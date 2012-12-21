И Тебя вылечат….

Политика по борьбе со вкладчиками, проводимая Центробанком & Со заставляет кипеть наш разум возмущенный. Нелюбовь Центробанка ко вкладчикам – вполне понятна и объяснима. Опять же лобби госбанков (пока гос, а кому из достойных людей отойдут в дальнейшем эти банки – история покажет) со счетов никак сбрасывать нельзя. О бюджете опять же забота. Есть у вкладчика денежка – вот пущай и поделится с любимым государством.

Вспомним классический пример – «Сказка о рыбаке и золотой рыбке». Вот и вкладчики тоже такие пошли жадные, такие прям жадные. Все то им мало!!! Мало того, что банки заботу о сохранении денежных средств вкладчиков на себя берут (причем совершенно, прошу заметить «безвозмездно т.е. даром» (с)). Государство тоже в лице ССВ готово поддержать, так сказать. Гарант конституции, если можно так выразиться, гарантирует (хороший рекламный слоган для госбанков и АСВ). Так им (вкладчикам) еще и доход подавай!!! Ну что Ты будешь делать? Кризис мировой финансовый им не указ. Доходу хотятъ!!!! А вот Центробанк & Со те более «просветленные». Понимают, что не в деньгах счастье. Вот и помогают, как добрые родители, о чадах своих пекущиеся (для Сбербанка же лучше привести пример более божественный), чадам этим неразумным (вкладчикам) «просветлиться». Путем избавления от излишней, по мнению вышеупомянутых, наличности. Ну или, хотя бы, затруднить процесс обретения оной. Про препоны чинимые писать не буду. Сами не хуже меня знаете. Просто, если пойдет такими темпами, то скоро слово «вкладчик» станет синонимом слова «мазохист». Суть будет одна. Так вот, дабы еще больше затруднить размещение средств во вклады, предлагаю ЦБ обязать физических лиц перед открытием вклада медкомиссию проходить….На платной основе (опять же для медицины польза несомненная финансовая)….А результат направлять представителю ЦБ, С заявлением «Нижайше прошу Вашего разрешения открыть вклад под __% в банке ________». А почему нет? Посмотрит представитель ЦБ, почешет голову и скажет «Куда же Вы, голубчик, денежки то несете? У Вас вот почки больные, и гастрит еще – идите как Вы лечитесь. Здоровье важнее. А то нам врачам зарплату не с чего повышать». И наложит резолюцию «Отказать…». Опять же - о здоровье нации забота налицо будет. Здоровье то по любому дороже денег. Да и представителям ЦБ копеечка будет капать: и от врачей и от «благодарных пациентов». Всем хорошо!!!!