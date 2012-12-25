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Чем мне запомнился «конец света»?

25.12.2012 22:36 2 1 023 просмотра
Конца света, о котором так долго взахлеб твердили СМИ не случилось….В очередной раз…А ведь многие ждали. Кто-то сметал запасы спичек, круп и свечей. Кто-то брал отгула на работе (у нас тоже немало таких оказалось – хотя тут может еще и пятница «наложилась» на конец света). Особо оголтелые рванули в Мехико – Антон Кротов со своей АВП не смог там приткнуться – все помещения сданы. А в итоге, несмотря на тщательно навеваемый психоз, ничего не случилось. Ну окромя обострения у отдельных категорий граждан. Обычный день, в целом. Итак, чем же мне запомнился этот «конец света»? Получением смс следующего содержания: «Нужны деньги? Звони! Займы от ООО «Нано-Финанс» - вряд ли (хотя само название многозначительное весьма – неужели Чубайс уже и МФО в Сколково клепает?). Хлебом, подорожавшим с 10.90 до 13.50? Да нет – рост цен для России обыденность, которую уже не замечает практически никто. Или найденным в почтовом ящике, написанном от руки, письмом от свидетелей Иеговы «Здравствуйте! Мы не смогли поговорить с Вами лично поэтому обращаемся письмом, желая познакомить с важной информацией частично. Она представлена в публикации, которую мы Вам предлогаем….» (и далее на страничку текста в том же духе) с приложением буклета «Кто в действительности правит миром?» Тоже очень сомневаюсь. К сумасшедшим в этой стране привыкаешь очень быстро. Или пробками автомобильными, воспоследовавшими? Тоже нет – явление уже вполне привычное.
Так что ничего особенного не произошло. Вот для чиновников, в свете принятия в первом чтении, законопроекта о запрете владения недвижимостью, счетами, акциями за рубежом – вот для НИХ да, для НИХ конец света мелькнул на миг. А для меня ничего не изменилось. Даже электричество не отключили. Хотя, впрочем, в частном секторе на два дня отключали – так сказать локальный конец света. Ну это не страшно. Тем более, по данным соцопросов, многие россияне считают, что конец света уже давно наступил…..Во всяком случае, «в отдельно взятой стране».

Комментарии 2

И Денисов  (барбос)
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Я так и думал, что Вы напишете о "конце света".
Хлеб у нас в СПб 20-50 рублей за 500 гр. Агенты свидетелей Иеговы баражируют по району и пытаются завербовать, начиная вопрос с «как вы относитесь к коррупции» - стратеги-психологи, дальше слушать не стал. Сталкивался с ними в 90-х.
В общем, конец света не удался. Очевидно, он индивидуален. Единственно, чего я боялся, так какого-нибудь психа, который в ожидании такого смог бы схватиться за рубильник и отключить нам чего-нибудь. smile:o
Vlad3256  (Vlad3256)
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smile:oops: рад, что не разочаровал Вас
smile:crazy: психи и рубильники несовместимы всегда
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