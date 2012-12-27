И вновь о людях

В продолжение разговора о натуре человеческой. О её, так сказать, сложности и противоречивости. Вспоминается мне случай один. Несколько лет назад, волей случая. Попал мне в руки приказ о наказании. Приказ довольно таки объемный, но ради интереса прочитал. В процессе чтения, смотрю, повторяется один персонаж дважды. Первый раз был задержан охраной в состоянии алкогольного опьянения – выговор, второй раз (спустя два дня) – задержан в состоянии наркотического опьянения (повысил, как говорится, градус) – увольнение. Но история имела продолжение (это я уже потом в нашей газете прочел). Ровно год спустя после увольнения, персонаж этот был задержан на территории, в состоянии алкогольного опьянения, с ящиком одноразовых перчаток на плече. Отметить, видимо, решил дату. Ну тут уж на него уголовное дело завели.Еще случай. Недавний. Надо сказать, что я ношу в кармане небольшой фонарик светодиодный (из магазина «Все по 36 рублей). На прищепке такой (я её снял, правда). Подсветить в поисках замочной скважины и т.д. Но основное его назначение – помощь при покупке куриных яиц. В гипермаркете, где я их приобретаю, освещение в районе дислокации яиц сделано так хитро, что разбитые яйца (в упаковке) практически незаметны. А когда фонариком подсвечиваешь – сразу разбитые выделяются. Так вот. Подсвечиваю я, значит, яйца – а за мной внимательно мужчина наблюдает и не может понять, что я делаю. Потом спросил. Я ему говорю - прибор, мол, специальный для контроля яиц. Рассказал ему, что да как. В общем, почти уже продал ему за 500 рублей фонарик этот. Тут жена подошла, сказала, чтобы я прекращал над ним издеваться. Вот насколько же люди бывают доверчивы…. Им что фонарик как прибор контроля яиц, что Президента как «гарант Конституции» «впарить» одинаково легко. Печально….Еще один пример. Один сотрудник нашего отдела (Роман его зовут) прочел, несколько лет назад, в какой-то книге о «энергии пирамид» (египетских). Слегка «поехал крышей» на этом. Изготовил себе (после тщательных расчетов по изложенной в книге методике) две трубки: медную и из алюминия, и по утрам теперь по часу держит их в руках, заряжаясь энергией этих самых пирамид. Впрочем, это не единственная ЕГО странность….В общем, медицина в данном случае бессильна.Дальше. Я уже писал, совсем недавно о мыле. Так вот. Пару недель назад, собираясь утром на работу, стал термос с чаем ставить в пакет. А он не становится. А надо заметить, что я ношу два пакета, один в другом. Думаю, что мешает то? Смотрю, а не дне, меж пакетов, чья-то «добрая рука» бросила кусок мыла, дабы задержали меня. И это еще не предел. Несколько лет назад, как раз в виду очередного сокращения, одному сотруднику штангенциркуль в сумку подложили…. Тоже хороший пример для разговора о натуре человеческой.