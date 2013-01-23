В очередной раз поражаюсь «половинчатости»и логической незавершенности действий, идей и мышления, в целом, нашей власти. Причем практически любую, даже полезную и здравую идею, умудряются довести до полного абсурда. Вот последняя инициатива законопутов о повышении безопасности дорожного движения и снижении числа ДТП. Для снижения безопасности пассажиров на остановках общественного транспорта планируют…затруднить подъезд к этим самым остановкам. Действительно, если обложить остановку мешками с песком, окружить по периметру рвом противотанковым, ежами и надолбами, развернуть её стеной к транспортному потоку, то безопасности пассажиров автомобили уж точно не будут угрожать. Во всяком случае, легковые (которые. впрочем, справедливости ради, по большей части в остановки и врезаются). От тяжелогруженого «Камаз»а защититься подобным образом все-таки потруднее. Бензовоз опять же груженый может встретиться. А вертолеты? Случается, ведь и вертолеты падают. Почему бы сразу ЗРК не комплектовать остановку? А то мало ли… Зато тогда во весь голос зазвучит лозунг «Моя остановка - моя крепость!!». А может даже и гадить на остановках люди перестанут? Вот только как из остановки такой в транспорт попасть общественный? Впрочем те, кто законы сии заботливые разрабатывает, как правило транспортом общественным не пользуется. И это вполне логично. Не можем мы ТАКИМИ мозгами рисковать!!!!Хотя, для полной безопасности пассажиров общественного транспорта надо этот самый транспорт отменить. Тогда и остановки не понадобятся и пробки будут меньше и кондуктора с контролерами не будут угрозы для жизни пассажиров представлять. Не жизнь будет, а сказка! А уж сколько средств в бюджете сохранить то можно будет….