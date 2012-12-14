О маршрутных такси

Смотрю я на маршрутные такси наши и недоумение меня посещает часто. Особенно в части отношения водителей к пассажирам, жизнь им свою вверяющим. Ощущение, что это не работа для водителей, а каторга какая-то. Везут и презирают того, кого везут. Маршрутки эти самые изначально для перевозки пассажиров вовсе не предназначенные и так сами по себе являются определенным испытанием для пассажира. Так еще и водители такие. Мало того, что постоянно в аварии попадают. Прямо хоть страховку для пассажиров маршрутных такси вводи. (Тут, кстати, моглыи бы страховщики помыслить, вместо того чтобы с аффилированными банками кредитуемым продукты свои навязывать). То остановки не слышат, потому что музыка в салоне играет, то надписи эти оскорбительного содержания, например «Место для удара головой». Привычка, опять же, не сажать на места рядом с водителем. Сзади набивают как сельдей в бочке, а рядом с водителем два места пустуют. Бардак какой-то. Или бывает такое. Стоишь утром на остановке, а мимо одна за другой маршрутки…. Пустые…. И не останавливаются…Водителям деньги не нужны? Зачем тогда ездят вообще? А это тонирование стекол в салоне? Почему-то ГИБДД с тонированными автомашинами борются, а с маршрутками с тонированными стеклами нет. А между тем, в такой маршрутке, утром и вечером (про ночь вообще молчу) совершенно не видно где едешь (особенно если стоишь – тогда вообще «труба»). Не раз становился свидетелями того, как люди проезжали свои остановки. Кто-нибудь будет следить за отношением водителей к пассажирам или нет? Как в тендере на право перевозок участвовать так все. А как обеспечить безопасность и комфорт перевозимых пассажиров, так желающих нет. Бардак, одним словом. Как, впрочем, во многом, в государстве нашем происходящем.