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О качестве жизни

06.01.2013 13:38 6 1 274 просмотра
Вот многие утверждают, что живем мы плохо. smile:| А я готов поспорить с пессимистами этими. smile:fool: Больше скажу. Уверен, что все познается в сравнении. Вот к примеру, по сравнению с шахтерами в Боринаже в то время, когда там Ван Гог миссионерствовал очень даже неплохо живем («Жажда жизни» Ирвин Стоун для справки). Опять же по сравнению с Африкой, где половина населения ВИЧ-инфицирована, дети без еды и воды помирают и полторы сотни наименований паразитов (тут без намеков на «Сбербанк» и «ВТБ» smile:oops: smile:-x ) просто чудесно живем. Некрасова опять же взять «Кому на Руси жить хорошо», сравнить – опять же у нас лучше житье то! Разве мог тот же Петр I в свое время представить, что любой может в России себе позволить скушать мешок картошки? Нет, не мог! А мы кушаем!!! Хорошо живем!!! Пробки вокруг и какие пробки. Все сплошь иностранные автомобили то. Хорошо, значит живем!!! И даже когда нефть дешевеет нам все равно хорошо – потому как сразу же бензин и дизтопливо начинают дорожать. Значит все хорошо в стране то!!! smile:ura:
Разве мог Наполеон представить, что Жерар Депардье (правда, по справедливости, после рекламы банка «Советский» ему надо было гражданство СССР дать) и Бриджит Бардо будут российского гражданства добиваться? А добиваются!!! Причем что символично в аккурат через сто лет опосля его фиаско. Значит у нас лучше чем во Франции то!!! (правда, боюсь вместе с ними и тысяч 300 арабов из Парижа к нам попросятся – но тоже хорошо. Вместо таджиков культурных дворников наберем!!!). smile:ura:
Любого богатого человека возьми пару веков назад. Разве мог он скушать в разгар зимы яблоко, аль апельсин свежий? Не мог!!! А мы можем!!! Пусть и генномодифицированный, а можем же!!!! Живем чудесно просто!!! Водка и колбаса дорогие? smile:fool: Зато много и с разными этикетками!!!! smile:ura: А мобильники, а интернет? Лет 20 назад кто думал, что у всех будет? (ну или почти у всех. Во всяком случае у тех, у кого есть горячая вода у тех есть точно). «А тут бабка построим интернет-кафе с вай-фаем» (с) и будешь бабушка жить на одной картошке и вай-фае smile:ura: А уровень развлекательный то как подрос? Вместо петрушек ярмарочных интеллигентнейшие юмористы выступают (по именам называть не буду smile:painful: – телевизор включите – ОНИ там всегда smile:-x ).

Комментарии 6

В  (Cheerokee)
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вы забыли упомянуть о радостной для большинства отмене крепостного права (ну разве что на Белоруссии пытаются вернуть) и отмене права первой брачной ночи!
Vlad3256  (Vlad3256)
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smile:scratch: а разве крепостное право отменено? smile:-X по моему оно теперича "прописка" называется
И Денисов  (барбос)
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Отвечу позже и на ранние посты, но праздники отупляют мозги даже с подорожавшей водкой, а может быть для наших правителей для нас россиян устрить вечные праздники, тогда и проблем не будет, ну хотя бы у НАС !!! И пусть гастеры работают, а мы будем жить на нефте-газовой дотиации как в Саудовской Аравии. В общем с рождеством Вас и со старым-новым годом, ну и тд.
подпись:
Российские Россияне.
Vlad3256  (Vlad3256)
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smile:-X для того эти "новогодние каникулы" и придуманы, дабы отупить население
smile:oops: Вас тоже с Рождеством и старым НГ smile:ura:
Vlad3256  (Vlad3256)
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smile;) все будет хорошо smile:D
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