Кто-нибудь за проектирование улиц и автодорог отвечает в стране этой? сначала снег насыпало - не пройдешь. потом гололед - опять не пройдешь. Сейчас лужи - хоть на лодке переплываймечаю поеследнее время поймать хоть одного архитектораЕще неплохо бы тех, кто петардами и прочей пиротехникой торгует привлечь к ответственности. Уголовной.достали уже!!! почему Онищенко не занимается этим вопросом? каждый год как минимум пара случаев несчастных с участием петард имеется - и никому до этого дела нетВпрочем, какой народ в стране такие и праздники. Одно радует - спиртное подорожало. Пиво к крепким спиртным напиткам приравняли - тоже правильноА вот "закон Димы Яковлева" - чушь полная и цинизм несказанный. Какое право законоложцы наши имеют превращать детские жизни в аргументы политических игрищ? Непонятно как-тоА в целом зима идета там, глядишь, и венсна начнется. Сныть с крапивой пойдут.