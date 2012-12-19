Неча на зеркало пенять

Рассматривая последние скандалы коррупционные, с освоениями многонулёвыми, решил примерить на себя роль «адвоката дьявола». Взглянуть на проблему с другого, так сказать, ракурса. Да, чиновники воруют. Воруют помногу, надо заметить. Этот факт отрицать трудно, да и надо ли? Просто перед тем как обвинять ИХ надо задуматься. Разве только чиновники воруют? Отнюдь нет. Воруют весьма и весьма многие. Тут дело, пожалуй, только в масштабе присвоенного (ну или кому как больше нравится – освоенного). Воруют кассиры в банках – и тоже стараются по многу (правда, у кого как получается). Воруют сотрудники пенсионного фонда (себе на пенсию, видать, не веря в государство, пытаются накопить). Воруют все и вся. Про приватизацию тут даже и говорить не буду – все и сами знают, кто, что и как в ходе оной украл. Складывается ощущение, что воровство в народе нашем заложено на генетическом уровне. Воруют хлеб, воруют водку, воруют детей и велосипеды, собак и зонтики, напильники и кактусы. Воруют даже сено в подарок любимым девушкам – правда, сей обычай произошел из Челябинска, а все мы помним, что «мужчины в Челябинске настолько суровые….» (с). Воруют книги в магазинах, подтверждая репутацию «самой читающей в мире страны». Воруют сдачу кассиры в тех же самых магазинах. Воруют вещи, даже на первый взгляд ненужные. К примеру, бесплатные рекламные газеты из почтовых ящиков. Один мой знакомый, находясь в ресторане, умудрился открутить таблички с дверей мужского и женского туалетов. Когда постфактум я его спросил, зачем он это сделал, он не смог дать внятного ответа. Другой пример. После месяца эксплуатации, вышли из строя ножницы гильотинные бельгийского производства. Подшипник «полетел». Вызвали специалистов от поставщика. Специалист посмотрел на ножницы, обошел их и спрашивает у меня: «масленки где?». Оказывается, доблестные рабочие, масленки эти отвинтили и по-тихому приватизировали. Причем резьба на них клиновая, и ввинтить их практически никуда не получится. Тем не менее, отвернули. И таких примеров полно. Воруют все. Воруют кто что может. Воруют вилки и чайные ложечки в столовых и ресторанах. Воруют солонки и стаканы там же. Воруют жидкое мыло в туалетах. Причем традиция нести с работы зародилась еще при советской власти, так что обвинять в этом власть нынешнюю, по меньшей мере, глупо. Кто-то несет гвозди, кто-то лампочки. У нас с год назад стали выдавать мыло туалетное. Так практически все сразу понесли его домой. Хотя ловят регулярно, премии лишают – все равно несут и несут. И ведь не алкоголики какие-нибудь. Отнюдь нет. Вполне приличные люди, техническая интеллигенция, можно сказать, а все равно несут.

Подытоживая вышесказанное. Таким образом, так как процесс тотального воровства начинается «снизу», то попадая «наверх» люди просто начинают воровать в больших масштабах. Чиновник является такой же частью общества. Он не выращен где-то на мифических антарктических базах четвертого рейха, не прилетел с Марса и не восстал из Ада. Он такой же человек из плоти и крови. Просто имеет возможность «унести с работы чуть больше», чем прочие. Так что имеем ли мы, когда кражи туалетной бумаги из туалетов торгово-развлекательных центров приобрели характер эпидемии, право осуждать ИХ? Как говаривал классик: «Неча на зеркало пенять, коли рожа кривая» (с). Не начать ли нам для начала с себя? А только потом, исправившись, уж и с других спросить.