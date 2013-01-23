Велик и могуч русский язык, а пользоваться им, окромя мата, никто не желает. Не желает и не умеет. Ладно бы только депутаты и прочий, так сказать, истеблишмент. ИМ то по статусу положено. Дабы, так сказать, от «черни» отличаться. Ну или от «быдла» - тут кому как привычнее. Когда-то немецкий язык для этого использовали, когда-то французский. Сейчас же не пойми что. Недавно поймал себя на мысли, что вывески затрудняюсь прочесть многие, растяжки рекламные с названиями компаний. Потому что не пойму, с этой помесью кириллицы и латиницы, на каком языке буквы читать то. «Пэ» это англицкая или «эР» русская, к примеру. Причем лепят, что кому в мозг постучится. А так как мозги, по большей части девственно пустые, «табула раса», так сказать, то результат налицо. Зачастую сами не понимают, что пишут. Как пример. Стойка в гипермаркете. Сверху вывеска: на зеленом фоне «Электронные сигареты», ниже вторая: на голубом (цвет имею в виду, а не что-либо иное) фоне: «Ремонт сотовых телефонов, ноутбуков, GPS-навигаторов, PSP и прочего». Пока жену ждал, прочел. Думаю, что за PSP такое? Жена пришла, спросил у неё. Тоже не знает, что это такое. Спросили у девушки за стойкой этой, что мол такое? Мялась, мялась, потом призналась, что тоже не в курсе. Мол, человек, который ремонтирует, тот знает, что это такое, а она просто заказы принимает. И подобного полно в нашей жизни. И это не считая засилья иностранных терминов, мерчандайзеров и менеджеров разных. Хотя что тут говорить, если даже «всенародно избранный сердцем» Президент требует «мочить»? Даль с Ожеговым в гробах переворачиваются. Впрочем не только ониДа и о какой «культуре» в нашем обществе можно речь вести? Балеруны и те друг друга кислотой поливают.Так что на этом фоне нашим законоплетам надо закон о защите русского языка принимать, а не пойми что (как ОНИ любят). И штрафы ввести за употребление всяких «гайд-парков» и прочего мусора в речи. Особенно в Госдуме, в СМИ и на телевидении (впрочем, телевидение в нынешнем виде я бы и вовсе запретил). Тоже самое в отношение ненормативной лексики. А то возникает, порой, ощущение, что у нас действительно не ругаются, а разговаривают матом. А то скоро без переводчика и не поймешь как ОНИ нас в очередной раз осчастливить попытаются