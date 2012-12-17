Проходя недавно мимо стоматологической поликлиники наблюдал в окнах стоящие пакеты подарочные. Задумался. Это либо для детей стоматологов зубы в подарки на новый год собирают либо для бывших стоматологов (бывают ли они бывшими – вот вопрос), на пенсию вышедших. Хотя, быть может, я «сгущаю краски» и это подарки врачам от благодарных пациентов? Вспомнилась мне история, как в этой клинике зуб мне лечили. Надо сказать, что в детстве, в деревню нашу приехал передвижной стоматологический экипаж. Просверлили мне зуб, поставили пломбу. Пломба выпала через пару дней и много лет впоследствии меня зуб не беспокоил. Но вот несколько лет назад, находясь в походе почувствовал я боль острую в зубе. По приезде в город пошел в клинику. Говорю: «зуб мол болит вот этот». А врач мне так, мудро улыбаясь, «этот зуб у вас не болит. Болит соседний, а в этот отдается просто». Не стал я со специалистом спорить – она же много лет на зубника то училась, а я о зубах знаю только как выбивать их. Просверлила она мне зуб соседний, поставила пломбу. Назавтра вновь посетил я поликлинику сию в образовавшимся за ночь огромнейшим флюсом. Озадаченная врач направила меня на снимок зуба, а рассмотрев снимок, удрученно так сказала, с интонациями надрывными,: «а я вам здоровый то зуб просверлила. Ну ничего, теперь вылечим тот, что болит….». предварительно направила к хирургу, флюс вскрыть. Флюс вскрыли, дренаж поставили, антибиотики прописали. Через четыре дня вновь пришел я в поликлинику и стал счастливым обладателем временной пломбы на больном зубе. Еще через пару дней получил постоянную, и назавтра вновь пришел с флюсом. «У вас организм просто пломбу не принимает…». Снова хирург, снова антибиотики. Еще три дня – снова флюс. К хирургу уже не пошел – вскрыл сам (дело то нехитрое). В общем, пришел и потребовал зуб вырвать. Надоело уже просто. Долго уговаривали, говорили, что зуб спасти можно. Наконец-то вырвали. Кстати, хирург, мотивирую тем, что подобных зубов раньше не видел, оставил зуб себе. И знаете, без зуба даже как-то лучше стало. Во всяком случае, ни флюса ни боли нет больше. Вот только интересно, если ОНИ всех пациентов так лечат, то кто ИМ подарочные наборы то дарить будет? Видимо и правда зубы вырванные складывают в пакеты эти