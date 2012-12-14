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О маршрутных такси

14.12.2012 19:51 2 1 106 просмотров
Смотрю я на маршрутные такси наши и недоумение меня посещает часто. Особенно в части отношения водителей к пассажирам, жизнь им свою вверяющим. Ощущение, что это не работа для водителей, а каторга какая-то. Везут и презирают того, кого везут. Маршрутки эти самые изначально для перевозки пассажиров вовсе не предназначенные и так сами по себе являются определенным испытанием для пассажира. Так еще и водители такие. Мало того, что постоянно в аварии попадают. Прямо хоть страховку для пассажиров маршрутных такси вводи. (Тут, кстати, моглыи бы страховщики помыслить, вместо того чтобы с аффилированными банками кредитуемым продукты свои навязывать). То остановки не слышат, потому что музыка в салоне играет, то надписи эти оскорбительного содержания, например «Место для удара головой». Привычка, опять же, не сажать на места рядом с водителем. Сзади набивают как сельдей в бочке, а рядом с водителем два места пустуют. Бардак какой-то. Или бывает такое. Стоишь утром на остановке, а мимо одна за другой маршрутки…. Пустые…. И не останавливаются…Водителям деньги не нужны? Зачем тогда ездят вообще? А это тонирование стекол в салоне? Почему-то ГИБДД с тонированными автомашинами борются, а с маршрутками с тонированными стеклами нет. А между тем, в такой маршрутке, утром и вечером (про ночь вообще молчу) совершенно не видно где едешь (особенно если стоишь – тогда вообще «труба»). Не раз становился свидетелями того, как люди проезжали свои остановки. Кто-нибудь будет следить за отношением водителей к пассажирам или нет? Как в тендере на право перевозок участвовать так все. А как обеспечить безопасность и комфорт перевозимых пассажиров, так желающих нет. Бардак, одним словом. Как, впрочем, во многом, в государстве нашем происходящем. smile:wall:

Комментарии 2

И Денисов  (барбос)
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Очевидно страховать пассажиров маршруток страховщикам не выгодно - рисковый продукт, иначе эту "поляну" они бы уже заняли. Создать аффилированную страховую компанию под это направление? - так у них забот "по горло" текучка водил, "борьба" с ГАИ, другими контролерами, уход от налогов, да и вообще - им это надо?, ведь в нашей стране "спасение утопающих - дело рук самих утопающих". Я не эксперт по маршруткам, пользуюсь сейчас редко, но почти все негативные случаи, описанные Вами выше, у нас в Питере я в настоящее время не встречал. Единственное был случай, когда ехал по незнакомому району, спрашивал у водилы-таджика нужную мне остановку несколько раз - он упорно молчал, но остановил правильно. Что это было? незнание языка? пренебрежение к пассажиру? усталость? или что-то другое?
Vlad3256  (Vlad3256)
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smile:pardon: насчет Питера не знаю, уважаемый, я в провинции проживаю smile;) у нас описанное - норма
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