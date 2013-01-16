Вот еще по незавершенности властных решений. Господин Шойгу, в очередной раз оправдывая репутацию спасателя, решил спасти армию от портянок (какой импульс для ренессанса чулочно-носочной промышленности) А почему бы сразу не спасти страну от …армии? Зачем нам такая орава вечно голодных солдат, которых не знают чем занять, и генералов, с трудом таскающих свои животы? Пора брать пример с других стран. Тем более, на фоне начала французской миграции (если такими темпами пойдет, то скоро наряду с «Макдональдсами» повсеместными придется открывать бистро с подачей лапок лягушиных), сам Бог велел организовать в России Французский легион. Отслужил француз положенное время, отдал долг будущей Родине – добро пожаловать! Заполучи француз гражданство! По моему, очень не плохая идея. Иль мы глупее этих самых французов, дабы чужими руками жар загребать? А может и вовсе армия нам не нужна? Предлагаю хорошо обдумать эту идею. Вон какой рывок совершила Германия, когда ей вооруженные силы запретили иметь. Япония опять же. В общем, предлагаю обсудить и подсчитать, что для страны выгоднее.Еще. На фоне категорического заявления господина Степашина "На олимпийской стройке просто так украсть уже практически невозможно" возникает пара вопросов. Значит, если не просто так, то украсть все-таки можно? (особенно, если поделиться). Или ситуация как в «Операции Ы» обстоит? «Все украдено уже до нас» (с)? Сразу же вспоминается «Что может спасти нас от ревизии?» (в данном случае Счетной палаты).«- Мы ежеквартально проверяем и постоянно работаем с Дмитрием Козаком, поэтому сейчас вот просто так украсть там уже практически невозможно. Даю вам честное слово». Интересно будет посмотреть, какими средствами и методами будут спасаться от ревизии следующие объекты пристального надзора ведомства г-на Степашина. :-х. Хотя, на святое ОН посягнуть не посмел. Дорого, конечно, но Олимпиада – эт наше все! «открытие Олимпиады будет самым красивым в мире и эффектнее, чем фейерверк во время проведения саммита АТЭС на острове Русский» - а мне лично не фейерверк вспоминается, а рассыпавшаяся дорога. Интересно, обрушится к Олимпиаде какой-нибудь из «27 высококлассных тоннелей в горах длиной свыше 60 км» или все-таки протянут до закрытия? Но прыжок Мутко с трамплина опять же считаю полумерой! Пускай ВСЁ правительство с трамплина прыгает – вот тогда открытие Олимпиады точно станет самым красочным в миреТолько представьте. Стройные ряды министров, обряженных в кимоно, летящие с трамплина, согласно строгой линии партии. Феерическое зрелище, право слово. (во всяком случае я, вопреки обыкновению, буду смотреть не отрываясь).