваливаясь в сугробы приблизительно по….Ну не по пояс, конечно, но ботинок весь под снег уходил. Прямо таки «белое безмолвие» какое-то. И опять, в очередной раз, ни коммунальные ни дорожные службы оказались совершенно не готовы к приходу зимы. Толи календарь у них другой, толи как медведи в спячку заваливаются они. Не знаю. Но до сих пор дороги практически не расчищены, пешеходные дорожки, в снегу протоптанные, покрыты слоем льда (хоть на коньки вставай). А там где расчищены дорожки так лучше бы и не чистили. Мне всегда было непонятно это увлечение тротуарной плиткой. На ней и летом то, после дождя, скользко, а уж сейчас прямо находка для травматологов какая-то, право слово. Еще интересный момент – дорожки нечем не посыпают, а пришел в понедельник домой, снег с ботинок стаял – все ботинки в разводах каких-то. Неужели уже снег такой у нас падает? А может я чего-то не понимаю? Может это наноснег просто?
Теплотрассы начинают ремонтировать….Традиционная зимняя забава в нашей стране. Много лет назад, когда я был молодым и наивным, я спросил у ремонтников, почему нельзя теплотрассы ремонтировать летом? На что мне весьма доходчиво объяснили, что зимой, по клубам вырывающегося пара, гораздо виднее места утечек. Тоже тонкости свои в деле этом. Вон в Питере славном не учел этого чиновник один и «погорел». А мог бы и свалить то, пока тепло было, с «отпиленными» миллиардами в более ангажированное, так сказать, место.

Комментарии 7

Семен Семенович Горбунков  (Семен Семенович)
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"почему нельзя теплотрассы ремонтировать летом?"
Потому что smile:idea: по старой русской традиции расценки на земляные работы зимой значительно выше, чем аналогичные летом.
Алексей  (mavr80)
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... и так каждый год! Пора уж привыкнуть smile;)
Vlad3256  (Vlad3256)
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каждый то каждый. но есть и новые веяния - забастовка таджикских дворников, к примеру.... smile;)
И Денисов  (барбос)
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А Питерский чиновник "страх потерял" и формула неотвратимости наказания, очевидно, была не для него, поэтому и не успел сбежать под лондонскую защиту. И не один он такой, но времена меняются и кого-то надо было срочно "скушать" в назидание другим, а эти другие сидят и ждут когда и к ним постучатся бравые законоборцы, если, конечно, процесс чистки рядов казнокрадов не остановится на полумерах. Так же хотелось бы знать куда делась миниуборочная техника якобы закупленная в СПб при бывшем мэре.
Еще в далеком прошлом я удивлялся почему в землю закапывают дешевые теплотрубы, ведь скоро их придется латать. В то время в Россию массово завозились трубы большого диаметра с защитным пластиковым покрытием для газопровода Уренгой-Помары-Ужгород - это были трубы очень длительного использования их могли бы использовать и при прокладке теплотрасс. Конечно дорого, но скупой платит дважды а суперскупой в прогрессии. Теперь мы отапливаем атмосферу - отголосок из прошлого, а отдуваться будет этот чиновник и К,о, хотя мне его не жалко.
Vlad3256  (Vlad3256)
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Теперь мы отапливаем атмосферу - отголосок из прошлого, а отдуваться будет этот чиновник и К,о, хотя мне его не жалко. smile;) мне тоже
И Денисов  (барбос)
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Чиновник оказался еще и глупым, так как хранил деньги (18 млн руб., 100тыс. евр. и 100тыс.$$) дома и даже не в домашнем тайнике. А мог бы хранить в банковской ячейке и никто бы их не нашел. smile:D
Vlad3256  (Vlad3256)
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smile:-X насчет банковской ячейки не уверен - могли бы еще раньше увести smile:yes!!!:
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