О качестве жизни

Вот многие утверждают, что живем мы плохо.А я готов поспорить с пессимистами этими.Больше скажу. Уверен, что все познается в сравнении. Вот к примеру, по сравнению с шахтерами в Боринаже в то время, когда там Ван Гог миссионерствовал очень даже неплохо живем («Жажда жизни» Ирвин Стоун для справки). Опять же по сравнению с Африкой, где половина населения ВИЧ-инфицирована, дети без еды и воды помирают и полторы сотни наименований паразитов (тут без намеков на «Сбербанк» и «ВТБ») просто чудесно живем. Некрасова опять же взять «Кому на Руси жить хорошо», сравнить – опять же у нас лучше житье то! Разве мог тот же Петр I в свое время представить, что любой может в России себе позволить скушать мешок картошки? Нет, не мог! А мы кушаем!!! Хорошо живем!!! Пробки вокруг и какие пробки. Все сплошь иностранные автомобили то. Хорошо, значит живем!!! И даже когда нефть дешевеет нам все равно хорошо – потому как сразу же бензин и дизтопливо начинают дорожать. Значит все хорошо в стране то!!!Разве мог Наполеон представить, что Жерар Депардье (правда, по справедливости, после рекламы банка «Советский» ему надо было гражданство СССР дать) и Бриджит Бардо будут российского гражданства добиваться? А добиваются!!! Причем что символично в аккурат через сто лет опосля его фиаско. Значит у нас лучше чем во Франции то!!! (правда, боюсь вместе с ними и тысяч 300 арабов из Парижа к нам попросятся – но тоже хорошо. Вместо таджиков культурных дворников наберем!!!).Любого богатого человека возьми пару веков назад. Разве мог он скушать в разгар зимы яблоко, аль апельсин свежий? Не мог!!! А мы можем!!! Пусть и генномодифицированный, а можем же!!!! Живем чудесно просто!!! Водка и колбаса дорогие?Зато много и с разными этикетками!!!!А мобильники, а интернет? Лет 20 назад кто думал, что у всех будет? (ну или почти у всех. Во всяком случае у тех, у кого есть горячая вода у тех есть точно). «А тут бабка построим интернет-кафе с вай-фаем» (с) и будешь бабушка жить на одной картошке и вай-фаеА уровень развлекательный то как подрос? Вместо петрушек ярмарочных интеллигентнейшие юмористы выступают (по именам называть не буду– телевизор включите – ОНИ там всегда).