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Завершая тему Депардье...

08.01.2013 19:54 4 1 130 просмотров
Дабы уж завершить тему Депардье несколько мыслей.
- Пару месяцев назад я рекомендовал Ему сняться в триллере, изображая пенсионера, дожившего до пенсии (http://www.banki.ru/blog/Vlad3256/3200.php) smile:pardon: видать Ему не совсем точно перевели мой блог smile:oops: и он решил в реальность воплотить идею сею smile:D
- а все-таки из каких средств Он будет получать тут пенсию?
- "Какой русский не любит быстрой езды, Ваша честь?" - начало речи адвоката Депардье в суде Парижа smile:D
- вот интересно, какое отчество у него в паспорте российском? smile:scratch:
- и какая прописка? smile:scratch:
- ну и напоследок, перефразирую старую песню:
"У Сочи, на опушке, жил Депардье в избушке smile:pardon:
Скрывал свои доходы в Сбербанковской "кадушке"" smile:-x
ну вроде все smile;)
С уважением
smile:uncap:

Комментарии 4

Семен Семенович Горбунков  (Семен Семенович)
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Больной человек...
Ему бы о вечном подумать, а он популярность потерять боится.
Vlad3256  (Vlad3256)
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популярность и деньги - ради них от Родины отказался
противно, если честно smile:puke:
Семен Семенович Горбунков  (Семен Семенович)
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цитата: А где твоя родина, сынок? Сдал Горбачев твою родину американцам, чтобы тусоваться красиво. А теперь твоя родина 2 войны и Крым просрала. Русских людей в прибалтике сдала, сербов на балканах сдала. Родина! Сегодня родина там, где задница в тепле, и ты лучше меня это знаешь!
Vlad3256  (Vlad3256)
#
интересно, пост в МИнистерстве культуры ЕМУ уже подобрали? smile:omg:
Виноградник свой ОН тоже из Франции заберет? smile:scratch:
кстати, вчера едя в маршрутке, видел на улице рекламу с НИМ уже "Столешница в подарок" smile:o когда успел уже сняться то?
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