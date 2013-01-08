Завершая тему Депардье...

Дабы уж завершить тему Депардье несколько мыслей.
- Пару месяцев назад я рекомендовал Ему сняться в триллере, изображая пенсионера, дожившего до пенсии (http://www.banki.ru/blog/Vlad3256/3200.php) видать Ему не совсем точно перевели мой блог и он решил в реальность воплотить идею сею
- а все-таки из каких средств Он будет получать тут пенсию?
- "Какой русский не любит быстрой езды, Ваша честь?" - начало речи адвоката Депардье в суде Парижа
- вот интересно, какое отчество у него в паспорте российском?
- и какая прописка?
- ну и напоследок, перефразирую старую песню:
"У Сочи, на опушке, жил Депардье в избушке
Скрывал свои доходы в Сбербанковской "кадушке""
ну вроде все
С уважением
Комментарии 4
Ему бы о вечном подумать, а он популярность потерять боится.
противно, если честно
Виноградник свой ОН тоже из Франции заберет?
кстати, вчера едя в маршрутке, видел на улице рекламу с НИМ уже "Столешница в подарок" когда успел уже сняться то?