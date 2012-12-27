И вновь о людях

В продолжение разговора о натуре человеческой. О её, так сказать, сложности и противоречивости. Вспоминается мне случай один. Несколько лет назад, волей случая. Попал мне в руки приказ о наказании. Приказ довольно таки объемный, но ради интереса прочитал. В процессе чтения, смотрю, повторяется один персонаж дважды. Первый раз был задержан охраной в состоянии алкогольного опьянения – выговор, второй раз (спустя два дня) – задержан в состоянии наркотического опьянения (повысил, как говорится, градус ) – увольнение. Но история имела продолжение (это я уже потом в нашей газете прочел). Ровно год спустя после увольнения, персонаж этот был задержан на территории, в состоянии алкогольного опьянения, с ящиком одноразовых перчаток на плече. Отметить, видимо, решил дату. Ну тут уж на него уголовное дело завели.
Еще случай. Недавний. Надо сказать, что я ношу в кармане небольшой фонарик светодиодный (из магазина «Все по 36 рублей ). На прищепке такой (я её снял, правда). Подсветить в поисках замочной скважины и т.д. Но основное его назначение – помощь при покупке куриных яиц. В гипермаркете, где я их приобретаю, освещение в районе дислокации яиц сделано так хитро, что разбитые яйца (в упаковке) практически незаметны. А когда фонариком подсвечиваешь – сразу разбитые выделяются. Так вот. Подсвечиваю я, значит, яйца – а за мной внимательно мужчина наблюдает и не может понять, что я делаю. Потом спросил. Я ему говорю - прибор, мол, специальный для контроля яиц. Рассказал ему, что да как. В общем, почти уже продал ему за 500 рублей фонарик этот. Тут жена подошла, сказала, чтобы я прекращал над ним издеваться . Вот насколько же люди бывают доверчивы…. Им что фонарик как прибор контроля яиц, что Президента как «гарант Конституции» «впарить» одинаково легко. Печально….
Еще один пример. Один сотрудник нашего отдела (Роман его зовут) прочел, несколько лет назад, в какой-то книге о «энергии пирамид» (египетских). Слегка «поехал крышей» на этом. Изготовил себе (после тщательных расчетов по изложенной в книге методике) две трубки: медную и из алюминия, и по утрам теперь по часу держит их в руках, заряжаясь энергией этих самых пирамид. Впрочем, это не единственная ЕГО странность….В общем, медицина в данном случае бессильна.
Дальше. Я уже писал, совсем недавно о мыле. Так вот. Пару недель назад, собираясь утром на работу, стал термос с чаем ставить в пакет. А он не становится. А надо заметить, что я ношу два пакета, один в другом. Думаю, что мешает то? Смотрю, а не дне, меж пакетов, чья-то «добрая рука» бросила кусок мыла, дабы задержали меня. И это еще не предел. Несколько лет назад, как раз в виду очередного сокращения, одному сотруднику штангенциркуль в сумку подложили…. Тоже хороший пример для разговора о натуре человеческой.
Комментарии 12
Вот такая она, натура человеческая.
А натура человеческая она ТАКАЯ: сегодня «ОН» алкаш, а завтра ОН наркот-вор; сегодня не верующий - завтра верующий; сегодня доверчивый - завтра нет; сегодня за «красных» - завтра за «белых»; сегодня ЛДПРовец - завтра Справедливоросс и тд.
Много лет назад, перед поездкой за «бугор» проходя соответствующий инструктаж инструктируемый предупреждал: «опасайтесь провокаций в ихних супермаркетах, могут чего-либо подложить в пакет, дабы скомпрометировать «честное имя советского человека». И я, молодой - как дурак, болтаясь по западным «вражьим» шопам, закручивал верх пакета, перекрывая доступ к нему – а вдруг?, но ничего такого не случалось. Позже, читая советские СМИ, узнавал, что находясь в командировке в западном городе «Г» в магазине, был задержан товарищ «Х» за якобы кражу…, была задержана и отправлена на родину советская гражданка «П», между прочим – жена представителя торгпредства и тд. Все это называли - западной провокацией и думалось, что же мне ничего не подкладывали? Когда стал мудрее и опытней понял – натуральное воровство это было по причине натуры человеческой и открытого доступа к товарам – диковинного тогда для советских граждан сервиса.
А вот меня в Вашем «мессаже» заинтересовало про магазины «все по 36» что это за «чудо экономическое»? Почему все по 36, а не по 30 или 50 и откуда они товары берут, что за ПОДВОХ?
Уже не по 36, а по 37.
http://fix-price.ru/
В общем, китайская мелочевка. Если найти аналог на dealextreme или aliexpress, то там он может получиться раза в 2-3 дороже (но с "бесплатной доставкой" по почте). Характерный пример. Тот самый фонарик из авторского поста в фикс-прайсе http://fix-price.ru/tovar/product854.htm - 37 руб
Оно же, по самому дешевому варианту на али http://www.aliexpress.com/item/Free-Shipping-Led-book-clip-light-Reading-lamp-Bait-lights-Mini-flashlight-Bullet-type-35g-50pcs/528093894.html -это мелкий опт, 50 штук, в пересчёте на одно изделие с учётом доставки выйдет больше 2 долларов
@.
фонарик совершеннно верно - этот. только у меня синий, и прищепку снял с него давно
Но вот здесь не только китайское, но и российские консервы, бытовая химия, азербайджанские соки. Например, сок азербайджанский гранатовый - 37руб., такой же в "Пятерочке" - в два раза дороже - 75 руб., НО бытовая химия - отбеливатель РФ "белизна" - здесь 37 руб, в "Пятерочке" - 7 руб. Кто кого "дурит"?
У нас у всех свои натуры...
Как нельзя дважды войти в одну и ту же реку, так нельзя поймать двух одинаковых богомолов.
Что было бы, если бы мы (ВСЕ!) были одинаковы?
Страшно подумать!
наоборот хорошо, что у всех разные мнения
Ждем, ждем и ждем.
Приятно разговаривать с УМНЫМЫ людьми.