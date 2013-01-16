Вот еще по незавершенности властных решений. Господин Шойгу, в очередной раз оправдывая репутацию спасателя, решил спасти армию от портянок (какой импульс для ренессанса чулочно-носочной промышленности ) А почему бы сразу не спасти страну от …армии? Зачем нам такая орава вечно голодных солдат, которых не знают чем занять, и генералов, с трудом таскающих свои животы? Пора брать пример с других стран. Тем более, на фоне начала французской миграции (если такими темпами пойдет, то скоро наряду с «Макдональдсами» повсеместными придется открывать бистро с подачей лапок лягушиных), сам Бог велел организовать в России Французский легион . Отслужил француз положенное время, отдал долг будущей Родине – добро пожаловать! Заполучи француз гражданство! По моему, очень не плохая идея. Иль мы глупее этих самых французов, дабы чужими руками жар загребать? А может и вовсе армия нам не нужна? Предлагаю хорошо обдумать эту идею. Вон какой рывок совершила Германия, когда ей вооруженные силы запретили иметь. Япония опять же. В общем, предлагаю обсудить и подсчитать, что для страны выгоднее.
Еще. На фоне категорического заявления господина Степашина "На олимпийской стройке просто так украсть уже практически невозможно" возникает пара вопросов. Значит, если не просто так, то украсть все-таки можно? (особенно, если поделиться). Или ситуация как в «Операции Ы» обстоит? «Все украдено уже до нас» (с)? Сразу же вспоминается «Что может спасти нас от ревизии?» (в данном случае Счетной палаты).
«- Мы ежеквартально проверяем и постоянно работаем с Дмитрием Козаком, поэтому сейчас вот просто так украсть там уже практически невозможно. Даю вам честное слово». Интересно будет посмотреть, какими средствами и методами будут спасаться от ревизии следующие объекты пристального надзора ведомства г-на Степашина. :-х. Хотя, на святое ОН посягнуть не посмел. Дорого, конечно, но Олимпиада – эт наше все! «открытие Олимпиады будет самым красивым в мире и эффектнее, чем фейерверк во время проведения саммита АТЭС на острове Русский» - а мне лично не фейерверк вспоминается, а рассыпавшаяся дорога. Интересно, обрушится к Олимпиаде какой-нибудь из «27 высококлассных тоннелей в горах длиной свыше 60 км» или все-таки протянут до закрытия? Но прыжок Мутко с трамплина опять же считаю полумерой! Пускай ВСЁ правительство с трамплина прыгает – вот тогда открытие Олимпиады точно станет самым красочным в мире Только представьте. Стройные ряды министров, обряженных в кимоно, летящие с трамплина, согласно строгой линии партии. Феерическое зрелище, право слово. (во всяком случае я, вопреки обыкновению, буду смотреть не отрываясь).
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