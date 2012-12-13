Волшебник Изумрудного города

Ранним утром, пока темно, пришлось проехаться по району. Отчасти даже красиво –все снегом завалено, выше некуда, и на фоне сугробов необъятных сих изумрудами сверкают офисы Сбербанка. (Надо заметить, что на фоне открытия новых офисов офисы уже даже не в «шаговой доступности» стали, а по-пластунски доползти можно, не особо напрягаясь). И глядя на это зеленое великолепие мне почему-то вспомнился «Волшебник из страны Оз» (Ну или «Волшебник Изумрудного города» - кому какая интерпретация ближе). Причем не та часть, где девочка Элли из Канзаса & Со топают по дороге из желтого кирпича, а та часть где открывается великая тайна «великого и ужасного Гудвина». (кстати, фамилия Греф тоже начинается с буквы «Г» - вот еще одна параллель). Ну там, где выясняется, что вовсе не изумруды в городе, а зеленое стекло. Чем-то напоминает ситуацию со Сбербанком. (Во всяком случае, мое субъективное мнение такое). Там Гудвин дабы поддержать иллюзию заставлял жителей города (и иногородних тоже) носить зеленые очки. Тут Греф пытается всех подсадить на услуги Сбербанка. А расширение филиальной сети -не что иное как попытка опутать своей сетью ВСЁ. Даже Африку и ту в стороне не оставили.

Кстати, об Африке. Конечно, несомненная романтика в банковской деятельности на «черном континенте» присутствует. (Некоторых, к примеру, «греет» игра слов «черный континент» и «черный нал»).И даже, не побоюсь этого слова, банковская экзотика какая-то. Если раньше на сафари ездили в Африку, то теперь гораздо интереснее. Кредит под поручительство вождя, под поручительство колдуна, под поручительство духов предков (самый обеспеченный) – где еще такое сыскать? Кредит под залог заложников? Охрана в офисах в котэках и с ассегаями? Операционистки в леопардовых шкурах?

ВТБ тоже не утерпело, и вслед за Сбербанком, поправ советы Корнея Ивановича, отправилось «в Африку гулять». Прям как медом ИМ там намазано. Намерзлись, видать, в России – хочется на солнышке косточки погреть. И если Сбербанку я бы рекомендовал в совей рекламной кампании по «оСбербаниванию» Африки использовать творческое наследие самого известного «афроруса» А.С. Пушкина: «и чувства добрые я картой пробуждал….», то ВТБ более пристало использовать наследие пролетарского поэта Владимира Маяковского: «и будь я хоть негром преклонных годов, тряся ассегаем от злости, я русский бы выучил только за то, что на нем разговаривал Костин…» (ну что-то в таком духе).

Возвращаясь к Сбербанку, который прибыль получаючи, денег на бонусы, банки и офисы не жалеет. К чему такая экспансия? Особенно учитывая, пока что имеющее место, госучастие. Непонятно как-то. Хотят капитализацию перед приватизацией надуть? Потом спихнуть, деньги вырученные на зарплаты честнейшим из госчиновников спустить и дальше что? Сначала пол страны посадили на зарплатные проекты в Сбербанке, а потом отдать его в руки не пойми кому? А граждан почему не спросили? У меня самого зарплатная карта в Сбербанке – и что будет с моей зарплатай, когда некто станет владельцем банка? Кто мне ответит? А может у меня дедушку в Африке скушали? Какое право государство со мной не посоветовавшись имеет в Африку лезть?

Р.S. Хотя логика какая-то в этом есть. Сначала государство 20 млрд. долгов Африке прощает, а потом пара вышеупомянутых банков, став частными, чать этих прощенных долгов