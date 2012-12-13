Ещё один источник

Глядя на усилия властей наших по борьбе с ростом благосостояния не устаю заботе ИХ умиляться искренней о нас сирых. Как то: ограничение предельного процента по банковскому вкладу – дабы не вкладывались люди в банки рисковые, а потом стресс нервный переживали, деньги по ССВ возвращающи. Забота, однако…ОМС налогом обложили – тоже забота – нечего нервы портить, за ценой драгметаллов следя. Опять же злато суть зло. А тут сразу и о нервах и о духовности забота. Налоги – забота (заодно и о бюджете)!!! А тем, кто не понимает этого, и налогов платить не желает, напомню, что бюджет тоже суть о нас забота. Государство то у нас «социальное». Значится, чем больше оно у нас заберет, тем больше нам же и отдаст. Понимать надо, чай не маленькие уже. Достаточно уже насмотрелись от государства любящего нашего. Забота прям родительская. Вот мы же детям спички не даем? А увидев отбираем? И все понимают, что это правильно. Иначе пожары могут быть, катаклизьмы какие-нибудь. Так и государство, завидев у нас деньги забирает. Оно то гораздо толковее деньгами то нашими распорядится. А то оставь их нам – и будут «излишества всякие нехорошие..»(с) а там уж и до «мементо мори» (с) недалеко. А так глядишь нам Олимпиаду какую-нибудь соорудят, порадовать нас, жизнь нашу серую раскрасить. Или футболиста прикупят какого-нибудь для сборной – опять же нам всем радость. Ценить надо заботу такую, а не требовать «дать заработать». Опять же УЭК для меня с вами придумало государство. Дабы никто не потерялся. Разве ж мы сами бы до такого домыслили? А оно, государство то, в лице отдельных славных представителей, день и ночь не спит – все о нас думает.И на фоне всего этого, заботу ощутив и оценив, решил я ответный подарок сделать государству в целом и бюджету в частности. Нашел еще один источник пополнения оного. Нужно не только вклады валютные налогом обложить. Надо с операций с наличной валютой тоже налог брать. Причем технически это не так уж сложно (гораздо проще внедрения УЭК). Надо бездокументарный порог существующий сейчас отменить. И продавать/покупать валюту , не зависимо от суммы, строго по паспорту. И в единую базу данных забивать….дабы никто не ушел от налогового правИла то. Купил сегодня по 32 руб 100 долларов, продал через год по 33 – 35% налога!!! Продал по 30 – опять же 35%!!! Вот тогда и деньги в бюджете будут, и нам всем радость…наверно….